Буржуи проклятые!
Нет бы сесть в поликлинику и по очереди место караулили....
15 человек рассказали о том, каково это — найти любовь после 40
Большинство романтических фильмов говорит нам, что для поиска второй половинки есть более удачное время и менее удачное. Даже стереотипы существуют, что после какого-то возраста любовь и свидания уже не интересуют. Но жизнь чихать хотела на все предрассудки, ведь любви все возрасты покорны. И истории из этой статьи - точное тому доказательство. А быть прекрасным и влюбленным можно в любом возрасте.
- Моим родителям было уже за 50, когда батя затребовал развод, много ссорились. Он снял квартиру и после оформления самого развода взял вещи и уехал туда. На следующий день он вернулся и следующие полгода жил с нами, практически каждый день водил маму по ресторанам, покупал ей всякие ништяки. За это время он был в "своей" квартире два раза: один раз маму свозил показать, а второй — за вещами и обратно к нам. Через полгода после развода они снова расписались. Освежили отношения. © Подслушано / Ideer
- Никогда бы не подумал, что моя бабушка, пережившая двоих мужей, в свои 77 найдет себе еще дедушку. Они сыграли веселую свадьбу на 100 человек и поехали по Европе в свадебное путешествие. © Подслушано / Ideer
Буржуи проклятые!
- Сегодня ехала в маршрутке и наблюдала такую картину: сидит бабушка лет 60 разговаривает с подругой о жизни, а на нее всю дорогу сидит и смотрит дедушка (на вид такого же возраста) и вдруг выдает: "Вы такая красивая бабушка! А у вас есть дедушка?" Она ему: "К сожалению нет". Выходя на своей остановке, он протягивает ей бумажку со своим номером телефона (видно что очень волнуется) и говорит: "Я очень надеюсь, что вы мне позвоните". Вот что значит любви все возрасты покорны! А бабуля всю дорогу потом ехала счастливая. © Не все поймут / VK
- Моей бабушке 67 лет. Недавно у неё завязался "любовный роман". К ней постоянно приходит ее сосед и дарит всякую всячину (цветы, укроп, петрушку), но бабушка этому совершенно не рада и выбрасывает все эти "подарки", еще и удивляется: вроде живут 40 лет в доме, друг друга знают и тут такое. © Не все поймут / VK
- У нас с любимым много общего: у нас одинаковый знак зодиака, живем на разных улицах, но у нас одинаковые номер дома и номер квартиры. Наши сыновья родились в один год и в один день, овдовели мы в один и тот же год и месяц. И вот судьба свела нас! Сыновья подарили нам внучек, и даже имена у девочек одинаковые! Нам уже за 50, а мы путешествуем, ходим в горы, сплавляемся на байдарках по бурным рекам, ловим рыбу. Мы давно не были так счастливы. Жизнь сделала крутой вираж. И я верю, что еще впереди много прекрасных дней! © Подслушано / Ideer
Бабушка лет 60🤦🏻♀️ Я примерно такого же возраста. Понимаю, что для 20-летнего рассказчика это уже глубокая старость, но для ровесника ещё нет. Я бы очень удивилась, если бы меня мужик моего возраста назвал красивой бабушкой)) И уж точно не сидела бы потом счастливая.
Делаю вывод, что история придумана)
- Моя мама выглядит так, будто нашла эликсир вечной молодости. Фигура, лицо — никто и не подумает, что ей уже под 50. Решила как-то вытащить ее в кафе, а она в ответ: “Доча, ты так себе парня никогда не найдешь”. Ну ладно, пошла с подругами. Итог: вечер слез и жалоб на судьбу. На следующий день все-таки уговорила маму пойти со мной на прогулку. Просто прошлись до кафе, а в итоге подцепили двух парней, обменялись номерами, даже завязалось что-то интересное. Пока один из них не признался, что влюбился по уши… в мою маму. Тот момент, когда мама оказалась той самой красивой подружкой. Мам, спасибо за урок, но больше мы вместе никуда не пойдем! © Палата №6 / VK
- Я вышел на новую работу и на второй день встретил женщину. Мне тогда было 46, ей 42. Первые пару месяцев мы просто флиртовали. А потом все же обменялись номерами и постоянно переписывались. И вот мы уже 5 лет вместе. © TraKat1219 / Reddit
- Соседке 55 лет, после 20 лет брака развелась. Через год вышла замуж за друга детства, который все эти годы ждал ее, не женился. Каждое утро вижу, как они выходят гулять с собакой, и чувствую их любовь. © really_happy_83
- "Любви все возрасты покорны", — так говорила моя 65-летняя бабушка, приводя в дом своего 33-летнего мужчину. Сказать, что мы были в шоке, — ничего не сказать. Потом нас попросили съехать с квартиры. Мама с бабушкой вместе покупали эту квартиру, но она на бабушке записана. Мы съехали на съемную, но обида на бабушку осталась. © Подслушано / Ideer
- Мне уже за 40, личной жизни нет, так как женат на работе, из-за чего друзья вечно стебут. Решил тряхнуть стариной, выбрал свободный вечер, пошел в кафе, познакомился с девушкой. Наутро она порхает, готовит завтрак, зовет к столу. А я… Я встать не могу, спину скрутило. И не скажешь же правду, тряхнул стариной, называется... © Подслушано / Ideer
- Мама на какой-то Новый год оставалась одна дома, и я ее позвала к себе в Германию отмечать. Еще дома, между рабочими буднями, она ходила на свидания через приложение. И вот приехала ко мне и говорит: "Что-то странно, там мне пишут товарищи из Германии, поменяй мне город на мой родной". Я поменяла, а программа упорно обнаруживала ее в Германии. Итог - она вышла замуж в 64 года, тоже теперь живет в Германии, катается с мужем на великах, играют в большой теннис и зимуют на океане. Наверное, судьба. © daria_borisova_701
«Мне уже за сорок», «спину скрутило”, “тряхнул стариной» - неужели правда в наше время так еще мыслят?
Ты просто развалюха, который не занимается собой. И возраст тут не при чем)
- Мы с мужем познакомились, когда ему было 53, а мне 50. Вот уже 20 лет мы вместе и совершенно счастливы. Мы объездили весь мир. У нас потрясающая жизнь. Любовь в зрелом возрасте — это совершенно потрясающе. © travelingtraveling_ / Reddit
- Я нашла любовь в прошлом году, мне было 40. Я не искала ее, но все получилось само собой. Я просто хотела быть друзьями, но когда мы встретились, мне показалось, что я говорю с человеком, которого знаю всю свою жизнь. Он очень милый, добрый и авантюрный. Я никогда не думала, что найду такую любовь, но вот же она. © immortalkarmaqueen / Reddit
- В прошлую пятницу моя тетя вышла замуж. А ей, между прочим, 48 лет! Она однажды ехала на машине и не смогла выбраться из сугроба. Ей помог один мужчина. И вот свадьба! Так что рано еще в любви разочаровываться. © miss_smirnoffa
- В 40 лет затеяла ремонт в доме. Срезала старые батареи и повезла сдавать их. Рассчитывала выручить долларов 400. А мне дали всего 8$. Я очень возмущалась и на эмоциях довольно грубо общалась с работником - 21-летним парнем. А спустя месяц он нашел мой контакт в чате нашего района. И вот мы уже 2 года вместе, переехали жить в Ирландию. © bat.4113212
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