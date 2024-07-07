11 вещей, которые есть в летнем гардеробе каждой требовательной скандинавки

Скандинавский стиль прочно ассоциируется с минимализмом, но в последнее время он трансформировался. Современные шведки, датчанки и норвежки, оставаясь верными функциональности в стиле, внезапно сказали «бай-бай» скучным однотонным вещам. А летом 2024 года скандинавские модницы свели с ума интернет благодаря одновременно простой, элегантной и удивительно удобной вещи, предназначенной для теплого лета.

Используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Балетки в сеточку

Обновление гардероба скандинавские красотки начинают с обуви. В теплые месяцы года следует выбирать такие туфли, которые позволяют ножкам дышать. Лучше всего с этим справляются сетчатые балетки, попавшие в тренд этого лета. В такой обуви можно отправиться как на пляж, так и на прогулку по городу. Сетчатые балетки хорошо сочетаются практически с любым нарядом. Их можно носить с джинсами и футболкой или же с элегантным сарафаном.

Блузки «Копенгаген»

Легкая и свободная блузка с завязками вместо пуговиц спереди, названная в честь датской столицы — самый горячий тренд этого лета. Она подойдет любому типу фигуры. Дизайн представляет собой новый взгляд на стиль непринужденного шика. Благодаря разнообразию тканей, узоров и форм рукавов каждая может подобрать себе блузку по вкусу. Ее можно комбинировать с любыми брюками, шортами или юбками.

Льняные брюки

Модные скандинавки знают, что льняные брюки, а еще лучше комплект одежды из льняной ткани, — неустаревающая летняя классика. Особенно одежда из этого легкого материала хороша в те дни, когда нет желания подставлять солнцу голые ноги. Этот материал куда удобнее, чем жесткий деним, и будет приятен даже в очень жаркую погоду.

Огромные сумки

Тренд на мини-сумки, который на протяжении нескольких лет не терял своей актуальности, в этом году сошел на нет. На неделе моды в Копенгагене были продемонстрированы большие и даже огромные модели сумок. Причем не важно, какой вид сумки предпочитает женщина: клатч, кросс-боди, шоппер или рюкзак. Главное, что сумка вместит все необходимое, а дизайн можно подобрать по душе.

Платья макси с ярким принтом

Такой наряд из легкой ткани с V-образным вырезом — неотъемлемая часть летнего гардероба женщин северных стран. Они выбирают длинные струящиеся платья с яркими цветами и узорами. Сочетать их можно как с белыми кроссовками, так и с босоножками на платформе.

Рубашки оверсайз

И хотя некоторым нравится, что узкие блузки подчеркивают изгибы фигуры, нет ничего хуже, чем взмокнуть в них в летнюю жару. Особенно это актуально для тех, кто работает в офисе, где, согласно дресс-коду, нужно носить рубашку. Скандинавки нашли выход, отдав предпочтение оверсайзу, который не сковывает движения, и является универсальным вариантом. Такую рубашку можно носить как заправленной в шорты или юбку, так и навыпуск. А еще использовать в качестве накидки на купальник.

Платья с пышными рукавами

Пышные рукава позволяют чувствовать себя роскошно даже в простом летнем платье. И скандинавские девушки знают об этом. Этим летом такой вид рукавов на пике моды. Кстати, в эпоху Возрождения размер рукава был связан со статусом, ведь ткань была невероятно дорогой. Так что огромные воздушные рукава сегодня позволят почувствовать себя королевой.

Боксерские шорты

После того как видео с боксерскими шортами стали вирусными в соцсети, у нас появился новый тренд, который поддерживают даже люксовые бренды. Этот некогда мужской предмет гардероба сейчас нарасхват у модниц со всего света. Девушки из Дании, Норвегии и Швеции тоже не исключение. Благодаря свободному крою и эластичным поясам такие шорты обеспечивают максимальный комфорт в летнее время. А главное, их теперь можно носить не только дома, но и на улице.



Слитный купальник на одно плечо

Скандинавки не изменяют своему вкусу и выбирают простые слитные купальники. Они избегают кричащих и вычурных моделей, доказывая, что закрытый купальник может быть куда интереснее, чем бикини. И все же в этом году в свой пляжный образ они добавили перчинку. Ведь один из главных трендов в этом сезоне — это слитный купальник на одно плечо. Такая модель поможет создать роскошный образ с элементами винтажного гламура.

Мини-юбки и платья

Скандинавки в курсе, что мини-юбки и короткие платья могут носить не только подростки. Ведь с помощью них можно создать эффектный игривый образ. Причем комбинировать мини-юбки можно как с куртками, так и с топами. Кроме того, в этом летнем сезоне мини-силуэты в тренде, и многие бренды охотно его поддерживают. Ткань юбки можно выбрать под стать своему стилю и в зависимости от погоды. Это может быть как модель из льна, твидовой ткани или из искусственной кожи.

Многоярусные юбки макси

В скандинавских городах все чаще можно увидеть красавиц в элегантных многоярусных макси-юбках. Воздушные ткани светло-кремового и белого цвета создают стильный и легкий образ на лето. Женственный струящийся силуэт юбки особенно подойдет дамам с прямым типом фигуры, придаст необходимый объем и добавит силуэту изящные изгибы.