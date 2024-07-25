13 пар летней обуви, в которой ноги будут в раю, а вы — на пике моды

Cтилисты едины в своем мнении: обувь должна быть комфортной, прочной и универсальной, особенно в жаркую погоду, когда ногам приходится несладко. К счастью, этим летом вычурные модели и неудобные каблуки неактуальны. Посмотрите, что приготовили им взамен модные эксперты.

Используются изображения, полученные при помощи искусственного интеллекта.

Натуральные цвета и материалы

Юджин 6 дней назад А мне нравится жесть. Очень удобные и красивые - - Ответить

Стилисты настаивают, что слишком яркие, неоновые цвета этим летом носить не стоит. На смену оттенкам "вырви глаз" пришли сдержанность и минимализм. В тренде натуральные цвета - бежевый и коричневый, а также черный и мягкое золото и серебро. Натуральность приветствуется и в материалах - модно носить плетеную обувь и босоножки с деталями из рафии.

Минимум декора

Плодожорка 6 дней назад Вот эти "тоже" в другой статье преподносились как верх удобства - - Ответить

Эксперты советуют забыть про обувь с огромными бантами, искусственными цветами и обилием украшений и страз. И обратить внимание на простые чистые линии и сдержанный декор: босоножки, состоящие из пары тонких ремешков, на невысоком аккуратном каблуке. Если тонкие ремешки для вас некомфортны, можно выбрать вариант с широким ремешком поперек пальцев или двумя перекрещивающимися ремешками.

Правильные балетки

Балетки со слишком круглым или слишком острым носом, с большими пряжками и массивными украшениями сейчас не в тренде. Если вы любите этот вид обуви, выбирайте минималистичную версию без декора — сатиновые, замшевые, а еще лучше — сетчатые, ведь они в этом сезоне — самый писк моды.

Минималистичные сандалии

Спортивные сандалии на липучках и небольшой танкетке, по мнению экспертов, в этом сезоне проиграли сражение за ножки модниц. Теперь их украшают изящные минималистичные сандалии с парой простых ремешков, на тонкой подошве, без декора, сдержанных цветов.

Шлепки на небольшом каблуке

Шлепки и вьетнамки наконец реабилитированы! До этого они считались пляжной обувью, но стоило добавить к ним маленький каблучок, и вуаля — получился горячий тренд нынешнего сезона. Эту обувь сейчас можно носить почти с любыми нарядами — например, с платьями, джинсами и костюмами. Выбирайте самые комфортные модели — с широкими кожаными ремешками или на платформе, и можно будет гулять хоть целый день без всякой усталости.







Туфли на «кошачьем» каблуке

Lana 3689 6 дней назад Серьезно? Каблук осанку красивую обеспечивают? Обувь на каблуках, хорошая, делает ногу визуально длинее и соответственно красивее. А к осанке это не имеет ни какого отношения) - - Ответить

Шпильки в этом сезоне не слишком популярны. В моде обувь на «кошечьем» каблуке (kitten heels). Такие каблучки уместны в любом виде летней обуви: хоть мюли, хоть босоножки. Носить их комфортнее, чем высокие каблуки, а роста они таки добавляют, и осанку красивую обеспечивают.

Туфли Мэри Джейн на каблуке

Босоножки и лодочки на массивном каблуке ушли в прошлое. В этом сезоне вернулась мода на "детские" туфельки Мэри Джейн. Теперь тоже на каблуках, что придает этой классической модели еще больше изящества.

Обувь из сетчатых материалов

Плодожорка 6 дней назад Для жары создана кожаная обувь. Нога то отекает, то потеет, и только кожа комфортно справляется со всеми вызовами летней погоды. Т.е. обе эти модели в коже были бы идеальными. - - Ответить

Можные в прошлых сезонах туфли из прозрачного пластика уже неактуальны, да и носить их неудобно. А вот сетчатые туфли и «вязаная» обувь — один из самых заметных трендов этого сезона. Их создатели используют и крупную сетку, и легкие шелковистые материалы. Можно отыскать множество подобных моделей — и на каблучке, и без него. Сетчатая обувь просто создана для жары, так как она легкая и хорошо пропускает воздух.

Туфли, украшенные бантами

Банты повсюду, и на обуви, конечно, тоже. Популярны и маленькие бантики, и целые воздушные конструкции, красиво взлетающие при ходьбе. Допускаются и другие украшения: например, цепочки и кольца на большом пальце, как часть сандалий и босоножек, но декор не должен быть вычурным и его не должно быть слишком много, иначе обувь будет смотреться дешево.

Туфли с открытым носом

Лодочки с небольшим вырезом уже не носят. Зато в этом сезоне девушки смогут продемонстрировать свой педикюр во всей красе: в моде туфли с открытым носом. Можно выбрать разные модели — на устойчивом каблуке или на платформе.

Обувь с острым носом

Lana 3689 6 дней назад КЛАСС с левого фото не обула бы никогда, правые- с удовольствием и соответствующей одеждой. - - Ответить

Туфли с закругленными носами, кроме модели Мэри Джейн, уже не в тренде. Лучше выбрать модель с острым носом. Такая обувь никогда не теряла актуальности, но этим летом она на пике моды. Она может выглядеть неудобной, но подобрав подходящую пару из мягкой кожи и со стельками, вы будете чувствовать себя комфортно.

Белые туфли

Белый — на пике моды, и это касается и одежды, и обуви. Многие считают белую пару непрактичным приобретением, но для лета этот цвет подходит больше, чем темные оттенки: под солнечными лучами ноги в белой обуви нагреваются медленнее.

Туфли с открытой пяткой