Мы узнали, у какой знаменитости идеальная фигура с научной точки зрения

Стандарты красоты постоянно меняются. В Древней Греции, к примеру, идеальной считалась женская фигура с маленькой грудью, широкими плечами и бедрами и тонкой талией. А в викторианскую эпоху ценились миниатюрные и хрупкие барышни. Эталонная фигура существует и сейчас. И мы выяснили, кому она принадлежит.

Несколько лет назад по всему миру разнеслась новость о том, что фигура модели Келли Брук была признана идеальной с научной точки зрения. Издания, которые освещали это событие, писали о неком исследовании, благодаря которому параметры: 99-63-91 при росте 168 см были признаны эталонными. А в качестве примера этой самой фигуры мечты была названа Келли, которая на тот момент имела как раз такие параметры. Хотя ссылок на само исследование никто не приложил, за моделью так и закрепилась слава девушки с идеальной фигурой.

Но Келли придется потесниться, ведь недавно была найдена еще одна знаменитость, чьи параметры не только фигуры, но и лица были признаны идеальными с научной точки зрения. Ей оказалась популярная в последнее время актриса Сидни Суини, которой сейчас 27 лет. Девушка всегда получала множество комплиментов за свою красоту, и теперь этому есть еще и научное объяснение.

MAVRIXONLINE.COM / EAST NEWS , MAVRIXONLINE.COM / EAST NEWS Ira Kaa 3 дня назад Раньше - это когда? Надо временной период уточнять. - - Ответить

По словам пластического хирурга Онура Гиллеара, секрет красоты Сидни в том, что ее лицо очень симметрично и соответствует стандартам золотого сечения. К примеру, высота ее лба соответствует длине носа, а ширина носа равняется расстоянию между внутренними уголками глаз. Врач пришел к выводу, что почти все черты ее лица соответствуют «золотым» пропорциям. Это же золотое сечение можно применить и к фигуре. И параметры актрисы так же соответствуют всем критериям. А что касается цифр, они таковы: Рост: 161 см. Вес: 53 кг. Бюст-Талия-Бедра: 89-61-86.