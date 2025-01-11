Мы узнали, у какой знаменитости идеальная фигура с научной точки зрения
Стандарты красоты постоянно меняются. В Древней Греции, к примеру, идеальной считалась женская фигура с маленькой грудью, широкими плечами и бедрами и тонкой талией. А в викторианскую эпоху ценились миниатюрные и хрупкие барышни. Эталонная фигура существует и сейчас. И мы выяснили, кому она принадлежит.
Несколько лет назад по всему миру разнеслась новость о том, что фигура модели Келли Брук была признана идеальной с научной точки зрения. Издания, которые освещали это событие, писали о неком исследовании, благодаря которому параметры:
Хотя ссылок на само исследование никто не приложил, за моделью так и закрепилась слава девушки с идеальной фигурой.
Но Келли придется потесниться, ведь недавно была найдена еще одна знаменитость, чьи параметры не только фигуры, но и лица были признаны идеальными с научной точки зрения.
Ей оказалась популярная в последнее время актриса Сидни Суини, которой сейчас 27 лет. Девушка всегда получала множество комплиментов за свою красоту, и теперь этому есть еще и научное объяснение.
По словам пластического хирурга Онура Гиллеара, секрет красоты Сидни в том, что ее лицо очень симметрично и соответствует стандартам золотого сечения. К примеру, высота ее лба соответствует длине носа, а ширина носа равняется расстоянию между внутренними уголками глаз. Врач пришел к выводу, что почти все черты ее лица соответствуют «золотым» пропорциям.
Это же золотое сечение можно применить и к фигуре. И параметры актрисы так же соответствуют всем критериям. А что касается цифр, они таковы:
Рост: 161 см.
Вес: 53 кг.
Бюст-Талия-Бедра:
Что ж, хотя научный подход к понятию красоты и является объективным, все равно у каждого свои идеалы. Мы считаем, что красота не имеет какой-то определенной формы, и обладать ей можно вне зависимости от симметричности и гармоничности пропорций лица и фигуры.
Также у нас есть еще парочка статей о женщинах, которые были признаны самыми красивыми именно с той самой научной точки зрения:
Комментарии
Святая гномья мать.
Побольше бы таких статей.
Где все разложено по полочкам и объяснено с научной точки зрения.
А еще ннa наших гономьих рунах. Хотя, ради науки можно этим и пренебречь.
Фигура у Синди классная. Но, извините, грудь и бедра далеко не таких скромных параметров, особенно грудь.
Как же мерзко вот так как баранов na рынке оценивать внешний вид людей. Еще и целую статью забабахали