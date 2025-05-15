15 историй из цветочного магазина, которые достойны мексиканского сериала

Цветы — это целый мир. Мы дарим их на праздники, дни рождения, иногда — как извинение. Но порой букет может означать нечто большее: глубокое чувство любви, которое растет и крепнет годами. У каждого свои причины, свои истории. И именно поэтому в цветочных магазинах случаются самые разные, порой неожиданные моменты.