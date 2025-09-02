Мне родители в лоб заявили, что я не удаашийся проект и они родят второго ребенка, нормального. Но не вышло по биологическим причинам. Тогда мне сказали что возьмут из приюта. Вот тут я уже взоржала и пожелала удачи.
15 семейных историй, где сюжет круче, чем в Санта-Барбаре
Истории
34 минуты назад
Семейная жизнь часто полна неожиданных поворотов — от смешных недоразумений до настоящих приключений. Мы собрали случаи, в которых обычные будни превратились в истории, о которых все члены семьи до сих по вспоминают с улыбкой.
- Первый раз приехал знакомиться с будущей тещей. Переживал, как на экзамен. Пришел с цветами, весь такой приличный, даже костюм напялил. А она встречает в халате, без макияжа, смотрит на меня и сразу: «Не старайся казаться тем, кем не являешься, я тебя уже прогуглила». Села на диван, достала телефон и показывает мое старое, где я под музыку танцую с унитазной щеткой. Говорит: «Если дочка с таким решила жить — значит, любит». Мы оба засмеялись, напряжение как рукой сняло. С тех пор она — мой человек. © Не все поймут / VK
- Если вас крестили, то ваш крестный — скорее всего брат матери, отца или другой близкий родственник. У меня же все было иначе: мой крестный — почти незнакомый мужик, глава села, где я родился. Село было очуметь какое бедное, работы мало, семья — на грани нищеты. Поэтому все, у кого рождался ребенок, просили главу стать крестным. Он был единственным богатым человеком, никогда не отказывал и на праздники дарил не только подарки, но и по мешку муки, пшена и риса. Крутой был мужик, а крестников у него стало больше двухсот. © Карамель / VK
- Брат отца попросил устроить нашего дальнего родственника к моей маме на работу. У нас огромная семья, поэтому никто не стал разбираться в родственных связях. Мы считали друг друга «многоюродными» братом и сестрой, общались и сдружились. Спустя годы выяснилось, что мы вообще не родственники — дядя специально так сказал, чтобы помочь друзьям семьи пристроить сына на работу. Самое смешное, что и брат думал, будто мы реально родственники, ведь дядя и родители ему так сказали. Когда узнал правду, он боялся моей реакции, но мне все равно — для меня он родной человек. © Не все поймут / VK
- Мы с родственниками делали ремонт в старом доме моего деда. В процессе нашли шкатулку с запиской про огромные деньги, который тот спрятал под фундаментом. Родня в полном шоке — перерыли все углы и каждый сантиметр пола. В итоге все-таки нашли, но в шкатулке была записка: «Откуда у меня деньги, идиоты? Идите работайте сами!». © Не все поймут / VK
- Знакомил невесту с родителями. Как только мы зашли в квартиру, заиграли какие-то непонятные песни, в доме темно, повсюду свечи, а моя семья на кухне — все, как персонажи семейки Аддамсов. Пока любимая вышла в туалет, спросил у родителей, что за маскарад. А они в шутку: «Ну нужно же девушке сразу показать, в какую семью дураков она попадет». © Не все поймут / VK
- Мой папа нашел мне замену. После его женитьбы у новой жены оказалась 30-летняя дочь, и отец разглядел в ней свою «доченьку». Она молчаливая, вечно недовольная. Ее ценности — ювелирка и брендовые сумочки. Я стараюсь с ней не пересекаться, но узнала, что эту «кровиночку», у которой есть свой отец, мой папа возит, кормит, отправляет деньги, а мне, в лучшем случае, раз в год пришлет гостинец к чаю, а деньги — только на крайний случай с поучениями. Я так долго старалась быть хорошей дочерью, а оказалось, что нужно было просто дуть губы. И хоть я уже выросла, все равно чувствую, что меня променяли. © Не все поймут / VK
- Знакомая развелась с мужем и решила пожить для себя. Квартира, где они жили, досталась ей от мамы, поэтому мужа она выселила в их общую однушку. После этого с ней перестала общаться дочь — не из жалости к отцу, а потому что рассчитывала, что квартиру скоро продадут и отдадут деньги ей с мужем. При этом знакомая уже отдала им деньги за другую проданную однушку, где дочка много лет жила с мужем, платя только коммуналку, а ипотеку гасила сама знакомая. © Подслушано / Ideer
- Мне 35 лет, и мы с женой еле сводим концы с концами. У нас 3-месячный ребенок, дом и много долгов. Живем от зарплаты до зарплаты, поэтому я устроился на вторую работу охранником. Жена работает медсестрой.
Недавно я узнал, что у нее есть счет в другом банке с крупной суммой. Я спросил, откуда деньги, но она сказала только, что это сбережения, и не стала объяснять, почему держит их в секрете. Еще вчера она говорила, что хотела бы иметь больше денег, а сегодня разозлилась и сказала, что я не имею права интересоваться этим. © East-Number1830 / Reddit
- Родители мужа никогда меня не любили. С самого начала они относились ко мне как к чужой, которая «обманула» их сына.
Мы поженились шесть месяцев назад. На свадьбе они «забыли» оплатить свою часть кейтеринга, и мужу пришлось класть деньги со своей карты. Я хотела оставить это позади и насладиться медовым месяцем. Мы поехали на Гавайи, и на второй день теща прилетела туда без предупреждения, чтобы нас неожиданно навестить. Пять дней мы ее избегали в отеле, а потом она «случайно» записалась на тот же тур по сноркелингу.
Месяц назад после поездки я заметила странности дома: кружки в других местах, пледы сложены иначе, подушки сдвинуты. На прошлой неделе пришла с работы раньше и обнаружила ее в своей спальне, в моем халате, сидящей на кровати. Она спокойно сказала, что хотела «сделать сюрприз и немного прибрать».
Я потребовала уйти, она обиделась и сказала, что у нее есть ключ, «так что это как второй дом». Муж пытается оправдать их, но я прямо сказала: либо меняем замки, либо я возвращаю свою фамилию. © Glittering-Bus-5973 / Reddit
- Моя бабушка когда-то ушла от дедушки и забеременела, но любовник ее оставил. Дедушка принял ее обратно вместе с ребенком, и позже у них родились еще двое детей. Он всегда относился к ее первому сыну так же, как к своим собственным детям. Я узнал об этом только в свои 50 лет. © SultanOfSwave / Reddit
- Оказалось, что мои бабушка и дедушка развелись, потом сыграли свадьбы с другими людьми, развелись, а потом снова сошлись и у них родился еще один ребенок, но они так и не поженились повторно. © clubJenn / Reddit
- Решила пранкануть парня. Прихожу домой, серьезно говорю: «Я все знаю, можешь больше не скрывать». Он побледнел, замялся и выдал: «Да, мы с той девушкой развелись через полгода, ребенок не мой, просто иногда помогаю...» Тут уже мне стало плохо, села, молчу. Он краснеет и вдруг начинает дико смеяться! Оказалось, он раскусил мой пранк и решил пранкануть в ответ. Все-таки парочка с одинаково странным чувством юмора — горе в семье. © Карамель / VK
- Лет в 20 моя двоюродная сестра заболела и прошла генетическое тестирование по медицинским показаниям, где узнала, что ее отец (мой дядя, брат мамы) на самом деле не ее отец. Мать призналась, что у нее был роман с коллегой примерно в то время, когда она была зачата, но никогда не говорила об этом мужу, и он ничего не подозревал. Сестра была в шоке и обиделась на мать. Прошло 10 лет, и до сих пор они почти не общаются. Она не хочет встречаться с биологическим отцом и продолжает считать настоящим отцом моего дядю. © Meghan Christie / Quora
- Я всю жизнь жила с чужой датой рождения. Я всегда считала свой день — 17 мая, но в документах оказалось 15-е. Я знала, что приемная, но только в 26 лет я услышала от матери, почему они так сделали. Оказалось, это было сделано для того, чтобы я не узнала, что у меня есть близнец. Родители не подумали, к каким последствиям это приведет. Кстати, я нашла близнеца, и теперь мы стараемся отмечать день рождения вместе. © Ann McNeil / Quora
- Я и понятия не имела, что мама никогда официально не была замужем за моим отцом, хотя родила меня и мою сестру. Я знала, что у него есть другая семья: жена, дети. Наверное, в детстве я просто не задумывалась об этом и считала, что когда-то давно мама и он были официально женаты. Но нет, этого никогда не было. Мама рассказала мне об этом по телефону, когда я училась на третьем курсе колледжа. © Ordinary_Ice_796 / Reddit
Родные могут удивлять, раздражать и смешить одновременно. Если хотите еще больше забавных и неожиданных случаев из семейной жизни, загляните в другую нашу подборку.
