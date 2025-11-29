10 знаменитых женщин, которых пластический хирург назвал самыми красивыми

В начале ноября пластический хирург Джулиан Де Сильва опубликовал на своем сайте список самых красивых знаменитых женщин. Врач утверждает, что такие выводы он сделал с помощью методов компьютерного картирования лица, проанализировав лица звезд на соответствие золотому сечению. Золотое сечение — математическое уравнение, придуманное греками в попытке измерить красоту. И хотя никаких доказательств Джулиан не предоставил, любопытно посмотреть, кто попал к нему в список.