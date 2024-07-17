10 пар летней обуви, которые мы радостно сметаем с полок, а потом лишь мучаемся

Обувь может спасти образ, добавив в него изюминку и свежесть, а может и испортить, сделав из красотки тетеньку. Вот несколько пар, которые стоит носить с осторожностью, а также несколько моделей, которые можно купить на замену спорным сандалиям и туфлям.

Гладиаторские сандалии и модели с большим количеством ремешков

Стилисты подчеркивают, что немного ремешков — это даже стильно, ведь мода 2000-х снова на пике популярности. Однако гладиаторские сандалии стоит оставить на самой дальней полке шкафа. Вместо этой модели, лучше отдать предпочтение более минималистичной паре.

Туфли на танкетке

Казалось бы, обувь на танкетке — это оптимальный выбор, ведь она и удобная, и женственная. Но многие эксперты считают, что как раз такие модели, особенно низкие, визуально старят женщин, а пробковая подошва выглядит дешево. Если подобные туфли носить все равно хочется, можно выбрать варианты с более высоким подъемом или примерить мюли на блочном каблуке. Они тоже устойчивы, но выглядят современнее.

Обувь с излишним декором

Подобные туфли могут визуально докинуть лет. Стилисты отмечают, что обилие декора создает впечатление, что женщина пытается молодиться. А лаконичные варианты не только освежают образ, но и выглядят актуально. Если классическая обувь надоела и хочется чего-то более эффектного, можно примерить металлизированные туфли — они считаются очень модными в этом году.

Cандалии cо старомодными ремешками

Сандали с кучей ремешков тоже могут разрушить образ, таких моделей сейчас в тренде вообще нет. А вот сандали с широкой фигурной вставкой вместо ремней выглядят современно и добавляют баллов к стилю.

Обувь с перфорацией

Анжела В. 5 часов назад Вот никак не могу понять всё-таки, как обувь может накинуть десяток лет? Кто стоит на улице и высчитывает? - - Ответить

Перфорированная обувь привлекает своей текстурой и «дышащим» эффектом. И хотя время от времени ее можно увидеть на полках в магазинах, она все же утратила актуальность. Стилисты отмечают, что перфорация может сыграть злую шутку и визуально добавить десяток лет. Часто такую обувь продолжают носить люди, которые застали пик ее популярности, и не готовы сменить стиль.

Обувь с квадратным или круглым носком

Старомодные туфли с квадратным носом тоже могут испортить образ и превратить цветущую женщину в «тетеньку». У обуви с круглым носком та же проблема. Выигрышнее всего смотрится обувь с вытянутым или заостренным носком.

Сандалии с ортопедическими ремешками

«Нам не нужно куча ортопедических ремней, чтобы обувь не спадала с ноги, — отмечает стилист Анджела Фостер. — Если вы можете представить, как ваша бабуля носит эту модель с прозрачными колготками, не покупайте ее». Хорошая альтернатива — удобные сандалии на платформе и со стильным ремешком. Кроме того, существует немало современных моделей ортопедической обуви, которые не угробят образ.

Обувь на плоской подошве

Модный эксперт Анджела Фостер считает, что туфли и сандалии на очень плоской подошве похожи на домашние тапочки. Кроме того, балетки и шлепанцы не обеспечивают достаточную поддержку стопы, что может вызвать боли в спине. Анджела рекомендует выбирать обувь на небольшой платформе. А еще можно примерить туфли на небольшом каблуке, ведь они бывают даже удобнее, чем модели на плоской подошве.

Обычные слипоны

Слипоны — универсальная обувь, но стилисты считают, что они делают образ слишком обыденным. Альтернатива — обувь на шнуровке или липучках. А если желания убирать слипоны из своего гардероба нет, возможен компромисс — выбрать модель необычного цвета или дизайна.

Массивные кроссовки неактуальных моделей