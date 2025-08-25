Флористы рассказали о клиентах, которых всю жизнь будут вспоминать. Кого-то с икотой, а кого-то — с теплом
Истории
46 минут назад
За каждым букетом скрывается целая история: трогательная, романтичная или абсурдная. Флористы, которые каждый день работают с цветами, становятся невольными свидетелями этих историй. Приготовьте салфетки: одни рассказы вызовут у вас слезы умиления, а над другими вы от души посмеетесь.
- Как-то приходит ко мне мужчина уже в возрасте, хотя дедулей не назовешь. Берет букет с доставкой и просит подписать открытку, в которой говорится о том, что они не виделись много лет и он очень хочет узнать ее номер. Отправляем цветы с курьером, а в ответ нам привозят открытку с ее номером телефона. Вы бы видели глаза этого дяди — они прямо загорелись, сразу же позвонил ей. Я невольно подслушала разговор — стало понятно, что они давно любят друг друга, но по какой-то причине не могли быть вместе. Наверное, теперь у них все сложится. © royalakkk
- Работаю в цветочном. Недавно начали сотрудничать с одним рестораном по цветочной подписке. И уже третью неделю они жалуются, что цветы вянут через пару дней, хотя мы всегда поставляем им все свежее. Поехала сегодня проверить. Оказывается, они стоят у них без воды... © mary__be_
- Когда работала флористом, ко мне часто приходил один и тот же парень, постоянно брал букет из 25 красных роз. Такой приятный молодой человек, мы с ним могли перекинуться парочкой слов и обсудить последние новости. А тут что-то он давно не заглядывал. Я начала волноваться, думала, может с ним что-то случилось. Пришел на днях. Изменился, исхудал, но так же мило улыбался. Взял 25 красных роз и очень неожиданно подарил их мне. Я от шока не смогла и «спасибо» из себя выдавить. Он просто сказал, что хотел бы со мной прогуляться как-нибудь, а затем вышел из магазина, так же мило улыбаясь. © Карамель / VK
«Моя теща сделала вот такую бутоньерку. Считаю, это безумно красиво»
- Иногда подменяю маму в ее цветочном магазине. Она уже в возрасте, устает быстро. Сидела как-то, раскладывала букеты, и тут заходят два малыша – мальчишка и девочка, лет по 6-7. Говорят, что хотят купить букет для мамы. Я аж растаяла. Стоят такие серьезные, а у самих в руках по шоколадке. Рассказали, что хотели маму порадовать, но на обратном пути купили себе сладкого, так что денег у них почти не осталось. Хватало на одну гвоздичку. Мальчик ткнул на нее пальцем, говорит, давайте. А я взяла и дала им красивую розу, свежую такую, ароматную. Моя мама потом, конечно, мне сказала: "Так бизнес не делают – прогоришь". А я не могу. Эти их счастливые лица мне дороже любой прибыли. Деньги маме в кассу свои положила. © Мамдаринка / VK
- Знаю больше историй любви, чем видел загс, но недавний случай растрогал меня больше всех. Пришел постоянный клиент и заказал сразу 25 букетов для своей жены, с просьбой доставлять по одному каждое утро субботы. "Я в командировку еду на полгода, а традицию нарушать из-за этого не хочу". И как тут не поверишь в настоящую любовь. © Карамель / VK
- Звонит в магазин женщина и просит поменять букет красных роз, который ей подарили, на букет белых розочек. Красный, видите ли, не соответствует ее вкусовым предпочтениям. Понятное дело, обмен не состоялся. © messy_mortal / Reddit
- Работаю в цветочном уже 3-й год. И вот, третий раз подряд, девятого марта, не успею я еще открыть магазин, как ко мне бежит мужчина за огромным букетом. "Ну как можно систематически забывать про 8 марта?" – думала я все это время. Решила помочь и предложила оформить заказ на ежегодную доставку цветов. Мужчина, окинув меня страдальческим взглядом, парировал: "Да что ж это такое, все женщины, встретившиеся мне на пути в этот день, ненавидят меня. У меня жена родилась 9 марта! Хоть заранее цветы покупай и в гараже прячь". © Карамель / VK
«Вот такая свадьба состоялась на неделе. Вся наша команда работала не покладая рук: 42 цветочные стены, 1 люстра, 6 арок и много-много всего другого»
- Пришел парень с 52 купюрами и попросил каждую розу в букете завернуть в банкноту. По его словам, так он собирался продемонстрировать девушке свои чувства, а девушка это бы оценила, потому что — барабанная дробь! — она, как и он, любит деньги. © mytphy / Reddit
- Один из постоянных клиентов — средних лет мужчина, самый обычный. Минимум раз в месяц покупает красивый и не самый дешевый букет для жены. А тут пришел, попросил два букета — большой с запиской «для любимой жены» и маленький — «для любимой малышки». Грустно стало, подумала, что седина в бороду — бес в ребро. Сегодня опять пришел — опять два букета. Когда дошли до открытки в маленький букет, я спросила, мол, что, опять «для любимой малышки», а он задумался и говорит: «Знаете, напишите лучше „для любимой доченьки“». Аж от сердца отлегло! © Карамель / VK
- Работала над садом у одной женщины, чье желание было маловыполнимым: она мечтала о розарии, но в тени. Я месяцами тряслась над розами, подкармливала их, обрезала и танцевала с бубном. В саду готовилась большая вечеринка и очень нужны были цветущие розы. Прихожу в день X и вижу: все в цветах! Как, спросите вы? А я отвечу — женщина проволочкой аккуратненько прицепила искусственные розочки к кустам... © 359dawson / Reddit
«Все цветы из этого букета выращены мной в моем же саду»
- Один парень постоянно со мной флиртует и все говорит, что покупает цветы для родственниц. Сегодня он спросил, какой букет мне нравится, и купил его, а потом ушел, «случайно» оставив его на прилавке. Я растаяла! Но через пять минут он вернулся и букет забрал, потому что действительно просто его забыл. © Карамель / VK
- Зашел мужчина. Уверенно попросил собрать большой, пышный букет. Спросил цену. Когда мы назвали сумму, он смутился и сказал: «Нет, не потяну. Вернусь в начале июня, когда зарплата придет». Мы предложили ему несколько других букетов — не такие масштабные, но по-своему эффектные. Но он отказался, сказав: «Извините. Я считаю, если уж дарить, то дарить что-то большое, дорогое. А маленький букет — это несерьезно». © flowers.baktyluu_ayim
- Зашла женщина — в капюшоне и маске, лицо не видно. Загадочная такая. Попросила отправить букет с запиской: «Я скучаю. Люблю. Та ночь была незабываемой». Мы выполнили заказ. Позже приходит мужчина и устраивает скандал! Оказалось, что та дама замужняя. И по всей видимости, она специально устроила эту «любовную засаду». Чем все закончилось, не знаю, потому что на следующий день у меня был выходной. © altynym04
«В прошлом году мы сделали эту свадебную арку. Одна из самых прекрасных работ за всю мою карьеру»
- День святого Валентина. Парень заказывает дорогущий букет, доплачивает за экспресс доставку и просит написать на открытке его имя. Через два часа ситуация повторяется, но на открытке он просит написать «я тебя люблю». Спустя еще два часа он опять покупает дорогой букет и просит нас написать записку, мол, если и ты меня любишь, то встречаемся во столько-то в таком-то баре. Весь наш салон хотел сходить в бар и посмотреть, встретились они или нет, но мы постеснялись. © estau329 / Reddit
- — У вас есть открытки с текстом «единственной и неповторимой»?
— Есть.
— Дайте, пожалуйста, 12 штучек. © misterbe / Reddit
- Подошел парень, долго разглядывал цветы — и букеты, и в горшках. Потом спрашивает: «А какие самые красивые, на ваш взгляд?» Ну, я показала на горшечную хризантему, сказав, что лично мне она нравится больше всех. Купил и мне тут же вручил. Ушел. Денег у меня в те времена было мало, поэтому цветок вернулся на витрину. На следующий день приходит этот парень, смотрит на цветы, на меня, опять на цветы, опять на меня. Со стыда была готова провалиться под землю... Нет, мы не познакомились.
