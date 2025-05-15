15 историй из цветочного магазина, которые достойны мексиканского сериала
Истории
1 час назад
Цветы — это целый мир. Мы дарим их на праздники, дни рождения, иногда — как извинение. Но порой букет может означать нечто большее: глубокое чувство любви, которое растет и крепнет годами. У каждого свои причины, свои истории. И именно поэтому в цветочных магазинах случаются самые разные, порой неожиданные моменты.
- Разговор в цветочном:
— Девушка, а у вас есть старые цветы? Ну такие, чтобы через сутки завяли?
— Есть, но мы их списываем, не продаем.
— Продайте мне! Мой муж завтра букет понесет коллеге по работе, хочу чтобы цветы завяли быстро. Пусть она думает, что он «без души» подарил. © yanniver
- — Мне букет на доставку из роз, ой нет, лучше тюльпаны!
— Хорошо, для кого подписать открытку?
— Для Ани! Нет, для Ирины! Да давайте имя не пишем, вдруг я перепутал!
— На какой адрес отправить?
— Секунда, а я-то почему один заказываю цветы для всего нашего отдела?! Сейчас уточню, перезвоню. © yanniver
- Стояла в цветочном магазине, впереди меня стоял маленький мальчишка лет восьми. Попросил у продавца маленький букетик. Дал денег продавцу и, как оказалось, у него не хватало немного. Парнишка минутку подумал и сказал: «Давайте я вам полы помою, а вы мне букет продадите». Продавец улыбнулся, а мы всей очередью добавили молодому романтику на букетик. © Палата № 6 / VK
- Пришел сегодня в цветочный магазин. Начал расспрашивать флориста про цветы, стали составлять букет. Я очень волновался и не знал, что выбрать, но хотелось чего-то необычного. Пробовали множество сочетаний, экзотические цветы и так далее. Занял я флориста на целый час, пока она не психанула и не сложила мне идеальную розу из бумаги. Говорит: «Оригинальней придумать ничего не могу. Мы уже все перепробовали». Заказал у нее обычный букет роз и букет из бумажных. Ну а что, и правда оригинально! © Не все поймут / VK
- Работаю в цветочном магазине. Сегодня пришел дедушка и сразу с порога попросил собрать ему букет из 101 розы. Пока я тщательно подбирала красивые розы, он не мог сдержать улыбку и от волнения обошел магазин вдоль и поперек. Когда я закончила букет, он буквально всхлипнул от счастья и с восторгом произнес: «Моя маленькая очень обрадуется! Спасибо большое!» Оказалось, букет он покупал своей жене, с которой он в браке 40 лет! Пожелала им счастья и загадала себе такую же крепкую любовь. © Подслушано / Ideer
- Звонок в цветочный:
— Девушка, к вам мужчина придет за цветами, скажет, что ему лилии нужны. Скажите, что их нет. Продайте ему розы, лучше белые. У вас есть такие?
— Розы есть, а что с лилиями не так?
— Да это муженек мой, он постоянно путает лилии с розами. А я эти вонючие лилии не переношу, а розы обожаю. У нас сегодня годовщина, так что помогите семье не разругаться! © yanniver
- Работала в цветочном магазине, зачастую в ночные смены. А посетители в это время — обычно мужья, которые «накосячили» и с повинной шли домой. Был случай, когда пришел мужчина и заказал 96 роз. В процессе разговора выяснилось, что 91 роза — любовнице, а пять — жене. Я, конечно, спросила: «А почему так? Чем жена хуже?» На что он сказал: «Приходя к любовнице, я чувствую, что меня ждут. А к жене — я вечно перед ней виноват». © Подслушано / Ideer
- Я флорист по совместительству, а основная работа — садовник в поместье. Как-то работал у женщины, которая настояла развести розы, там где не было солнца. Она собиралась устраивать мероприятие, поэтому мне пришлось из кожи вон лезть, чтобы там появились хоть какие-то цветы: неделями ухаживал за кустами, обрезал их. За день до праздника я пришел проверить, все ли в порядке, и увидел сад, усыпанный розами — каждый куст был в цвету. Только вот все розы оказались искусственными: она прикрепила их к кустам проволокой. © 359dawson / Reddit
- В цветочном произошел разговор меж двух флористов:
— Маш, а прикинь ты вот крутишь 101 розу, а окажется, что твой молодой человек для тебя заказал. Ты придешь, а у тебя этот букет дома стоит.
— Лучше уж пусть деньги подарит. © yanniver
- Однажды моей соседке подарили букет и я поинтересовалась по какому случаю. На что она только горько вздохнула: «Мы расстались с парнем». Тогда я обрадовалась и воскликнула: «В этом случае нам нужно отпраздновать!» © PerspectiveFlashy336 / Reddit
- Работаю в цветочном магазине. Перед 8 марта некоторые покупатели дарят мне цветы. Прикиньте, цветы! После их ухода ставлю обратно в вазон и беру деньги себе. Лишние пять тысяч не помешают. © Подслушано / Ideer
- Вы знаете где лучше всего ломаются стереотипы? В круглосуточном цветочном магазине, за небольшой срок работы увидела многое. Это и ухоженная девочка, в милом платьице, которая вела себя совершенно не по внешнему виду и парень с ней. Или, например, панк, который вопил от радости, потому что у его мамы день рождения и ему нужен шикарный букет. © Не все поймут / VK
- У меня с начальницей цветочного магазина очень теплые отношения — почти как в семье. Из-за моих проблем с животом у нас есть шуточная фраза-предупреждение: «Сегодня будет хороший день!» — значит, лучше пока не заходить в туалет. Однажды я не выдержала и пошла сразу после нее, а выйдя, не заметив клиента в магазине, в голос пошутила, что теперь там точно нужна санитарная обработка. Клиентка, и без того не самая дружелюбная, услышала все и после этого больше не появлялась, а мы с начальницей потом долго смеялись. © Honest-Finish-7507 / Reddit
- Работаю продавцом в цветочном магазине, и каждый день вижу разных людей, со своими странностями, очарованием, проблемами и так далее. Вчера ко мне заходила молодая пара: очень красивая девушка и парень, как говорится «при деньгах». Она выбирала себе букет, решила собрать сама, и для композиции выбрала самые дорогие цветы. На мои возражения, что они друг с другом просто не уживутся и завянут спустя сутки, она огрызнулась и сказала, что таким, как я, неизвестно, как эти цветы себя поведут вместе, ведь я на такое богатство даже претендовать не могу. Ну ок, продала ей. А после нее в магазин зашел мальчик лет 8, на мелочь купил букет своей маме, простенький, зато с большой любовью внутри. Счастливая пара, кстати, пожаловала потом с утра, ведь букет завял. Но так как все происходящее тогда фиксировалось на камеру видеонаблюдения, помочь им я уже ничем не могла. © Палата № 6 / VK
- Был случай, когда мужчина заказал цветы для своей жены и любовницы на День святого Валентина и не удосужился даже расплатиться разными кредитками. © anaideiram / Reddit
Фото на превью freepik / Freepik
Комментарии
Уведомления
Наличие круглосуточных цветочных магазинов удивило больше самих историй)
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Муж сам сделал и подарил мне "вечную" розу)) ковка, сварка из металла
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Девушки, подскажите пожалуйста, в чём шик подарить 101 розу? Это же тяжело и девать потом некуда.
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