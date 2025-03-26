6 деталей, которые запросто придадут вашему интерьеру более дорогой вид
Изысканный интерьер — это не всегда результат безумных трат. Скорее, это продуманные, тщательно подобранные детали, которые доставляют визуальное удовольствие. Мы собрали советы дизайнеров по интерьеру, которые точно знают, как сэкономить, но при этом добавить вашему жилищу шика и создать впечатление «журнальной картинки».
В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Создайте галерейную стену
Если квартира завалена множеством мелких предметов, видимых глазу, это создает раздражающий визуальный шум. К тому же маленькие объекты сложно сочетать между собой, и гармонии интерьеру это не добавляет. Возьмем, к примеру, фоторамки с семейными фото, которые так часто пылятся в наших домах на тумбочках и полках. Вместо них можно создать галерейную стену, когда картины и фото развешиваются по определенным правилам, создавая изысканное впечатление художественной галереи.
Для начала измерьте площадь, на которой вы хотите разместить рамы. Отметьте малярным скотчем участок такого же размера на полу и разложите выбранные фото, постеры и картины по выбранной схеме (в сети их много). Сфотографируйте их, а потом вырежьте из бумаги прямоугольники, соответствующие форме и размеру рам. Затем прикрепите их к стене, и вы легко поймете, где нужно просверлить отверстия.
Обычно композиция выстраивается вокруг самых больших объектов, а вокруг размещаются рамки поменьше. Смешивайте горизонатальное и вертикальное расположение рамок. Необязательно брать одинаковые.
При оформлении фото используйте паспарту — дополнительную картонную рамку вокруг изображения, которая может быть очень широкой. Этим приемом часто пользуются дизайнеры интерьеров — это «дает искусству дышать»: снимок или картинка уже не стиснуты рамкой, в них появляется воздух, а большой формат делает их вид дороже. Чтобы разнообразить композицию, можно включить в нее узкую фотополку — и дырок сверлить меньше, и рамки на ней легко менять.
Добавьте стеновые панели
Не знаю, как это называется у "дизайнеров", а в народе - "бабушкин иконостас", когда стена сплошь покрыта фотками внуков.
Стеновые панели — довольно бюджетный способ преобразить комнату и придать интерьеру объем, глубину и стиль, утверждают дизайнеры. Этот прием можно часто увидеть в интерьерных журналах, и не зря — выглядит роскошно! Панели изготавливают из различных материалов (гипс, дерево, ПВХ, МДФ и т.д.) и окрашивают в различные цвета. Они бывают различных форм, так что подобрать что-то подходящее именно вашему жилищу не составит труда, а интерьер будет производить такое впечатление, как будто над ним потрудился профессиональный дизайнер.
Выбирайте шторы как профи
Утюжить лён пробовали, нет? Или к виду "дорого" в комплекте идет домработница?
У дизайнеров есть несколько правил выбора штор, и если вы задумываетесь над тем, чтобы сменить их, последуйте этим советам.
Шторы не должны быть короткими и висеть слишком низко. Лучше, если они начинаются от потолка и не доходят 1-2 миллиметра до пола — от этого окно, да и все помещение, кажется выше и шире, чем на самом деле, а сами шторы выглядят дороже.
Также очень важно, чтобы шторы должны были достаточной ширины: минимум в 1,5 раза шире окна, а лучше в 2! Если вы задергиваете шторы и на них не остается ни одной складки — значит, они слишком узкие. Потому что как раз драпировки и складки — это то, что придает им вид сшитых на заказ, а не купленных в супермаркете на распродаже. В сети есть множество мастер-классов на тему «Как задрапировать шторы», взгляните!
Не стоит выбирать шторы из полиэстера, они выглядят «пластмассово» и дешево. Отдайте предпочтение натуральным тканям. Если вы сомневаетесь в цвете, смело выбирайте белые льняные шторы, они подойдут к любому интерьеру.
Продумайте несколько сценариев освещения
Люстры в центре потолока ушли в прошлое. Лучше создать различные сценарии освещения для разных целей: например, теплый свет напольной лампы позволит комфортно проснуться утром или почитать книжку вечером, направленное освещение настенных точечных светильников выгодно подчеркнет картину или предметы декора, а люстра над столом соберет вокруг себя семью за ужином и друзей за настолкой. Дизайнеры рекомендуют светильники с диммерами, которые позволят регулировать силу света.
Вместо тусклых потолочных светильников в стиле «привет из нулевых» можно подобрать вполне бюджетные современные варианты. В нынешнее время лампы и бра выполняют не только свою непосредственную функцию, но и служат настоящим украшением интерьера и подчеркивают выбранный стиль — от сканди до неоклассики (в некоторых случаях даже пресловутая хрустальная люстра будет очень к месту!). Сейчас доступны и недорогие реплики дизайнерских светильников.
Подумайте про цвет
Если бы можно было легко перекрашивать стены и менять диван раз в неделю, то их оттенки мы бы выбирали под настроение. Но обычно в интерьере, который мы создали, мы проводим хотя бы несколько лет, поэтому стоит ориентироваться на то, что вряд ли выйдет из моды и не утомит: а это, как утверждают дизайнеры, нейтральные, неяркие, мягкие оттенки — кремово-белый, светло-серый, бежевый и т.д.
А чтобы интерьер не казался скучным, поиграйте с фактурами — бархатные подушки, льняные покрывала, шерстяные пледы и матовые металлы в похожих оттенках придадут виду квартиры богатства и глубины, не перегружая его. Яркие цвета и смелые принты тоже возможны, но в декоре и текстиле, ведь их проще заменить, чем обои.
Купите фикус
Растения — недорогой способ изменить интерьер в лучшую сторону. И речь не о подоконниках, заставленных комнатными фиалками в разномастных керамических горшках. Дизайнеры считают растения «природными скульптурами», которые придают интерьеру законченный и изысканный вид. Они советуют выбирать крупные растения с вертикальными стеблями — ведь вертикаль создает впечатление, что помещение больше, чем есть, а потолки выше. Остановитесь на замиокулькасе или фикусе бенджамина, за ними легко ухаживать.
Поместите растение на специальный пьедестал или в высокий напольный горшок, чтобы завершить впечатление «скульптуры» и придать интерьеру настоящий шик!
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