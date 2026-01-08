Мы представили, как могли бы выглядеть дети 14 пар из кино, и ахнули от результата

Признайтесь, мы все это делали — женили героев кино, которым не суждено было быть вместе. Но что, если бы они стали родителями? Мы решили заглянуть в параллельную вселенную и создали 14 портретов их потенциальных детей. У них бы были характеры, как у мамы, и таланты, как у папы. Готовы увидеть, кто унаследует вампирские гены Эдварда? Или кого смогли бы воспитать Доминик и Летти из «Форсажа»? Скорее листайте — там точно есть ваш любимый герой!

Статья содержит изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Дочь трибутов из 12 дистрикта. Она унаследует решительность матери и мягкость отца. Девчонка не пропадет в лесу и сможет испечь самый вкусный хлеб на свете

И хоть у Беллы с Эдвардом по сюжету был ребенок, кто нам запретит пофантазировать на эту тему?

Ах, наша любимая Кэрри Брэдшоу и ее краш Мистер Биг! Их ребенок совершенно точно разбирался бы в моде и обладал хорошими манерами

Умение попадать в неловкие ситуации, но выглядеть при этом безупречно — суперсила, допустим, дочери Бриджит Джонс и Марка Дарси

Доминик и Летти из саги «Форсаж» смогли бы объяснить своему сыну, что такое Семья. А еще он точно будет знать, как разобрать двигатель раньше, чем выучит алфавит

Ребенок Мии и Себастьяна из фильма «Ла-Ла Ленд» станет живым воплощением их талантов, ну а если их «идеальная жизнь» все же случится?

Джек и Роза из «Титаника» — классика жанра. Но ведь Роза вполне себе могла стать мамой, надо было бы лишь придумать, почему на той двери не поместились двое?

Макс и Фуриоса — до чего красивая была бы пара! И сын получился бы под стать — дикий, свободный и быстрый

Более сумасшедшей парочки, чем Джокер и Харли Квин, не найти во всем Голливуде. Интересно, какими они были бы родителями?

Ной и Элли из «Дневника памяти» — это воплощение страстной и всепоглощающей любви. Нам думается, что их сын был бы натурой творческой, но порой слишком импульсивной

«Игра в кальмара» пощекотала всем нервишки. Дочь Ги Хуна и Сэ Бёк, нам кажется, нашла бы идеальный баланс между цинизмом и добротой. А еще была бы красоткой

Дочь Ги Хуна и Сэ Бёк, нам кажется, нашла бы идеальный баланс между цинизмом и добротой. А еще была бы красоткой

Pantika 1 час назад А между ними там искры летали? Я чего-то не заметила. да и с точки зрения Ю.Кореи - это были бы максимально неодобряемые отношения, с такой бешеной разницей в возрасте. - - Ответить

Бен и Энди из «Как отделаться от парня за 10 дней» — это идеальная пара авантюристов. Их очаровательная дочь точно была б острой на язык и с потрясающим чувством юмора

Ах, Северус! После стольких лет! Если бы Лили не встретила своего мужа, все могло бы сложиться совсем по-другому. И в Хогвартсе училась бы еще одна легендарная волшебница

В параллельной вселенной у Джоэла и Клементины из «Вечного сияния чистого разума» все могло получиться. В том числе и дочь