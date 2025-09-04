15+ отцов, которым за их подход к воспитанию пора выдавать не грамоты, а Нобелевскую премию

Мы привыкли считать, что воспитание детей в основном лежит на маминых плечах. Но ведь есть еще один главный герой — папа, чья роль часто остается в тени. Между тем многие отцы умеют находить такой подход к ребенку, что мамы диву даются. Зачастую рядом с папой карапуз чувствует себя смелее и свободнее.