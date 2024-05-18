12 летних вещей, которые точно стоят каждой заплаченной за них копейки

С приходом теплых деньков хочется наконец-то разоблачиться и избавиться от тяжелой и теплой одежды. Благо этим летом в моду возвращаются короткие шорты, легкие платья и юбки. В таких нарядах можно отправиться хоть в офис, хоть на пляж, главное — знать, что именно носить и как правильно обыграть ту или иную вещь.

Микрошорты

Этим летом дамы радостно демонстрируют ноги и подбирают шорты, которые прикрывают только верхнюю часть бедра. И речь идет не только о джинсовых изделиях, украшенных неряшливой бахромой. Сейчас на пике моде шорты и из других материалов: атласа, кожи, кашемира, хлопка. Чтобы образ казался более завершенным, к шортам стоит подобрать подходящий по цвету верх: рубашку, блузку или футболку.

Длинные прозрачные юбки

Lilit1313 1 час назад Вот тут моя челюсть пробила пол...значит, модно носить кухонную тюль поверх папиных домашний семейников,угу. Не модная я буду,ни тюли,ни семейников (( - - Ответить

Длинные юбки из легких прозрачных тканей — шелка, тюля или кружев — появились на подиумах пару лет назад и не торопятся сдавать свои позиции. С одной стороны, эти модели выглядят достаточно нарядно и отлично подходят для выходов в свет. С другой стороны, прозрачный материал изящно обрисовывает ноги и создает ощущение легкости. К таким юбкам отлично подходят простые и лаконичные топы.

Шорты из плотного материала

Шорты все еще считаются неподходящей одеждой для офиса, но только если речь идет о мужчинах. Дамы вполне могут заменить классический брючный костюм на более интересное сочетание: пиджак и шорты. Лучше всего выбрать шорты длиной до колена или чуть короче из более жестких или плотных материалов, со складками или без них. Такой наряд выглядит достаточно официально, при этом в теплые летние деньки носить его значительно приятнее.

Платья с заниженной талией

Криптозоолог мамкин 1 час назад Спасибо, а то я думаю-гадаю как сделать из себя визуально селедку - - Ответить

Времена, когда барышни подчеркивали линию талии, затягивая поясок на платье, прошли. Сейчас в тренде модели с заниженной талией, причем лучше всего такой фасон смотрится на длинных нарядах. Для торжественного мероприятия отлично подойдет платье с ассиметричным декольте, а более простые модели можно носить хоть каждый день.

Бермуды

Поющий Енот 1 час назад Я вот даже не знаю, с чем сравнить колени девушки "класс", но они вселяют первобытный ужас... - - Ответить

Этим летом свободные шорты карго с карманами теряют свою актуальность, тогда как бермуды, наоборот, обретают былую популярность. В них можно спокойно отправиться хоть в офис, хоть на пляж. Некоторые считают, что этим летом бермуды потеснят даже юбки. С этими шортами можно создать и праздничный, и повседневный образ, а свободный крой поможет спокойно пережить даже самые жаркие деньки. Для делового мероприятия отлично подойдут бермуды из плотной ткани в сочетании с шелковой блузкой или рубашкой. Ансамбль из ярких льняных или хлопковых шорт и простой футболки выглядит более непринужденно.

Простые белые платья

В этом сезоне белые наряды стали отличной альтернативой маленькому черному платью, которое по идее должно быть в гардеробе каждой женщины. Главное — выбрать модель простого кроя, длинной примерно до середины бедра, с минимальным декором, иначе может возникнуть ощущение, что дама сбежала со свадебной церемонии.

Пижамные шорты

Сейчас пижамные шорты пользуются небывалой популярностью. Такие модели обычно шьют из легкого хлопка, шелка или сатина, а благодаря эластичному поясу их можно носить и на талии, и на бедрах. Причем пижамные шорты отлично сочетаются и с простыми футболками, и с рубашками, и с пиджаками, и с легкими свитерами. А вот велосипедки, похоже, окончательно вышли из моды, и в этом сезоне их уже никто не носит.

Капри

Еще недавно капри, которые занимают промежуточную ступень между шортами и брюками, считались чем-то старомодным, но сейчас они вновь в тренде. Шелковые штаны отлично подойдут для вечернего мероприятия, а модели из более плотных тканей можно надеть и в офис. Легкие льняные или хлопковые капри с ярким цветочным принтом — хороший вариант для чего-то менее официального.

Юбки с бахромой

Подолы, украшенные бахромой, были в моде в 20-х годах прошлого века. Сейчас этот тренд возвращается, правда, юбки с такой отделкой обычно длиннее чем те, что носили флэпперы. Чаще всего эти модели отшивают в вариантах миди и макси. На каждый день они не слишком подходят, зато на торжественном рауте или в ночном клубе смотрятся идеально.

Кожаные юбки

юлия юлия 1 день назад Смотря какое будет лето если как начало мая то вполне))) - - Ответить

Хотя такая одежда сама по себе не кажется лучшим вариантом для лета, кожаные юбки неожиданно стали последним писком сезона. Причем популярностью пользуются разные фасоны: и мини-юбки, и более свободные модели с низкой посадкой, и юбки с запахом. Не обязательно выбирать черную юбку, можно примерить изделие из кожи, окрашенной в разные яркие цвета.

Ансамбли из джинсовой ткани

Это лето, похоже, пройдет под слоганом: «Джинсовой одежды много не бывает!» Так что в пару к джинсовым шортам, юбке или штанам можно подобрать не простую белую футболку, а рубашку или топ из денима в той же расцветке. Если такой образ покажется скучным, можно подобрать к белым джинсам или юбке нежно-голубой верх.

Шорты с обработанными швами

Lilit1313 1 час назад Это вот слева на ногах-то,что осталось от модных балеток с лютыми бантами? - - Ответить

Хотя шорты с потертостями, прорехами и бахромой все еще продолжают носить, этим летом большей популярностью пользуются чуть более свободные модели с аккуратно обработанными краями штанин. Кстати, такие модели гораздо проще сочетать с верхом в разных стилях.