19 редких кадров, которые показывают, как выглядели привычные профессии 100 лет назад
Сто лет назад люди тоже разъезжали на такси, ходили на маникюры и массажи, поддавались искушениям сетевого маркетинга и восхищались фигуристами на льду. Мы решили совершить небольшое путешествие во времени и посмотреть, как выглядели и с чем сталкивались представители привычных нам профессий. Многие снимки можно разглядывать не одну минуту.
Судя по всему, доставку любили во все времена. Курьер из Токио с горой лапши буквально на своем плече это подтверждает
Сейчас при заказе такси мы можем выбрать эконом, комфорт или даже покататься на электромобиле. А когда-то на вызов могла приехать вот такая машина
На крыше автомобиля расположен баллон с газом, который в те времена использовался вместо бензина.
Конкурсы красоты всегда были популярны, а образы моделей то и дело менялись
На первом фото изображены 4 победительницы ежегодного конкурса красоты в Вашингтоне, 1922 год. Каждая дама индивидуальна.
Судя по некоторым фотографиям, парикмахерам приходилось справляться с очень сложной техникой
В начале XX века быть массажистом было весьма престижно. Правда, мы не уверены, что в этом кабинете точно можно расслабиться
Изначально бортпроводниками работали только мужчины. Вот, например, в 1920-м стюард Джек Сандерсон предлагает пассажирам сок
С 1930 года эта профессия стала доступной и для дам. На фото слева, к примеру, первая стюардесса в Европе Нелли Дайнер
Впервые женщин допустили к должности бортпроводника 15 мая 1930 года благодаря инициативе Эллен Черч. Она была медсестрой и пилотом, мечтала летать на коммерческих самолетах, но, увы, это было невозможно. И тогда Эллен убедила крупную авиакомпанию в том, что медсестра в качестве стюардессы отлично скажется на самочувствии и уверенности пассажиров. Именно госпожа Черч и считается первопроходцем.
Казалось бы, коммивояжеры уже давно в прошлом. Но чем представители сетевого маркетинга хуже? Они так же ходят за нами с пахнущими каталогами и пледами из верблюжьей шерсти
Фигурное катание всегда пользовалось популярностью
Женщины получили право участвовать в чемпионатах в 1908 году. На фото слева — американская фигуристка Тереза Уэлд Бланчард, завоевавшая на Олимпийских играх 1920-го бронзовую медаль в одиночном разряде.
Прыжки в этом виде спорта всегда впечатляли. И эта фотография канадского фигуриста Ральфа Маккрита тому доказательство.
Работа кассира очень нервная. Но сейчас хотя бы все автоматически пробивается (чаще всего), а вот раньше представителям этой профессии было сложнее
Стиль футболистов не особо изменился за эти годы
А вот у хоккеистов форма была попроще современной
Сейчас, говоря о программистах, мы представляем бородатых парней. А между прочим, первым представителем этой профессии является Августа Ада Лавлейс
Графиня Лавлейс была английским математиком и писателем. Именно она работала над алгоритмами для первого механического компьютера и предположила, что его возможности выходят за грани вычислительной техники. В 1980-х в честь ее даже назвали язык программирования.
Фотографы уже 200 лет фиксируют значимые и не очень события. Вот, например, Гарри Бертон со своей камерой во время раскопок гробницы Тутанхамона
И тогда, и сейчас официанты демонстрировали приветливую улыбку и гостеприимство
Болиды автогонщиков в 1919-м
Если вы думаете, что 80 лет назад дамы не спешили на ноготочки, то вы сильно ошибаетесь
Вот как раньше выглядели пожарные экипажи. Лошади проходили специальную подготовку, чтобы сохранять спокойствие в экстренных ситуациях
Лошади и сейчас проходят специальную подготовку, если их используют в работе для конных полицейских или для съемок в кино. Лошадок тренируют не пугаться всякой внезапной ерунды, например, раскрывающихся зонтиков, человека в костюме динозавра и т.д. в природу лошади заложено отскакивать от любой непонятной вещи или ситуации, так что такое обучение будет актуально всегда, пока они используются хоть в какой-то работе.
Каждое животное проходило строгий отбор! Как правило, из 100 лошадок только одна подходила на такую должность. Потом их обучали всем премудростям: они даже при тревоге из стойла выходили сами. Некоторые и после отправки на «пенсию» при звуках сирены готовы были бежать на помощь.
Бонус: а на страницах книг в качестве пожарных были котики
Это иллюстрация из книги «Маленькие обитатели Страны животных», созданной фотографом Гарри Уиттером — благодаря его снимкам животных было напечатано много детских книг и открыток.