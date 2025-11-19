20+ фотографий, на которых запечатлено самое настоящее, созданное своими руками, счастье
В жизни каждого из нас есть те самые моменты, которые навсегда меняют все: заветные ключи от первой квартиры, решительный шаг к мечте о собственном доме, или, наконец, то самое предложение после долгих 3256 дней ожидания. В этой подборке мы собрали вдохновляющие истории людей, которые не побоялись изменить свою жизнь — будь то переезд из мегаполиса в тихий уголок или смелый творческий прорыв. Перед вами — коллекция моментов, наполненных чистой радостью: от новенькой зоны для гриля, построенной своими руками, до гордости за диплом, полученный в 34 года. Это не просто фотки, это настоящая инъекция вдохновения, которую мы все заслужили.
«После окончания школы я натворил ошибок, но смог взять себя в руки. И вот, в 34 года я окончил университет!»
«Вся моя семья занимается какими-то ремеслами, а я все откладывал. Но вот, я своими руками построил зону для гриля»
Классно. Но на крыше как будто свесов не хватает для законченности образа
«Мы молодожены и вот уже несколько месяцев как получили ключи от нашего дома»
«Я развелся и, кажется, понятия не имею что делаю. Но у меня есть все, что мне только нужно»
«Просто зацените, какой крутой торт сделала моя жена»
«Бегу навстречу своим страхам. После панической атаки я решил взяться за свою жизнь и снова начать бегать»
«Мне разрешили обставить одну комнату в нашем новом доме. Ура, посвящаю ее моей девочке»
- Тебе нужно больше таких девочек в эту комнату.
«Я наконец-то закончил абажур к лампе! Захотелось все сделать не слишком вычурным»
«В этот дождливый день самое время похвастаться моей первой квартирой!»
«Долгих 3 года я делала этот плед! Мой пес его протестировал и уже одобрил»
Я такой узор пробовал, из мягкой пряжи получаются воздушные цветочки
«У нас новорожденный козленок!»
«Я сшил крутой рюкзак! Обычно я их продаю, но этот останется со мной»
«Моя первая квартира!»
«Доктора посоветовали нашей малышке принимать солнечные ванны. Куда бы мы ее ни положили, приходит наша кошка и вот что делает»
«Всего год назад я начала вязать крючком, а теперь я уже продаю свои изделия. Далеко же я продвинулась!»
Продавать-то можно. Вопрос в том, есть ли покупатели.
Не хочу обесценивать чужой труд, но они же тяп-ляп сделаны.
«Наконец-то я переехал в место, где есть уголок и для всех моих книг!»
«После 3256 дней он наконец-то задал тот самый вопрос!»
«3 года назад я переживала сложные времена и начала писать книгу. И вот она наконец-то опубликована!»
«Наше первое утро в фургоне. Отличное начало для большого приключения»
«У меня сегодня выдалось просто потрясающее утро. Я просто сижу, пью кофе, рисую и смотрю на свои растения»
«Мы построили фермерский стенд и я просто не могу нарадоваться!»
«Пожалуйста, похлопайте мне. Вот что я вырастила!»
- Я хлопал. Но мой сосед пришел и велел мне перестать. Поздравляю, это очень круто! © Intricatetrinkets / Reddit
- Так завидую! Я годами билась, чтобы у меня тоже что-то получилось. Но когда мои 3 куста стали давать плоды, мы расстались с парнем и кусты достались ему. © Swampbrewja / Reddit
«Я жила в городе с 3 миллионами жителей. Наконец-то переехала и теперь меня окружают такие виды»
Вот это здорово, просто мечта!
Если, конечно, зимой не придется откапываться)
«На это ушел почти целый год, но наконец-то я могу расслабиться и хорошенько отдохнуть!»
Что - это? Год работы до отпуска? Сшил палатку? Сковал чан для костра? Написал книгу?
«Это был лучший сон в моей жизни»
«Я годами писал эту книгу, вдохновлялся всем вокруг. И вот, наконец-то, я держу в руках опубликованную копию»
А какими радостями вы хотели бы поделиться? Пишите в комментариях, давайте радоваться вместе.
Вот вам еще несколько статей о том, как счастье приходит в нашу жизнь:
Комментарии
Я раньше писал маленькие истории. Но писать красиво и длинно это не моё, мне хочется сразу суть дела выложить, поэтому завидую писателям)
Могу поделиться радостной новой рыбой, предвкушающей, как она сейчас вгрызется в пончик)
Знакомьтесь, это Дуня: