15 человек рассказали о том, каково это — найти любовь после 40

Большинство романтических фильмов говорит нам, что для поиска второй половинки есть более удачное время и менее удачное. Даже стереотипы существуют, что после какого-то возраста любовь и свидания уже не интересуют. Но жизнь чихать хотела на все предрассудки, ведь любви все возрасты покорны. И истории из этой статьи - точное тому доказательство. А быть прекрасным и влюбленным можно в любом возрасте.