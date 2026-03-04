20+ фото, которые согревают получше весеннего солнышка
2 часа назад
Книжные магазины и страницы сайтов пестрят вопросами о том, как же найти счастье? Но счастье — это не потерявшиеся очки или ключи от квартиры. Счастье и радость повсюду вокруг нас. В крошечных мелочах, которые наполняют наши дни. Это и первая встреча домашних животных, и возможность стать гордым отцом, и простая прогулка с друзьями за ягодным джемом. Жизнь показывает, что если внимательно всмотреться, злосчастные потерявшиеся очки окажутся гораздо более неуловимыми, чем пресловутое счастье.
«Это их самая первая встреча в нашем доме»
«Сегодня я вышел на новую работу. А когда вернулся домой, увидел такой сюрприз от моей девушки»
«Просто взгляните на нежные объятия этих кошек!»
«Два самых лучших друга»
«Это первая ночь собаки в нашем доме. Кажется, она очень счастлива»
«Сегодня я проснулся вот так»
«Это Бип. Он пробыл в приюте целых 5 недель, прежде чем ему разрешили переехать к нам. На самом деле это не мы его спасли, а он нас»
«Что это за честь — быть для него безопасным местом»
«Год назад у меня был трудный период, я писала об этом в интернете. Незнакомка связалась со мной и помогла все пережить. И вот теперь мы встретились и подружились»
«Я сказала дедуле, что он сегодня шикарно выглядит и предложила сфоткать его. Как видите, он в полном восторге»
«Хочу поделиться самым счастливым днем в моей жизни. Познакомьтесь с моим сыном, Теодором»
«Некоторые мои рисунки выставили в галерее!»
«Мой пятилетний сын сам приготовил мне завтрак и даже накрыл на стол»
«Только посмотрите на эту широченную улыбку! Мама обнимается с гигантским плюшевым зайцем»
«Одна из моих студенток, которой я в дедушки гожусь, узнала о моем дне рождения и сделала особый подарок. Это мой кот, по которому я безумно скучаю »
- Это один из самых особенных подарков, про какие я только слышала. © Ill-Percentage-3276 / Reddit
- Ух ты, наверное эта студентка действительно в восторге от тебя. © thisistherevolt / Reddit
«Сегодня мой день рождения. И мне подарили кукол Барби — тех же, что были в моем детстве»
у меня были точно такие же в детстве... именно эти и всего две
«На перерыве от работы стащила с кухни кое-какие штуки и пошла лепить этого милашку»
«Ко мне постоянно заходил пожилой сосед — кормить моих собак. Он специально покупал для них лакомства»
«Мне 58 лет. Я тут наведалась к своей 83-летней маме. И вот, что она дала мне в дорогу»
«Вот на такой вид я любуюсь, прогуливаясь по английской глубинке»
«Бабуля подарила. Теперь это моя любимая кружка для чая»
«Мы с друзьями утром катались на велосипедах и заехали на ягодную ферму, чтобы купить джем. И прямо там устроили себе прекрасный завтрак»
«Первый день рождения после свадьбы и вот, что для меня устроила жена»
«В детском саду сына устроили утренник. Мы с ним так веселились, пока делали этот костюм»
- Мне понадобилась целая минута, чтобы сообразить, что же это. © ChocolateLilly / Reddit
А какие моменты наполняют ваши сердца теплом? Если вдруг получилась запечатлеть это на фото, то показывайте их в комментариях.
Комментарии
