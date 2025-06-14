20 узнаваемых историй о родне, чье поведение окончательно вышло за рамки разумного

Бывают такие родственники, с которыми каждое взаимодействие заканчивается душевной травмой. Они могут явиться без звонка, лезть с вопросами и поучениями, хозяйничать как у себя дома. Личные границы? Нет, не слышали. Их не смущает ни ваш усталый вид, ни недвусмысленные намеки, ни закрытая дверь. Они уверены: если вы родственники — значит, можно все. Иногда самое здоровое решение — прекратить общение. Эти примеры прямое тому доказательство.