16 эпичных провалов, о которых люди до сих пор вспоминают с дрожью в коленках и смехом
Все мы когда-то оказывались в ситуациях, когда хотелось провалиться сквозь землю — а сейчас от них только смешно. В этой статье мы собрали 16 реальных историй от которых сначала было стыдно, а потом захотелось пересказать их друзьям, как шутку.
- Однажды в детстве я решил, что хочу самостоятельно испечь пирог на День благодарения. Но, видимо, я неправильно прочитал рецепт и вместо трех чайных ложек корицы бухнул туда почти целую чашку. Пирог получился черный, как смола. Мой дядя понимал, что это был мой первый опыт выпечки, так что решил, что меня нужно непременно поддержать. Он мужественно съел огромный кусок, щедро залив его почти целой банкой взбитых сливок. В тот день я понял две вещи: дядя готов на все, чтобы поддержать племянника, и что лучше несколько раз перепроверить граммовку, прежде чем готовить. © AlaskaWilliams / Reddit
- Недавно сходила на встречу выпускников. Одноклассников не видела с последнего дня в школе, поэтому меня вообще не удивило то, насколько сильно они изменились и насколько забыли школьные годы. Поговорила с девочкой, с которой я, вроде как, сидела несколько лет за одной партой, а она просто меня не узнала. Классная руководительница тоже долго меня вспоминала, потом сделала вид, что ей позвонили и ушла. Одноклассники все какие-то странные были — ну слишком сильно изменились за это время. В общем, походила по ресторану, немного пообщалась, перекусила и только часа через два до меня дошло, что это не мой класс вообще. © Карамель / VK
- В садик попросили принести поделку на выставку «Мастерская Деда Мороза». И вот — 12 ночи, мои все спят, я решила сделать что-нибудь легкое и побыстрей — елку из фетра. В голове она идеальна. А в итоге: 7 часов работы, гудит голова, спать хочется зверски, и напоследок комментарий дочки: «Ух ты, какая она чуть-чуть страшненькая!» © Палата № 6 / VK
- Решили с подругой сменить съемное жилье. Из-за форс-мажора меня вызвали на работу, поэтому подруга отправилась смотреть новую квартиру одна. После, находясь под впечатлением, позвонила и сказала, что есть небольшие недостатки, но и те меркнут на фоне красавцев-соседей, что живут напротив. Нафантазировав и составив план знакомства с парнями, мы переехали в новое жилье. А уж на следующий вечер, прихватив пиццу, отправились знакомиться с соседями. Каким же удивлением было, когда дверь открыл мужичок средних лет в облезлой тельняшке и растянутых трениках и сообщил нам, что те красавчики переехали в тот самый день, когда подруга их и видела. © Палата № 6 / VK
- Ходили с сыном на 1 сентября в школу. Первый класс, все дела — дети как с иголочки: выглаженная форма, счастливые лица. И вот стоят малыши рядочком на линейке с воздушными шариками в руках и ждут, когда будет команда отпускать их в небо. Звучит то самое слово — и не поднимается ни один шар. Заминочка. Кодовое слово звучит еще раз — в небо улетает лишь один шар вместо 28 нужных... Короче говоря, классной руководительнице пришлось практически умолять всех детей выпустить эти шарики. Только представьте: стоит класс первоклашек с шарами, вся школа ждет, пока они их отпустят, а дети стоят и рыдают просто, потому что не хотят их выпускать. Мы с родителями тоже плакали, но уже от смеха и осознания этого провала. © Палата № 6 / VK
- Была на свадьбе лучшей подруги. Все проходило великолепно. И молодые выглядели потрясающе, и место свадьбы отличное — в общем, просто мечта! Знаю, как подруга за каждой мелочью тряслась, лишь бы все получилось идеально. И тут во время своего танца с женихом она ломает каблук и падает, жених — сразу за ней. Вот это тот провал, который она не заслуживала! Видимо, подруга тоже так подумала и попросила принести ей кроссовки. Жених от невесты не отстал — надел вместо туфель кроссы, и они продолжили танцевать! © Палата № 6 / VK
- На днях долго не могла уснуть: лежала, крутилась, в голове вспоминала всякую ерунду, как это обычно бывает. Вдруг вспомнила выпускной и одну неприятную ситуацию — тогда я случайно обидела одноклассницу. И все, сна как не бывало. Чем дольше думала, тем больше грузилась, стало реально стыдно. Решила, что нужно извиниться, села за комп, потратила кучу времени, чтобы найти ее в соцсетях, потом еще полчаса подбирала слова, писала, стирала, снова писала. В итоге к утру все-таки отправила, легла с чувством выполненного долга. Проснулась, проверила телефон — одно сообщение: «Привет, я тебя вообще не помню...» © Карамель / VK
- Однажды я решил устроить своим друзьям ужин-сюрприз, используя рецепт максимально сложного блюда из интернета. В процессе готовки выяснилось, что я перепутал сахар с солью, и блюдо получилось несъедобным от слова «совсем». Когда гости попробовали его, их лица вытянулись. Я с трудом удержался от смеха и признался в своей ошибке. В итоге мы решили приготовить что-то вместе и, наконец, сделали пиццу. Весь вечер мы смеялись над моим кулинарным провалом — и это стало нашей традицией: вместе готовить и следить за мной, пряча сахар. © Палата № 6 / VK
- Миллион раз подумайте прежде, чем что-то сделать. Я это понял только спустя несколько лет после окончания школы. Мне в 11 классе безумно сильно захотелось зачитать рэпчик на выпускном. Я тогда писал музыку, сам сочинял, думал, что это крутая идея и всем понравится. Удивительно, что мне разрешили. Я зачитал рэп, был доволен собой, но вот сейчас смотрю на запись своего выступления и утопаю в стыде. Кратко о том, что я исполнял: «В столовой борщ — это вкусно, особенно с капустой. А пирожки тети Зины — спасали нас от учебной трясины». © Палата № 6 / VK
- Один парень из моего отдела попросил переговорить «один на один». Его тон звучал очень серьезно, так что я даже решил, что он хочет уволиться или что-то такое. Идем с ним в переговорку, а он говорит: «Моя жена сказала, что мне нужно провести с вами встречу один на один. Она слушала, когда мы в прошлый раз созванивались, и сказала, что я не показал никакого энтузиазма. Поэтому я должен встретиться с вами лично и показать, что я на самом деле рад работать здесь». И все это было максимально безэмоционально. Так что я еле сдержался, чтобы не расхохотаться. Самое смешное, что его жена была абсолютно права и вовремя предотвратила возможную проблему. Как говорил Баффет: «Самое важное решение в жизни не связано ни с деньгами, ни с карьерой — оно связано с тем, на ком ты женишься». © kosko-bosko / Reddit
- Однажды муж решил устроить романтик. Включил музыку, начал под нее «томно» танцевать, но тут началась другая, более быстрая композиция из «Шоу Бенни Хилла». Он попытался двигаться в такт динамичной музыке и карикатурно завалился на пол. Старания я, конечно, оценила, но из-за моего гомерического смеха его план был провален. © Палата № 6 / VK
- Познакомилась на сайте знакомств с парнем, договорились «встретиться в городе и где-нибудь поужинать». Я пришла на свидание в красном шелковом платье, в босоножках на каблуках, с укладкой и макияжем. А он пришел в спортивном костюме с полосками, в салатовых кроссовках и в кепке. И повел меня ужинать в шаурмичную! Я думала, что это провал. Но нет — такой вкусной шаурмы я никогда не ела, а сам парень оказался очень интересным и веселым. Он был заботлив, вежлив, очень смешно шутил. В конце проводил до дома, поцеловал на прощание руку — и я пропала. Влюбилась. На следующий день он написал мне, позвал поужинать. Я с радостью согласилась. Выглядел в этот раз очень стильно и повел меня в итальянский ресторан. Оказалось, что вчерашняя шаурмичная — это его заведение. И вообще он очень спортивный и образованный молодой человек. Я очень рада, что обращаю внимание на поведение и характер людей, а не на их внешность! © Карамель / VK
- Вчера парень позвал меня на свидание в ресторан, и я согласилась. Когда я пришла, прямо возле ворот он начал проводить инструктаж: заказываешь только одно блюдо, оно должно стоить до такой-то суммы, из напитков можешь выбрать только одну чашку чая или кофе, не более. Почему-то меня это все повеселило, и я сказала, что с радостью сама за себя заплачу. Да что там — и за него заплачу. И даже разрешу ему взять то, что захочется, и не одно. Парень округлил глаза, но обрадовался. За сорок минут нашего ужина он рассказал мне, что мечтает о большой семье, что его жена не должна быть домашней клушей, что жить они все будут вместе с его мамой и бабушкой и что в идеале у его жены должна быть большая квартира, чтобы они все в ней поместились. Наулыбалась я знатно, и даже трех тысяч, которые я потратила на этот ужин, не жаль. Под конец свидания сказала ему, что нам не нужно встречаться. А он в ответ поблагодарил меня за честность и за ужин, сказав, что давно так вкусно не ел. © Карамель / VK
- Да что вы знаете о провале? Когда убираешься на кухне, складываешь 100500 пачек круп и макарон в стол, все любовно вытираешь — и вот сверху всего кладешь пачку сахара, а она падает и разрывается. © Палата № 6 / VK
- После расставания старалась себя отвлечь — записалась на танцы. Спустя месяц поставили первую хореографию. Скидываю подруге: «Ну как тебе?» И с ужасом вижу, что случайно отправила сообщение своему шефу, а он онлайн. В панике пытаюсь удалить видео, нажимаю на «удалить только у себя». Пришлось всю переписку удалять. Судя по отсутствию реакции, надеюсь, что пронесло и он ничего не видел. Утром захожу в офис и слышу: «Тебя шеф вызывает». Сердце в пятки — думаю, что меня точно сейчас уволят. Стучусь в кабинет, прохожу, готовлюсь к худшему. А шеф как выдаст: «Ты зачем видео удалила? Я не успел дочери показать. Она как раз на такие танцы хочет записаться. Ты в какую студию ходишь, довольна?» Сказать, что я была в шоке — ничего не сказать. Я даже не знала, что у него есть дочь.
- Сестренка нашла чек на конструктор, который ей подарил «Дед Мороз». Я еще никогда не был так близок к провалу. © Палата № 6 / VK
Жизнь не была бы такой интересной, если бы все всегда шло идеально. Иногда именно из наших промахов рождаются самые яркие воспоминания и самые веселые истории. Делитесь своими «эпическими провалами» в комментариях — давайте посмеемся вместе!
