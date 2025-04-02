14 человек, которые просто пришли за цветочками, а влипли в историю на миллион
Казалось бы, что может пойти не так при покупке цветов? Однако, приобретая букетик, вы вместе с тем можете попасть в приключение, о котором даже и не подозревали.
- Работала флористом. Клиенты часто приносили фото букетов, по которым мы им составляли композиции. Как-то пришла женщина и с порога спросила: «Мне сказали, что вы делаете букеты по фото». Сказали, что да. Она, недолго думая, протянула нам фото своей свекрови. Со слезами от смеха исполнили ее просьбу. © Подслушано / Ideer
- Работаю в цветочном. Уже пятый раз подряд приходит парень, покупает розу и дарит ее мне. При этом, не проронив ни слова. Робкий, наверное, думала я. Сегодня он пришел, а я не выдержала и говорю: "Да сколько уже можно, давай познакомимся". Он достал листочек из кармана, на котором было написано, что он глухонемой, и ему нравится, когда я улыбаюсь. © Палата №6 / VK
- Третий год подряд 9-го марта с утра ко мне бежит мужчина за огромным букетом. Ну вот как можно систематически забывать про 8 марта? Предложила ему сделать заказ на ежегодную доставку цветов на 8 марта. Мужчина, окинув меня страдальческим взглядом, парировал: «Да что же это такое! Все женщины, встретившиеся на пути в этот день, ненавидят меня. Жена родилась 9-го марта. Хоть заранее покупай цветы и прячь в гараже!» © Карамель / VK
- Работала флористом. Как-то пришлось написать на открытке: "Мне жаль. Мне правда очень жаль". Парень не мог придумать ничего более креативного для внушительного букета. Видимо, он полагал, что сможет произвести впечатление только цветами. © PeaShootP / Reddit
- Диалог покупателя с флористом в цветочном:
- А это что за цветы?
- Лилии.
- Ой, не люблю такое имя, не будем их в букет добавлять. А те как называются ?
- Альстромерия.
- Ой, их тоже не хочу. У меня бывший муж любил дарить их соседке, так и ушел к ней. А вон те?
- Это ирисы.
- Ох, про них даже вспоминать не хочу. © yanniver
- 14 февраля по пути в садик сын завел меня в цветочный, сказал, что ему нужны розы. Я попросила продавца запаковать 5 цветков, но сын одернул меня. Сказал, что ему нужно 7 разных букетов. Я поразилась, зачем же так много. Объяснила, что лучше подарить девочке, которая нравится больше всех. Малой призадумался и сказал: “А зачем выбирать? Они все красивые”. Продавец цветочного рассмеялся и сказал, что ребенок растет настоящим мужчиной. © Мамдаринка / VK
- На День учителя пошли с мужем в цветочный неподалеку от дома, чтобы купить нашей классной букетик. Продавщица нас так приветливо встретила, будто мы знакомы с ней 100 лет. Она была очень рада нас видеть. Пока мы выбирали букет, она решила спросить у мужа: "Молодой человек, а что, вы сегодня не сами будете собирать букет?" Муж заулыбался и говорит: "Нет, букеты я собираю для жены, а мы выбираем для учителя!" Мне так приятно было. Никогда бы не подумала, что мой с виду суровый муж сам собирает для меня букетики. © Рабочие истории / VK
- Моя мама — флорист. Как-то к ней на 8 марта пришел покупатель и заказал 2 букета. Один для жены, а второй для любимой кошки! Сказал: "Она ведь тоже женщина, пусть хоть погрызет его". © Подслушано / Ideer
- Как-то заказала цветы на День матери. Я не знала, что открытки в магазине пишут от руки. Попытка флориста имитировать корейские иероглифы была восхитительна. © reduced_ / Reddit
- Как-то гуляли с мамой по рынку. Мне было лет 5. И тут я заметила в одном ларьке одинокую желтую розу. С восторгом спросила у мамы: "Мама, желтые розы реально существуют?" Продавец, услышав это, рассмеялся и подарил мне ту самую розу. Потом добавил к ней синюю, красную, белую и голубую. Даря мне этот букет, сказал: "Розы бывают всех цветов, но ни одна из них не будет такой красивой, как ты". Мне уже 27 лет и я до сих пор не слышала в своей жизни комплимента лучше, чем от продавца цветов на рынке. © Карамель / VK
- Звонок в цветочный:
- Алло, это Виктор, мне нужен букет из 101 розы с доставкой по адресу, как обычно.
- Хорошо, доставим!
Через 10 мин:
- Виктор, получатель оказался от букета. Что делаем?
- А вас как зовут?
- Маша.
- Маша, тогда этот букет ваш. © yanniver
За десять минут 101 розу успели собрать, упаковать, довезти до получателя и получить отказ?
- Работала в круглосуточном цветочном. Как-то поздним вечером к нам завалился мужчина и заказал 96 роз. В процессе разговора выяснилось, что 91 роза для любовницы, а 5 - для жены. Спросила, чем же же супруга хуже. А он без обиняков выдал: «Приходя к любовнице, я чувствую, что меня ждут, а приходя к жене, чувствую, будто я вечно перед ней виноват». © Подслушано / Ideer
- Работаю в цветочном магазине. Однажды к нам пришел один молодой человек. Мы с ним познакомились, потом он пару раз к нам приходил. Вчера вышла на смену, зашел тот самый парнишка. Он купил 31 розу с доставкой, заплатил и оставил свой номер телефона. Сказал, чтобы доставщик, перед тем как увезти заказ по адресу, позвонил ему. Приехал курьер, позвонил ему, уехал. Минут через 20 тот же самый курьер заявился с этими же цветами и запиской: "Улыбайся почаще". © Не все поймут / VK
- Пришел парень. Сказал, что ему нужен букет на доставку через час. Прибавил: «Пусть курьер снимет на телефон реакцию девушки. Открытку прочитайте. Потом мне видео скиньте». Через час курьер у получателя. Дверь открыл мужик в труселях:
- Цветы для Марины? Хорошо, передам. А снимаешь на телефон меня зачем?
Тут же позвонил заказчик:
- Ну что, доставили? Жду видео! © yanniver
Иногда любовь приходит к нам, когда мы ее совсем не ждем. Это случилось и с некоторыми пользователями сети, которые неожиданно встретили свою половинку.
Комментарии
Срезать цветы -это кощунство - убийство красоты ! И этой жертвы достойны только любимые , которым мы их и дарим ... Ну как-то так ...
Если жена такая плохая, а любовница такая замечательная, что ж ты от жены к этой волшебной женщине не уйдешь? А, любовница за "люблю" обслуживать не будет. Козел.
Про жёлтую розу моя история) только п*** (вранья) про синюю и т.д.розу там не было. и продавец никакой этой фигни не говорил. Но радует, что моя история ушла "в народ"😅