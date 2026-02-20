20+ комичных котиков, чьи выходки подарили хозяевам уйму впечатлений

Наличие хотя бы одного питомца в доме гарантирует, что скучно не будет. Вот умеют эти озорники вытворять такие штуки, что остается только скорее хвататься за телефон, чтобы сфотографировать их проказы.

«Каждый раз, когда я пытаюсь принять душ, моя кошка начинает с визгом протестовать»

«Этот наглец только что схомячил ужин, который стоил вдвое дороже моего, и все равно продолжает тянуть лапы к моей лапше»

«Из-за этой мартышки я осталась снаружи квартиры без штанов. Мне оставили посылку под дверью, я пошла ее забирать, замотавшись в одеяло. И тут эта балдося выскакивает в подъезд, я за ней, а дверь захлопнулась»

Я постучалась в дверь напротив, открыла женщина. Я все объяснила, попросила вызвать мастера, чтобы дверь открыл. Короче, у меня теперь появилась новая подруга и прикольная история.

«Это Пегги. Она обожает дрыхнуть в сомбреро на холодильнике и орет каждый раз, когда кто-то к ней приближается. Именно поэтому на всех фотках она с открытым ртом»

«Один балбес опять залез куда не надо, а второй беспокоится»

Мамочки! Я от смеха даже вдохнуть не могу! © thisbuthat / Reddit

«Наш кот Арло несколько минут смотрел на эту мышь, пока она нарезала круги по кухне. Даже лапой не взмахнул. Серьезно, дружок? У тебя всего одна задача!»

«Эта 17-летняя девчонка вчера пыталась стащить мою колбасу»

«Кажется, кошка моей девушки начинает ко мне привыкать»

«Я на секунду отвернулся»

«Так выглядит кот, который выбрался из переноски по дороге к ветеринару»

«Мой кот пользуется своим лотком только таким образом»

«Я вышел из комнаты на пару минут, а когда вернулся, то увидел такую вот картину»

«Если вы заказываете кошачий туннель онлайн, обязательно проверьте размеры»

«Я делаю ремонт в подвале, и только что снял всю потолочную плитку. Нашел свою кошку в таком виде»

«Он обожает яйца и скорлупу. Как только слышит треск бьющегося яйца, тут же несется, чтобы его стащить, а потом сваливает»

«Вот такой будильничек разбудил меня сегодня»

«Это Уолли. Он спит на своем маленьком раскладном диванчике. Каждый раз его моська во время сна сползает по стеночке и выглядит вот так. Приятного просмотра!»

«Не знаю почему, но она просто подошла, уткнулась лицом в башмак и проспала так 30 минут»

«Клянусь, он понимал, что это смешно, и ждал, пока я его сфотографирую»

«Это кошечка моего соседа. Она периодически заглядывала в мое окно. Я однажды пустил ее, покормил, погладил... С тех пор она приходит каждый день»

«Моей мамочке пришлось отвалить круглую сумму, чтобы этот шнурок от ботинка вытащили из моего живота. Хорошо, что я такой миленький»