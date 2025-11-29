10 знаменитых женщин, которых пластический хирург назвал самыми красивыми

В начале ноября пластический хирург Джулиан Де Сильва опубликовал на своем сайте список самых красивых знаменитых женщин. Врач утверждает, что такие выводы он сделал с помощью методов компьютерного картирования лица, проанализировав лица звезд на соответствие золотому сечению. Золотое сечение — математическое уравнение, придуманное греками в попытке измерить красоту. И хотя никаких доказательств Джулиан не предоставил, любопытно посмотреть, кто попал к нему в список.

10-е место: Бейонсе

На почетном 10 месте оказалась Бейонсе. Джулиан Де Сильва утверждает, что ее лицо соответствует золотому сечению на 92,4%. Особенно он отметил форму лица артистки, которая набрала 99,6%.

9-е место: Тан Вэй

Тан Вэй — китайская актриса, получившая известность благодаря фильму «Вожделение». По утверждениям хирурга ее лицо соответствует золотому сечению на 93,08%. Близки к идеалу подбородок и форма лица.

8-е место: Айшвария Рай Баччан

Индийская фотомодель и актриса стоит на 8 месте со своими 93,41%. Высокие баллы она набрала за расстояние между носом и губами и за лоб.

7-е место: Марго Робби

2 часа назад

Не, ну не... Не знаю, как там у нее с золотым сечением, но визуально не привлекает

Лицо популярной актрисы, как утверждает Де Сильва, соответствует золотому сечению на 93,43%. У Марго высокий балл за расстояние между носом и губами.

6-е место: Оливия Родриго

Лицо этой американской актрисы, певицы и автора песен соответствует золотому сечению на 93,71%. Особенно врач отметил ее подбородок.

5-е место: Дженна Ортега

Tim Rooke / SIPA / East News

Юная актриса набрала 93,91%. Ее лоб практически идеален: он соответствует золотому сечению на 99,6%.

4-е место: Ванесса Кирби

Британская актриса, известная своим ролям в серии фильмов «Миссия невыполнима», набрала 94,31%. Ее форма лица почти идеальна: она соответствует золотому сечению на 99,8%.

3-е место: Фрида Пинто

Эта актриса, особенно известная по фильму «Миллионер из трущоб», набрала 94,34%. Хирург отметил, что ее нос — совершенство, ведь он соответствует золотому сечению на 99,6%.

2-е место: Зендея

На втором месте оказалась актриса Зендея со своими 94,37%. У нее практически идеальными оказались губы и лоб.

1-е место: Эмма Стоун

Больше всего по версии Джулиана соответствует греческому золотому сечению лицо Эммы Стоун: у нее 94,72%. А еще у нее почти идеальная линия подбородка.

Согласны ли вы с тем, что красоту можно измерить в процентах? Кто в этом списке занял незаслуженное место? Делитесь своим рейтингом в комментариях!

Фото на превью Ponniyin Selvan: Part One / Benetone Films, Tim Rooke / SIPA / East News, Eddington / A24

Комментарии

Уведомления
анна августина
4 часа назад

Да пофиг, чему их лица соответствуют. Красавицы они только в представлении Де Сильвы - красота в глазах смотрящего. Ну нравятся ему такие, нестандартные.

Alena
2 часа назад

Что удивляться, он же пластический хирург, наверное, делает из лиц нечто идеальное.

OsenOsen
2 часа назад

Пластический хирург не знает, что внешность формирует не только золотое сечение?

