17 человек честно рассказали, почему в 40+ лет чувствуют себя лучше, чем когда-либо раньше

Общество любит навешивать ярлыки и устанавливать разные возрастные ограничения, из-за чего периодически появляются тревожные мысли и страхи. Наверное, почти у каждого из нас порой возникали мысли: «Вот мне уже столько лет, а я до сих пор не исполнил все свои мечты. А может, мне уже не по возрасту так одеваться или ходить на свидания?» Герои нашей статьи разрушают все стереотипы о возрасте, показывая на своем примере, что жизнь может быть яркой в любом возрасте.

«Странная девочка, которую никто не замечал. А спустя 30 лет: мама, фитоняшка и женщина, которая наконец полюбила себя»

«Мои 35 и 40 лет. Чувствую, что снова обрела себя»

Ну что за царица? © pensamientosdepab / Reddit

Любовь можно встретить в любом возрасте

Мои лучшие годы в плане свиданий пришлись на 40 с небольшим. Те, кто говорит, что с возрастом жизнь становится хуже, просто несут чушь. © Blondenia / Reddit

Я развелась в 48 лет. А потом, в 53 года, встретила любовь всей своей жизни. © woodstockzanetti / Reddit

«В свои 48 лет я могу наконец-то вести себя так, как я хочу. Я стала честнее и научилась говорить „нет“»

Жизнь после 40 только начинается

Моя жизнь стала лучше после 40 лет. Я нашла отличную работу и построила карьеру. Переехала из пригорода в город, завела много замечательных друзей. Серьезно занялась своим физическим и ментальным здоровьем, а также финансами. Начала строить более здоровые отношения с родными. Я вышла замуж в 43 года, и хотя этот брак подходит к концу, у нас были хорошие времена, и я многое узнала о себе. © WildColonialGirl / Reddit

«Я думала, мои 30 лет будут лучшими, а 40 лет — просто потрясающие. Я знаю, чего хочу и что мне нужно. И не стесняюсь об этом попросить или уйти, если это не мое»

Никогда не поздно изменить свою жизнь

Я сменила профессию в 40 лет, после 20 лет работы графическим дизайнером на неблагодарной работе, где меня не ценили. Я не хотела провести остаток жизни, занимаясь чем-то настолько выматывающим, поэтому переквалифицировалась в консультанта и психотерапевта. Никогда не поздно изменить жизнь к лучшему. © Unknown author / Reddit

«Я в 20 и в 40 лет»

«Трудно поверить, что на фотографии слева когда-то была я. Мои 35 лет против 40»

Все заиграло новыми красками

Я встретила любовь всей своей жизни, когда мне было чуть больше сорока пяти. Сейчас мне 49, и я переезжаю через Атлантику, чтобы начать новую жизнь. У меня уже было столько приключений — и я уверена, впереди еще больше! Жизнь не заканчивается в 40. Я планирую свадьбу и думаю о платье с таким же восторгом, как любая двадцатилетняя. © dundreggen / Reddit

Я оставил успешную 15-летнюю карьеру и пошел учиться, чтобы стать ассистентом врача. В следующем году женюсь на любви всей своей жизни. Впервые покупаю собственный дом. Сейчас у меня лучшая физическая форма за все годы. Все только начинается — у меня ощущение, что впереди лучшие дни моей жизни. © Inevitable_Question / Reddit

«Мне 40. И это мое новое я»

Ты — доказательство того, что 40 — это новые 25. Выглядишь шикарно! © RebeccaC78 / Reddit

Как в кино...

Когда моей маме было 43 года, и она уже много лет была в статусе вдовы, у нее случился самый яркий роман в ее жизни. За ней ухаживал владелец трех отелей: привозил подарки из Парижа и Лондона, бесконечно делал сюрпризы. Однажды он снял для нас целый автодром, чтобы мы могли кататься там под звездами. Поэтому любовь можно встретить в любом возрасте и попадать в самые незабываемые приключения.

«От 30 лет до 40. Изменил образ жизни и скатался в отпуск в Турцию»

Ничто не сравнится с турецким отдыхом...© Treestalktoeachother / Reddit

«Мне 42 года. Два года назад я не смог прокатиться на аттракционе с дочерью»

«Я годами игнорировал свои проблемы со здоровьем, но увидев расстроенную дочь, понял, что пора меняться».

«Первая фотография сделана в 2018 году. Вторая — из круиза, в который я отправился этим летом»

«Мне 48. Мой образ жизни полностью изменился: много бегаю, занимаюсь в спортзале и слежу за питанием».

Истории героев нашей статьи вдохновляют. Хочется прямо похлопать людям, которые не боятся перемен в жизни в любом возрасте. Круто, что, почитав их истории, понимаешь: можно в любой момент поменять профессию или дать шанс новым отношениям. Не бойтесь рисковать и слушайте свое сердце.