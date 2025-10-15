16 эпичных провалов, о которых люди до сих пор вспоминают с дрожью в коленках и смехом

Все мы когда-то оказывались в ситуациях, когда хотелось провалиться сквозь землю — а сейчас от них только смешно. В этой статье мы собрали 16 реальных историй от которых сначала было стыдно, а потом захотелось пересказать их друзьям, как шутку.