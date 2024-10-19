Мы узнали, кто является самой красивой женщиной в мире с научной точки зрения

Хотя понятие красоты уж очень субъективное, оказывается, есть научный способ ее измерить. Конечно, речь идет о формуле "золотое сечение", известной еще древним грекам. Ее с успехом применяют и в наши дни. К примеру, пластический хирург Джулиан де Сильва накладывает на фотографии специальные маски-карты, которые помогают определить, насколько пропорции лица человека близки к идеальным с точки зрения золотого сечения. И на основе этих данных потом составляются списки самых красивых звезд. Давайте узнаем, кто в нем оказался.

9-е место: Алия Бхатт

Согласно данным, лицо британской актрисы индийского происхождения близко к стандартам золотого сечения на 91,14%. Расположение глаз у 31-летней звезды почти идеальное — 98,4%. А вот самый маленький процент у бровей.

8-е место: Чжан Цзыи

Китайская актриса, особенно запомнившаяся зрителям по роли Чио в «Мемуарах гейши», соответствует стандартам на 91.51%. Расположение глаз 45-летней звезды — ее самая сильная черта, а дальше всего от идеала оказалось соотношение основания носа к ширине губ.

7-е место: Тейлор Свифт

Evan Agostini / Invision / East News Наталия 9 минут назад Интересно, что красивого в этой натруженной груди :)) ощущение, что выдавили вверх насильно, аж вены посинели - - Ответить

Немногим выше результат у 34-летней певицы Тейлор Свифт. Она оказалась близка к стандартам золотого сечения на 91.64%. Причем самый высокий процент соответствия у ее подбородка. А наиболее низкий — у бровей.

6-е место: Бейонсе

Чуть выше результат у 43-летней Бейонсе — он составил 92.4%. Певица по праву может гордиться формой своего лица, ведь она практически полностью идеальна — на 99.6%. А вот меньше всего очков по отношению к другим чертам лица заработали брови.

5-е место: Сон Хе Гё

Наиболее сильная черта 42-летней южнокорейской актрисы — расположение глаз, оно соответствует идеалу на 99.7%. Меньше всего процентов набрало соотношение основания носа к ширине губ. А в целом Сон Хе Гё соответствует стандарту на 92.67%.

4-е место: Марго Робби

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News , Jordan Strauss / Invision / East News

Это место с результатом в 93.43% занимает популярная 34-летняя австралийская актриса Марго Робби. Наивысший результат показало соотношение основания носа к ширине губ, оно составило 97.4%. А вот брови оказались от идеала дальше всех остальных черт лица.

3-е место: Белла Хадид

Катерина Лисичкина 46 минут назад Не знаю, постарался ли здесь хирург, Белла мне очень нравится! (В отличие от Джиджи) - - Ответить

Открывает топ-3 28-летняя модель Белла Хадид. Ее лицо соответствует стандарту на 94.35%. Она по праву может считать свой подбородок идеальным, ведь он близок к нему на 99.7%. А вот самый низкий процент у бровей.

2-е место: Зендея

VICTOR AUBRY / SIPA / East News

Почетное второе место с результатом в 94.37% заняла 28-летняя актриса и певица Зендея. Ближе всего к идеалу у нее оказались губы, им до него не хватило всего пол процента. Ниже всего результат у соотношения основания носа к ширине губ. Он составил 88.5%.

1-е место: Аня Тейлор-Джой

Нина Ширшова 4 минуты назад Лицо очень странное. Возможно, по параметрам и проходит, но всё вместе - нет - - Ответить

А вот и наша победительница, которая набрала 94.66%. Как и Зендее, ей тоже 28 лет. Наиболее сильной чертой Ани оказалось расположение глаз, оно набрало 98,9%. Меньше всего баллов набрали губы — 92%.