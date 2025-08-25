Флористы рассказали о клиентах, которых всю жизнь будут вспоминать. Кого-то с икотой, а кого-то — с теплом

За каждым букетом скрывается целая история: трогательная, романтичная или абсурдная. Флористы, которые каждый день работают с цветами, становятся невольными свидетелями этих историй. Приготовьте салфетки: одни рассказы вызовут у вас слезы умиления, а над другими вы от души посмеетесь.