20+ человек, которые однажды попались в мягкие кошачьи лапки и покорились им

Каждый владелец котиков узнает себя хотя бы в одной ситуации из этой подборки. Попасть в пушистую ловушку очень легко, а вот выбраться из нее — та еще задачка, согласны? Ведь так легко сдаться в плен мурчащему комку, который выбрал тебя своим человеком. Взять хотя бы сфинкса, решившего вздремнуть на глазу у гостя, или котенка, который никогда не оставит хозяина в одиночестве, даже в туалете.

«Краткая история отношений с котом моего парня за первый год знакомства»

Этого рыжика зовут Ленни. Спустя время он так ко мне привязался, что приходится несколько раз за ночь снимать его с груди, чтобы поспать. Оказалось, что он — настоящий фанат обнимашек. И хотя он иногда может быть тем еще врединой, мы его все равно любим. А еще у него есть сестричка Ноэль — вся такая из себя независимая принцесса, которая похожа на кучку самого мягкого пуха с потрясающей подводкой для глаз.

А вот и сама белоснежная красотка Ноэль вместе с братцем Ленни. А под фото история ее укотовления от их хозяина.

Ленни жил со мной один целый год, пока я не отвез его на стерилизацию, которую делали в местном центре защиты животных. Пока кот был на «процедуре», я зашел в комнату, где живут бездмомные кошки, которые попали в этот центр. Ко мне за порцией ласки подбежали все котики, кроме одной малышки, которая лежала в сторонке. Когда я подошел и взял ее на руки, она показалась мне такой хрупкой и беззащитной, и ТАК на меня посмотрела, что я сразу же понял, что домой мы поедем уже вместе с ней. © Tuvano / Reddit

«Сегодня сфинкс моего друга заснул на моем глазу, я не мог пошевелиться 20 минут»

«Вы когда-нибудь оказывались в подобной ситуации?»

«Видимо, моей жене придется и дальше подавать мне все инструменты»

«Я очень хочу пить, но она раньше никогда не сидела у меня на коленях, так что терплю»

«Наворчала на сына за то, что он не убрал за собой тарелку после обеда, а он такой: „Ну, мааам, загляни под стол“. Ой, извини, сынок!»

«Положила сумку на землю, чтобы погладить котика, а он нагло ее отобрал. Видимо, мне еще долго придется его наглаживать»

«Вот почему я все время опаздываю на работу»

Принцесса Фасолинка уверена, что звук нашего утреннего будильника сообщает, что наступило время обнимашек, и попробуйте убедить эту мордочку в обратном.

«Она решила покормить своих котят прямо у меня под ногами. Похоже, я какое-то время буду недоступна»

«Вернулся домой с работы»

«Я посмел пошевелиться»

«Он увидел дятла за окном и сидит так последние 10 минут. У меня уже грудь онемела»

«Мой муж в окружении котят. Мы взяли их на передержку и на следующей неделе они разъедуться по новым домам »

Муж уже начинает грустить из-за того, что придется с ними расстаться. Каждый день, когда он возвращается с работы, они с котятами все время проводят вместе.

«Это происходит прямо у меня дома, но у меня нет кота! Спасите!»

«Помогите!»

«Поддерживаю ее головушку уже 30 минут»

«У меня уже рука начинает болеть»

«Она поймала мего парня в ловушку»

«Есть ли большее счастье, чем момент, когда твоя кошка спит у тебя на лице и улыбается?»

«Мой парень сегодня плохо себя чувствует. Обычно наши котики пошли бы гулять на улицу и валяться на солнышке, но они чувствуют, что сегодня нужны своему папочке»