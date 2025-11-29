Не, ну не... Не знаю, как там у нее с золотым сечением, но визуально не привлекает
10 знаменитых женщин, которых пластический хирург назвал самыми красивыми
В начале ноября пластический хирург Джулиан Де Сильва опубликовал на своем сайте список самых красивых знаменитых женщин. Врач утверждает, что такие выводы он сделал с помощью методов компьютерного картирования лица, проанализировав лица звезд на соответствие золотому сечению. Золотое сечение — математическое уравнение, придуманное греками в попытке измерить красоту. И хотя никаких доказательств Джулиан не предоставил, любопытно посмотреть, кто попал к нему в список.
10-е место: Бейонсе
На почетном 10 месте оказалась Бейонсе. Джулиан Де Сильва утверждает, что ее лицо соответствует золотому сечению на 92,4%. Особенно он отметил форму лица артистки, которая набрала 99,6%.
9-е место: Тан Вэй
Тан Вэй — китайская актриса, получившая известность благодаря фильму «Вожделение». По утверждениям хирурга ее лицо соответствует золотому сечению на 93,08%. Близки к идеалу подбородок и форма лица.
8-е место: Айшвария Рай Баччан
Индийская фотомодель и актриса стоит на 8 месте со своими 93,41%. Высокие баллы она набрала за расстояние между носом и губами и за лоб.
7-е место: Марго Робби
Лицо популярной актрисы, как утверждает Де Сильва, соответствует золотому сечению на 93,43%. У Марго высокий балл за расстояние между носом и губами.
6-е место: Оливия Родриго
Лицо этой американской актрисы, певицы и автора песен соответствует золотому сечению на 93,71%. Особенно врач отметил ее подбородок.
5-е место: Дженна Ортега
Юная актриса набрала 93,91%. Ее лоб практически идеален: он соответствует золотому сечению на 99,6%.
4-е место: Ванесса Кирби
Британская актриса, известная своим ролям в серии фильмов «Миссия невыполнима», набрала 94,31%. Ее форма лица почти идеальна: она соответствует золотому сечению на 99,8%.
3-е место: Фрида Пинто
Эта актриса, особенно известная по фильму «Миллионер из трущоб», набрала 94,34%. Хирург отметил, что ее нос — совершенство, ведь он соответствует золотому сечению на 99,6%.
2-е место: Зендея
На втором месте оказалась актриса Зендея со своими 94,37%. У нее практически идеальными оказались губы и лоб.
1-е место: Эмма Стоун
Больше всего по версии Джулиана соответствует греческому золотому сечению лицо Эммы Стоун: у нее 94,72%. А еще у нее почти идеальная линия подбородка.
Согласны ли вы с тем, что красоту можно измерить в процентах? Кто в этом списке занял незаслуженное место? Делитесь своим рейтингом в комментариях!
Да пофиг, чему их лица соответствуют. Красавицы они только в представлении Де Сильвы - красота в глазах смотрящего. Ну нравятся ему такие, нестандартные.
Что удивляться, он же пластический хирург, наверное, делает из лиц нечто идеальное.
Пластический хирург не знает, что внешность формирует не только золотое сечение?