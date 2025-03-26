6 деталей, которые запросто придадут вашему интерьеру более дорогой вид

Если квартира завалена множеством мелких предметов, видимых глазу, это создает раздражающий визуальный шум. К тому же маленькие объекты сложно сочетать между собой, и гармонии интерьеру это не добавляет. Возьмем, к примеру, фоторамки с семейными фото, которые так часто пылятся в наших домах на тумбочках и полках. Вместо них можно создать галерейную стену, когда картины и фото развешиваются по определенным правилам, создавая изысканное впечатление художественной галереи.

Для начала измерьте площадь, на которой вы хотите разместить рамы. Отметьте малярным скотчем участок такого же размера на полу и разложите выбранные фото, постеры и картины по выбранной схеме (в сети их много). Сфотографируйте их, а потом вырежьте из бумаги прямоугольники, соответствующие форме и размеру рам. Затем прикрепите их к стене, и вы легко поймете, где нужно просверлить отверстия.

Обычно композиция выстраивается вокруг самых больших объектов, а вокруг размещаются рамки поменьше. Смешивайте горизонатальное и вертикальное расположение рамок. Необязательно брать одинаковые.

При оформлении фото используйте паспарту — дополнительную картонную рамку вокруг изображения, которая может быть очень широкой. Этим приемом часто пользуются дизайнеры интерьеров — это «дает искусству дышать»: снимок или картинка уже не стиснуты рамкой, в них появляется воздух, а большой формат делает их вид дороже. Чтобы разнообразить композицию, можно включить в нее узкую фотополку — и дырок сверлить меньше, и рамки на ней легко менять.