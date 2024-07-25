13 пар летней обуви, в которой ноги будут в раю, а вы — на пике моды
Cтилисты едины в своем мнении: обувь должна быть комфортной, прочной и универсальной, особенно в жаркую погоду, когда ногам приходится несладко. К счастью, этим летом вычурные модели и неудобные каблуки неактуальны. Посмотрите, что приготовили им взамен модные эксперты.
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Натуральные цвета и материалы
Стилисты настаивают, что слишком яркие, неоновые цвета этим летом носить не стоит. На смену оттенкам "вырви глаз" пришли сдержанность и минимализм. В тренде натуральные цвета - бежевый и коричневый, а также черный и мягкое золото и серебро. Натуральность приветствуется и в материалах - модно носить плетеную обувь и босоножки с деталями из рафии.
Минимум декора
Эксперты советуют забыть про обувь с огромными бантами, искусственными цветами и обилием украшений и страз. И обратить внимание на простые чистые линии и сдержанный декор: босоножки, состоящие из пары тонких ремешков, на невысоком аккуратном каблуке. Если тонкие ремешки для вас некомфортны, можно выбрать вариант с широким ремешком поперек пальцев или двумя перекрещивающимися ремешками.
Правильные балетки
Балетки со слишком круглым или слишком острым носом, с большими пряжками и массивными украшениями сейчас не в тренде. Если вы любите этот вид обуви, выбирайте минималистичную версию без декора — сатиновые, замшевые, а еще лучше — сетчатые, ведь они в этом сезоне — самый писк моды.
Минималистичные сандалии
Спортивные сандалии на липучках и небольшой танкетке, по мнению экспертов, в этом сезоне проиграли сражение за ножки модниц. Теперь их украшают изящные минималистичные сандалии с парой простых ремешков, на тонкой подошве, без декора, сдержанных цветов.
Шлепки на небольшом каблуке
Шлепки и вьетнамки наконец реабилитированы! До этого они считались пляжной обувью, но стоило добавить к ним маленький каблучок, и вуаля — получился горячий тренд нынешнего сезона. Эту обувь сейчас можно носить почти с любыми нарядами — например, с платьями, джинсами и костюмами. Выбирайте самые комфортные модели — с широкими кожаными ремешками или на платформе, и можно будет гулять хоть целый день без всякой усталости.
Туфли на «кошачьем» каблуке
Серьезно? Каблук осанку красивую обеспечивают? Обувь на каблуках, хорошая, делает ногу визуально длинее и соответственно красивее. А к осанке это не имеет ни какого отношения)
Шпильки в этом сезоне не слишком популярны. В моде обувь на «кошечьем» каблуке (kitten heels). Такие каблучки уместны в любом виде летней обуви: хоть мюли, хоть босоножки. Носить их комфортнее, чем высокие каблуки, а роста они таки добавляют, и осанку красивую обеспечивают.
Туфли Мэри Джейн на каблуке
У меня есть туфли такие как на левом фото, на ноге " сидят " идеально.
Босоножки и лодочки на массивном каблуке ушли в прошлое. В этом сезоне вернулась мода на "детские" туфельки Мэри Джейн. Теперь тоже на каблуках, что придает этой классической модели еще больше изящества.
Обувь из сетчатых материалов
Для жары создана кожаная обувь. Нога то отекает, то потеет, и только кожа комфортно справляется со всеми вызовами летней погоды. Т.е. обе эти модели в коже были бы идеальными.
Можные в прошлых сезонах туфли из прозрачного пластика уже неактуальны, да и носить их неудобно. А вот сетчатые туфли и «вязаная» обувь — один из самых заметных трендов этого сезона. Их создатели используют и крупную сетку, и легкие шелковистые материалы. Можно отыскать множество подобных моделей — и на каблучке, и без него. Сетчатая обувь просто создана для жары, так как она легкая и хорошо пропускает воздух.
Туфли, украшенные бантами
Банты повсюду, и на обуви, конечно, тоже. Популярны и маленькие бантики, и целые воздушные конструкции, красиво взлетающие при ходьбе. Допускаются и другие украшения: например, цепочки и кольца на большом пальце, как часть сандалий и босоножек, но декор не должен быть вычурным и его не должно быть слишком много, иначе обувь будет смотреться дешево.
Туфли с открытым носом
Лодочки с небольшим вырезом уже не носят. Зато в этом сезоне девушки смогут продемонстрировать свой педикюр во всей красе: в моде туфли с открытым носом. Можно выбрать разные модели — на устойчивом каблуке или на платформе.
Обувь с острым носом
КЛАСС с левого фото не обула бы никогда, правые- с удовольствием и соответствующей одеждой.
Туфли с закругленными носами, кроме модели Мэри Джейн, уже не в тренде. Лучше выбрать модель с острым носом. Такая обувь никогда не теряла актуальности, но этим летом она на пике моды. Она может выглядеть неудобной, но подобрав подходящую пару из мягкой кожи и со стельками, вы будете чувствовать себя комфортно.
Белые туфли
Белый — на пике моды, и это касается и одежды, и обуви. Многие считают белую пару непрактичным приобретением, но для лета этот цвет подходит больше, чем темные оттенки: под солнечными лучами ноги в белой обуви нагреваются медленнее.
Туфли с открытой пяткой
Их носят все поголовно, ведь это отличная замена и босоножкам, и классическим лодочкам. Туфли с открытой пяткой можно надеть хоть с джинсами, хоть с пышной юбкой, и если подобрать подходящую модель, ходить в них будет даже более удобно, чем в туфлях с задником.
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Комментарии
Туфли от босоножек отличаются закрытостью. Их не имеет смысла сравнивать. Ознакомьтесь с темой разговора, прежде чем начинать нести бред.
Вообще - вся статья - отстой.
Вывод мода уже который год циклична по десятилетиям и нет смысла симпатичные туфли или басаножки выбрасывать если они в хорошем состоянии и можно убрать и сохранить до следующего пика популярности. А кошмар лучше вообще не покупать.
На связи aвтop Aннa из колхоза Красная заря. Она делится с нами своим мнением, что дедушкины тапки круче, чем клёвые яркие босоножки. Спасибо, aвтop Aннa, полистала ваши фоточки, посмеялась. Уж не знаю, с какого горя я бы выбрала ваш вариант "вот оно!", вместо "жeсть" (где только покрытие ногтей неуместное), может, если на пенсии перееду в забытую всеми деревню