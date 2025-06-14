Почему-то в историях свекрови всегда неадекватные. Конечно если такая как в рассказе, то можно только радоваться что "ноги её больше в доме не будет".
20 узнаваемых историй о родне, чье поведение окончательно вышло за рамки разумного
Бывают такие родственники, с которыми каждое взаимодействие заканчивается душевной травмой. Они могут явиться без звонка, лезть с вопросами и поучениями, хозяйничать как у себя дома. Личные границы? Нет, не слышали. Их не смущает ни ваш усталый вид, ни недвусмысленные намеки, ни закрытая дверь. Они уверены: если вы родственники — значит, можно все. Иногда самое здоровое решение — прекратить общение. Эти примеры прямое тому доказательство.
- В семье скандал — cын-подросток «нахамил» бабушке, моей свекрови. История эта началась с того, что приехала она к нам в гости. И, как это часто бывает у старшего поколения, начала сразу же ребенка пытать об оценках в школе. Когда мы с ней общаемся по телефону, то никогда об успеваемости сына не говорим особо — не считаем нужным обсуждать это с кем-то помимо самого ребенка и его учителей. Просто отвечаем на все вопросы, что он хорошист. В этот же раз она уже лично от него потребовала дневник в приказном тоне с посылом, мол, вот твои родители мне не рассказывают, наверное, двойки скрывают. Сын отказал — не грубил, ничего, просто отказал, так как ему не понравился тон бабушки. Бабушка впала в истерику, ведь как мы с мужем так ребенка воспитываем, что он старшим перечит. Я ответила, что это его право. В общем, уехала свекровь от нас раньше времени. Сказала, больше ноги ее в нашем доме не будет. © Подслушано у девушек / Telegram
- Муж на работе. Слышу звонок. Открываю — на пороге девочка лет тринадцати. Спрашивает: «Папа Сережа дома?» Отвечаю, что она ошиблась дверью. Но мы разговорились, и выяснилось, что она действительно дочь моего мужа. Он обычно гуляет с ней по четвергам, но в этот раз не пришел и не позвонил. Вечером вызвала мужа на разговор. А он заявил, что это его ребёнок от первого брака, и меня это не касается. А я, прожив с ним семь лет, впервые слышу о его первом браке. © Мамдаринка / VK
- Мама уехала ненадолго, просила папу вскопать пол-огорода. Специально показала, где. Приехала, папа ей сообщает, мол, огород весь вскопал. А заодно и все ее грядки с цветами. Был огромный скандал.
- Есть дальняя родня — старенькая тетушка. Постоянно звонит маме и жалуется на жизнь. Разговор может идти час. Потом мама жалуется, что голова болит. Но из вежливости к старшим она не может закончить разговор. Ну я маму научила, мол, скажи, что от телефона облучение, больше 15 минут в день говорить нельзя. И ведь сработало! Тетя и сама дольше 15 минут ей не звонит.
- Очень люблю свою бабушку, но меня жутко бесит, что она считает моего мужа некрасивым. Он невысокий, рыжий и с веснушками. И я считаю его самым красивым, потому что для меня он самый любимый, заботливый, чудесный, ласковый и замечательный. А бабушка уверена, что наши дети будут некрасивыми, и их будут дразнить в школе. Самое обидное, что мой дед, высокий, широкоплечий брюнет с карими глазами, всю жизнь обижал бабушку и мою маму. Но бабушка очень гордится тем, что он красивый. Бесит. © Палата № 6 / VK
Конечно, всем хочется чтобы муж
"и не пил, не курил,
и цветы всегда дарил,
в дом зарплату отдавал,
тёщу мамой называл,
был к футболу равнодушен
и в компании нескушен
и к тому же чтобы он
и красив был и умён".
- С мужем много лет мечтали о доме, долго искали место, сами сделали проект, предусмотрели гостевые — муж хотел, чтобы у нас собиралась большая семья. 5 лет копили деньги, 2 года строили. Позвали, наконец, родных. Его мама, папа и сестра выползли из машины с кислыми минами и первым делом сообщили, что дом им не нравится, фигня полная. Мол, вот у кого-то там в сто раз круче. Весь день искали недостатки и злобно обсуждали их. Как им трудно за нас порадоваться было! © Успех & Провал / VK
- Еще давно купила машину, но сейчас работаю удаленно и почти не езжу. Брат раньше брал покататься, но после того, как он однажды без спроса уехал в другой город, давать ему машину перестала. С тех пор машина покоя не дает ни брату, ни родителям, которых он иногда на ней катал. Уже пытались уговорить меня подарить ее, выкупить за те же деньги, за которые я ее покупала 5 лет назад. В последний раз мама попросила отвезти ее на дачу и в дороге разрыдалась, потому что ей стыдно (!), что у дочери есть машина, а у сына — нет. Сказала, что люди думают, что мне ее любовник купил, у нее на работе за спиной шепчутся. То ли мама такой дешевый манипулятор, то ли у нее реально крыша едет. © Подслушано / Ideer
Конечно, маме обидно за сыночку-корзиночку: он не смог завести любовника, который бы купил ему машину🤣. Непонятно только, что ему мешает самому заработать и купить машину?
- Старшая сестра меня ненавидела по неясной мне причине. У меня всегда было впечатление, что ее любят больше: все косяки скидывались на меня, одежда ей покупалась регулярно, а старую донашивала я. Личный ноутбук для учебы был только у нее. Однажды сестра отобрала у меня любимую кофту, которая досталась от нее же, и отдала своей подруге. Родители оплатили ей учебу в другой стране, чтобы она там вышла замуж, а мне сказали разбираться самой. Теперь сестра считает меня никчемной, а я ее все равно люблю. Я глупая совсем, видимо. © Подслушано / Ideer
- Я виделась с бабушкой всего 3 раза. Живет она далеко, особого желания общаться со мной у нее никогда не было. На свадьбу родни бабушка пришла в свадебном платье. Я особого внимания на это не обратила. Может быть, денег не было на наряд, поэтому купила такое платье в комиссионке. Весь вечер она активно зазывала моего мужа танцевать. Поменялась местами и села за стол с ним рядом. Прошло три дня. Я поехала в гости к родителям. Мама вся растрепанная, красная. Говорить не может, только смеется. С трудом узнала, что же такое произошло.
Мама принесла ноутбук. Тут уже на полу валялась я, ведь бабушка выставила фотографии. Фотки были такие, словно у бабушки и моего мужа свадьба. Видео их танца, фотки с конкурсов. В статус она написала: «Обрела любовь всей жизни». Конечно, она не подписала, что на фото ее муж. Но выглядит все это странно. Тем более, ей скоро 60, а моему мужу 35. Муж ржал как конь, когда ему показали фотки. © Подслушано / Ideer
- Недавно сказала маме, что не стоит заводить детей, если у тебя нет денег, чтобы обеспечить своего ребенка всем, чем нужно, чтобы он не нуждался ни в чем, чтобы у него была отдельная комната, и он не экономил на обедах и не голодал. И на него не показывали пальцем, потому что он хуже всех одет. Я сама прошла через это и не пожелаю такой жизни своему ребенку. Итак, что же мне ответила мать? Она сказала, что я эгоистка и думаю только о себе. Не знаю, что и думать теперь. © Подслушано / Ideer
- Я устроилась работать в банк, и старшая сестра почему-то решила, что у меня много денег. Точнее, так думает ее муж, которому она смотрит в рот. У сестры есть сын, она родила второго недавно. Сидит дома. Муж ее уже полгода как не может найти работу. Так они тянут деньги на детей с меня. Я люблю племянников, мне сложно было сказать «нет» сестре. Даже к психологу пошла с этой проблемой. Потом набралась храбрости и сказала, мол, это последний раз, когда даю деньги. Попытку поскандалить прервала. Горжусь собой.
- От бабушки осталась дача. Живу там летом. У меня есть компания друзей еще со времен студенчества, которые тоже любят ко мне приезжать и отдыхать на природе. Я их всегда рада видеть, потому что они привозят кучу продуктов, помогут с уборкой, вывезут мусор. В общем, наши выходные проходят великолепно. Но недавно мне позвонила мама и начала выговаривать, что она, конечно, знает, что я человек безотказный, но нельзя позволять так в наглую собой пользоваться. Оказалось, мама решила, что мои друзья меня объедают, оставляют после себя горы мусора и не дают спокойно отдохнуть в выходные. Приперла маму к стенке и спросила, откуда у нее такие мысли. Она долго отпиралась, но в конце концов призналась, что это все ей рассказала соседка. Завистливая тетка, которую бесит чужая радость. И, блин, ей она верит, а мне, родной дочери, — нет. Пикники мы, конечно, не перестали устраивать, но жутко неприятно, что мама постоянно названивает и мне, и друзьям, грозится, что отберет у меня дачу. © Подслушано / Ideer
- Нас с сестрой сдали в детдом. Одна семья взяла нас обеих на воспитание и вырастила. И этих людей я считаю своими родителями. Сестра нашла наших биологических родителей и общается с ними, а я этого делать не хочу. Она пытается передать мне от них письма — я их выбрасываю. На носу моя свадьба, и сестра просто достала меня просьбами позвать биологических родителей. Я ее предупредила, что там будет охрана, и, если они появятся, их выкинут взашей.
- Мне было три года, когда отец бросил мою мать. В итоге по факту меня воспитывали бабушка с дедом, потому что для моей мамы это стало потрясением, она много болела. По завещанию дед передал все свое имущество мне. И тут нарисовался папаша и стал требовать, чтобы я отдала ему деньги. Но фиг ему.
- Смотрю, как мои друзья дружат со своими братьями и сестрами, и завидую. Мой брат с детства соперничал со мной за внимание родителей. Помню, смотрела с друзьями аниме (а родители не одобряли), так брат узнал и «стучал» на меня. Самое смешное, что потом сам стал анимешником. Отношения до сих пор натянутые, видимся по праздникам у родителей. Обидно.
- Маме досталась квартира в наследство от бабушки: мама ее дохаживала. У мамы есть брат и сестра. Так они пытались отсудить квартиру, к счастью, с завещанием не поспоришь. Важный нюанс: у брата и сестры есть жилье, а в этой бабушкиной квартире со мной мелкой жила мама, и идти нам было некуда.
- Недавно родила. Попросила свекровь приглядеть за малышом, а сама легла поспать. Проснувшись, я обнаружила, что все сцеженное мной грудное молоко лежит в холодильнике. Спросила свекровь, в чем дело, а она заявила, что мое грудное молоко вызывает бессонницу у ребенка. Вот она и решила вместо молоко дать молочную смесь. Я была в ярости. Я очень четко заявляла о своем желании кормить исключительно грудью, и она это знала. Я просто выгнала ее из дома, и муж меня поддержал. © Scared-Rush-4225 / Reddit
- Мой брат скоро женится, его невеста выбрала очень откровенное свадебное платье. У него низкий вырез, разрез до бедра и прозрачная спина. Я-то не против, но наша семья придерживается строгих взглядов. Это платье вызовет много пересудов, особенно среди наших бабушек и дедушек. Я отозвала невесту в сторону и деликатно объяснила ей ситуацию. Она очень расстроилась и сказала, что она наденет то, что захочет. И теперь брат злится на меня, мол, я пытаюсь их контролировать. © This-Rock-4028 / Reddit
- Свекровь подарила дочке на первый день рождения сережки. Мы поблагодарили и убрали украшения подальше. Наша с мужем позиция однозначна: ничего ребенку прокалывать не будем, пока не вырастет. Скоро свекровь поинтересовалась, почему не ведем дочь к мастеру. Я объяснила ей, рассказала о возможном смещении проколов с возрастом; о том, что маленький ребенок не может полноценно ухаживать за ними, будет трогать грязными руками, а потому есть риск занести заразу; ну и об опасности травмы, ведь дети неловкие, подвижные и могут случайно зацепить, дернуть серёжку. Вроде поняла, тему закрыли.
Когда дочке исполнилось два года, свекровь попросила привезти «любимую внучку» в гости. Договорились забрать через 3 дня. Приезжаем, а у дочери проколоты уши. При ребенке скандалить не стали, уехали домой и уже после позвонили ей с вопросом, мол, как так-то? На что получили ответ, что все наши аргументы — от тараканов в голове, всем кололи и ничего, а мы еще спасибо скажем, ибо чем раньше — тем лучше. В результате со свекровью больше не общаемся, прочих родственников, которые пытались давить на жалость или просто комментировать наше решение, предупредили о том, что они тоже окажутся в черном списке, если не перестанут лезть. Дочке сняли серьги, проколы заросли, остались только едва заметные следы от них. © Подслушано у девушек / Telegram
- Коллега рассказывает: «Приезжала за внуком невестка. Сидели за столом, разговаривали. У них с сыном сейчас размолвка вышла. Причину мне не говорят, хоть я и беспокоюсь. Невестка жалуется, что в семье все на ней — быт, ребенок. С намеком на то, что сын ездит ко мне, дом строит. Я говорю: „Ну а кто, кроме него-то? Вот внучок подрастет — помогать ему будет“. А она мне как выдаст фигу под нос и сказала: „Семью нашу развалила со своим домом, сына своего тебе не отдам, костьми лягу!“ И смотрит, прямо прожигает взглядом. Вот как таких земля носит?» А я думаю какая незамутненная женщина — своего мужика нет, ну сына припрягу, кто, если не он? Ой, а что такое, невестушка, не нравится? Ну ничего, потерпишь. Ой, ты что, недовольна? Не хочешь, чтобы и внук потом на бабушкину халупу переключился, вместо того, чтобы своей жизнью жить. Нет? Ой, злая какая!
А вот подборка статей, которая возможно поможет кому-то расставить точки над и с навязчивой родней: