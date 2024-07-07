О! Следы от носочков! Как же радостно видеть живые картинки, а не вот этот вот ИИ😆
11 вещей, которые есть в летнем гардеробе каждой требовательной скандинавки
Скандинавский стиль прочно ассоциируется с минимализмом, но в последнее время он трансформировался. Современные шведки, датчанки и норвежки, оставаясь верными функциональности в стиле, внезапно сказали «бай-бай» скучным однотонным вещам. А летом 2024 года скандинавские модницы свели с ума интернет благодаря одновременно простой, элегантной и удивительно удобной вещи, предназначенной для теплого лета.
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Балетки в сеточку
Обновление гардероба скандинавские красотки начинают с обуви. В теплые месяцы года следует выбирать такие туфли, которые позволяют ножкам дышать. Лучше всего с этим справляются сетчатые балетки, попавшие в тренд этого лета. В такой обуви можно отправиться как на пляж, так и на прогулку по городу.
Сетчатые балетки хорошо сочетаются практически с любым нарядом. Их можно носить с джинсами и футболкой или же с элегантным сарафаном.
Блузки «Копенгаген»
При такой фигуре, как на левом фото, не все даже заметят, что на ней было надето
Легкая и свободная блузка с завязками вместо пуговиц спереди, названная в честь датской столицы — самый горячий тренд этого лета. Она подойдет любому типу фигуры.
Дизайн представляет собой новый взгляд на стиль непринужденного шика. Благодаря разнообразию тканей, узоров и форм рукавов каждая может подобрать себе блузку по вкусу. Ее можно комбинировать с любыми брюками, шортами или юбками.
Льняные брюки
Деним бывает и летним - тонким и мягким. А жестким он делается на морозе.
Модные скандинавки знают, что льняные брюки, а еще лучше комплект одежды из льняной ткани, — неустаревающая летняя классика. Особенно одежда из этого легкого материала хороша в те дни, когда нет желания подставлять солнцу голые ноги. Этот материал куда удобнее, чем жесткий деним, и будет приятен даже в очень жаркую погоду.
Огромные сумки
Тренд на мини-сумки, который на протяжении нескольких лет не терял своей актуальности, в этом году сошел на нет. На неделе моды в Копенгагене были продемонстрированы большие и даже огромные модели сумок.
Причем не важно, какой вид сумки предпочитает женщина: клатч, кросс-боди, шоппер или рюкзак. Главное, что сумка вместит все необходимое, а дизайн можно подобрать по душе.
Платья макси с ярким принтом
Про первый буркнут "пресно", про второй весело буркнут "фу, синтетика!"
Такой наряд из легкой ткани с V-образным вырезом — неотъемлемая часть летнего гардероба женщин северных стран. Они выбирают длинные струящиеся платья с яркими цветами и узорами. Сочетать их можно как с белыми кроссовками, так и с босоножками на платформе.
Рубашки оверсайз
Ага, в летнюю жару рубашка оверсайз, заправленная в брюки и надетая поверх футболки - самое то!
И хотя некоторым нравится, что узкие блузки подчеркивают изгибы фигуры, нет ничего хуже, чем взмокнуть в них в летнюю жару. Особенно это актуально для тех, кто работает в офисе, где, согласно дресс-коду, нужно носить рубашку.
Скандинавки нашли выход, отдав предпочтение оверсайзу, который не сковывает движения, и является универсальным вариантом. Такую рубашку можно носить как заправленной в шорты или юбку, так и навыпуск. А еще использовать в качестве накидки на купальник.
Платья с пышными рукавами
Пышные рукава позволяют чувствовать себя роскошно даже в простом летнем платье. И скандинавские девушки знают об этом. Этим летом такой вид рукавов на пике моды.
Кстати, в эпоху Возрождения размер рукава был связан со статусом, ведь ткань была невероятно дорогой. Так что огромные воздушные рукава сегодня позволят почувствовать себя королевой.
Боксерские шорты
После того как видео с боксерскими шортами стали вирусными в соцсети, у нас появился новый тренд, который поддерживают даже люксовые бренды. Этот некогда мужской предмет гардероба сейчас нарасхват у модниц со всего света.
Девушки из Дании, Норвегии и Швеции тоже не исключение. Благодаря свободному крою и эластичным поясам такие шорты обеспечивают максимальный комфорт в летнее время. А главное, их теперь можно носить не только дома, но и на улице.
Слитный купальник на одно плечо
Это кто такой зевающий на пляж выбрался?которому скучно смотреть на бикини?😁
Скандинавки не изменяют своему вкусу и выбирают простые слитные купальники. Они избегают кричащих и вычурных моделей, доказывая, что закрытый купальник может быть куда интереснее, чем бикини. И все же в этом году в свой пляжный образ они добавили перчинку.
Ведь один из главных трендов в этом сезоне — это слитный купальник на одно плечо. Такая модель поможет создать роскошный образ с элементами винтажного гламура.
Мини-юбки и платья
Скандинавки в курсе, что мини-юбки и короткие платья могут носить не только подростки. Ведь с помощью них можно создать эффектный игривый образ. Причем комбинировать мини-юбки можно как с куртками, так и с топами.
Кроме того, в этом летнем сезоне мини-силуэты в тренде, и многие бренды охотно его поддерживают. Ткань юбки можно выбрать под стать своему стилю и в зависимости от погоды. Это может быть как модель из льна, твидовой ткани или из искусственной кожи.
Многоярусные юбки макси
В скандинавских городах все чаще можно увидеть красавиц в элегантных многоярусных макси-юбках. Воздушные ткани светло-кремового и белого цвета создают стильный и легкий образ на лето.
Женственный струящийся силуэт юбки особенно подойдет дамам с прямым типом фигуры, придаст необходимый объем и добавит силуэту изящные изгибы.
Еще скандинавкам известны секреты ухода за лицом и телом, благодаря которым они даже стареют красиво. Подкупает то, что женщины северных стран всегда ставят в приоритет комфорт и внутреннюю гармонию.
Комментарии
Ну, можно сумочку любимого русского размера расправить и носить с гордым лицом, реабилитировали скандинавки. В принципе, мы и так их не стеснялись, но ADME дает добро.. ЧоушЪ.. юзаем - с
Нам скандинавки не указ! Пусть себе закатывают глаза сколько хотят - вместе с авторами АдМе ))))
"11 вещей, которые есть в летнем гардеробе каждой требовательной скандинавки" (с)
И там такой скандинав в уголочке сидит.
- Ну че, опять с пустым неводом пришел?
- Тык это, ты хоть и красива и мила, но живем мы, у самого синего моря.
- И штось? Мне доступны все дары медицины.
- Тык. Первый раз закинул я невод, значицца...
- Я с тобой, обормотом, 30 лет и три года живу, я хочу это, это и это, и еще вот те сандалии с зеленой галочкой. Оказывается их все в Скандинавии носят, а я нет.
Вот честно очень много статей это не носи, то не носи. Adme покажи то как а обычной жизни ходят сотрудники вашей редакции