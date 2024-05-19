книга "Малыш и Карлсон» это для взрослых. Для детей- мультфильм. Один только вопрос про коньяк дорогого стоит.
17 историй с таким внезапным поворотом, что читаешь и думаешь: «Да ладно, так не бывает!»
Истории
49 минут назад
Иногда смотришь фильмы и думаешь: «Насочиняют ерунды — в жизни все не так!» А потом вспоминаешь какие-то моменты прошлого и осознаешь, что реальность полна непредсказуемых поворотов похлеще любого кино.
- Рядом на фудкорте сидит дева около 30 лет в дорогом пальто и золотых кроссовках. Реснички, ноготочки, губки набитые, филеры. Ест. Много. Целый поднос. Съела половину, похмурилась, покрутила головой, встала и пошла на раздачу. Купила еще один до верху набитый поднос и вдруг пошла в угол фудкорта, где сидел бомж. Она молча поставила поднос перед ним, развернулась и сразу ушла за свой столик. Мужик даже толком не успел понять, откуда свалилось такое добро на подносе. А дева продолжила хмуриться в телефон и тыкать пластиковой вилкой в свою еду. Но мне уже казалось, что и ботокс очень удачно подколот, чтобы морщин не было, и губы вот ровно такие, какие надо, и одета она очень стильно. © PaoloGilberto / Pikabu
- Сегодня в метро сломался мой мимиметр. Заходит девушка лет 27, достает книгу в самодельной обложке из крафтовой бумаги. Перед тем, как открыть книгу, смотрит по сторонам, чтоб никто не палил. Я думаю: «О, наверняка там что-то особенное. Может, даже пикантное...» Открывает книгу, а там... «Малыш и Карлсон» с рисунками. © keygen / Pikabu
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- Заехали с другом в поселковый магазин за водой на его новенькой BMW. Зима, вечер. Друг в брендовом красном пуховике, вязаной шапочке. Достает пачку 5000-ных купюр, берет одну, спрашивает продавщицу: «Сдача есть?» А она выдает: «Я не буду вам ничего менять! Очень уж вы на бомжа похожи!» Сказать, что мой друг обалдел — это ничего не сказать. Ну да, не в дубленке и меховой шапке — кто, если не бомж? © Siwi fihi / ADME
- Мои мама и бабушка были статистами в фильме с Арнольдом Шварценеггером. Они познакомились с ним, так как в своей сцене были очень близко к нему. Рассказывали, что он был очень милым! Несколько десятилетий спустя я узнаю, что моя теща встречалась с Арнольдом, когда они оба были молоды. Никто из нас не имеет никакого отношения к киноиндустрии! Я обычный человек, который никогда не встречался ни с кем из знаменитостей, так что для меня это безумие. © *****Viper / Reddit
- Моя подруга не так давно жаловалась мне на то, что у ее мужа начались некоторые проблемы со здоровьем. Она прям не ожидала, что он в свои 35 уже будет чувствовать себя дедушкой. Поэтому она сама и решила взять под свой контроль его здоровье. Пошли по врачам, где ему сказали, что надо избавиться от вредных привычек и обязательно заниматься спортом. Буквально за полгода муж у нее изменился до неузнаваемости. Начал следить не только за своим здоровьем, но и за внешностью! В салоны ходит, масочки разные делает, кожу улучшает, прически делает. Теперь подруга волнуется не за его здоровье, а за то, что его у нее могут увести другие женщины. © Палата № 6 / VK
- Заметил, что каждую ночь кто-то светит фонариком в мое окно. Вначале думал, дети балуются. Потом стало уже интересно. А потом реально страшно — это происходило каждую ночь на протяжении двух недель. Через две недели мне удалось рассмотреть, из какой квартиры этим занимаются. Сжал кулаки и пошел «разбираться». А дверь открыла маленькая, хрупкая девушка, 150 см ростом. Сразу сказала: «Ну, наконец-то». Оказывается, она так пыталась познакомиться. Вечером идем в театр. © Палата № 6 / VK
- Месяц ждала, пока мне сделают стеллаж в стиле лофт. Вчера привезли, я начала все проверять — на нижнем ящике отвалилась ручка. Доставщик: «Можно посадить на суперклей». Я: «Давайте не будем самодельничать, забирайте на фабрику, пусть переделывают». Он посмотрел в какую-то свою бумажку, а там напротив моего адреса большими буквами написано: «Ни в коем случае не спорить». © Hrustaleva__ / Twitter
- Моя однокурсница из приличной семьи, богатая. Готовилась она к свадьбе с таким же приличным и богатым молодым человеком. За несколько дней до свадьбы родители отправили ее на море. Мол, слишком перенапряглась, готовясь к свадьбе. Через несколько дней она приехала с новым мужем. Оказалось, она заснула на матрасе, и ее унесло в море. Будущий муж, смотритель маяка, спас ее. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было 8 лет, мой отец сфотографировал меня внутри частного самолета на авиашоу. 16 лет спустя меня наняли управлять частным самолетом. В какой-то момент мой босс увидел мою фотографию в социальной сети, на которой мне было 8 лет, и спросил: «Что ты делал в нашем самолете?» Меня наняли летать на том же самолете, в котором меня сфотографировал отец. © Western-Sky88 / Reddit
- Мой единственный и неповторимый раз, когда я путешествовал автостопом. Мне около 18-ти, и меня подбирает мужчина лет 40. Мы едем минут 20. И вдруг он спрашивает меня: «Как тебя зовут?» Отвечаю, мол, так-то. Он поворачивает голову и пристально смотрит на меня: «Меня зовут точно так же!» Я знал, что у меня есть дальние родственники из этой части провинции, поэтому мы оба начали перечислять имена членов семьи, пытаясь выяснить, являемся ли мы родственниками. Мы проговорили без остановки два часа. Он высадил меня недалеко от следующего города, мы помахали друг другу на прощание. И больше я его не видел. © coffeeinvenice / Reddit
- Сын сейчас учится во втором классе. В прошлом году у него сильно изменился характер и манеры. Постоянно вызывают в школу за проделки, жалуются родители других детей, да и сама вижу, что он ведет себя отвратно! Думали, что придется перевоспитывать после зимних каникул, но тут его после Нового года забрал дедушка на недельку к себе. Сын вернулся шелковым! Стал более самостоятельным, спокойным и даже каким-то мудрым. Уже и завтрак может сам себе сделать, папе помогает в гараже, мне посуду помогает мыть. Дедушка сказал нам лишь одну фразу: «Вы его слишком сильно любите!» Я после таких перемен действительно задумалась, может, и вправду не стоит так сильно любить своих детей? Все должно быть в меру. © Палата № 6 / VK
Разве можно слишком сильно любить? Любовь, это чувство, его нельзя урезать или ограничить. А вот разбаловать слишком сильно можно.
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- Я был в отпуске в Буэнос-Айресе и во время обеда в ресторане заметил очень своеобразную пару (татуировки и уникальный гардероб). Я подумал, что они выглядят довольно круто, и больше не думал об этом. Прошло 7 лет, я пришел в кафе в Эдинбурге и наткнулся на ту же самую пару. Я не мог уйти, не узнав о них чего-нибудь, поэтому представился, рассказал им свою историю, и оказалось, что они живут в Буэнос-Айресе и были в отпуске в Шотландии. © SubtleRapscallion / Reddit
- Муж 12 лет умолял меня о ребеночке. Я родила тройню. Детки здоровые, спокойные. Но через 2 месяца после родов муж свинтил, потому что «устал и вообще не так себе это все представлял». Узнав о моей ситуации, к нам домой тут же переехал мой брутальный, брат — бородатый программист. Он очень помогает мне с малышами, сопровождает нас на прогулки, ходит за продуктами, готовит. Всегда рад и весел с моими детками, а они ему постоянного улыбаются и хохочут. Не знаю, что бы я делала без своего любимого братика. Очень ценю его поддержку и навсегда уяснила урок: верить поступкам, а не словам. © Мамдаринка / VK
- Зашел к своей любимой девушке. Собирались идти в кино, но она, как и всегда, была не при марафете. Пришлось сидеть в кресле одетым и ждать ее. Она бегает вокруг меня туда-сюда, то с феном, то с юбкой в руках, то с полотенцем. Вдруг в ванной какой-то грохот. Затем тишина. Я испугался, захожу к ней, чтобы узнать, все ли хорошо, может, поскользнулась и упала. Но нет. Она решила кран немного подкрутить, чтобы тот не протекал. Это же так важно было сделать именно перед нашим свиданием, когда я уже полчаса сижу у нее дома и жду, пока она соберется. © Палата № 6 / VK
Вообще-то да, это важно, вдруг пока вы будете на свидании его прорвёт?
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- Ехала с работы, смотрю, мужчина голосует. Подвезла его. Разговорились, он в конце пути попросил мой номер. Дала, ибо не обременена отношениями и он оказался приятным типом. Его номер записала «Сергей подвозила», чтобы не запутаться. Спустя неделю узнала, что он Сергей Подвозило! Так не бывает! © Палата № 6 / VK
- Попал три года назад в аварию. Очнулся уже в больнице, где врачи мне рассказали хорошие новости. Вот я прихожу в себя на больничной койке, никаких необратимых последствий, водитель фуры слезами заливается от счастья, очень рад, что не испортил мне жизнь, вымаливал прощение на коленях! Ну жив я же, чего так переживать. Сказал ему, что все хорошо, и поблагодарил за то, что он не бросил меня на дороге. Днем позже приезжает жена. Тоже плачет. Но не из-за меня, а из-за машины нашей. Мол, дорогая была, красивая, как же она теперь будет перед подругами хвастаться. Когда меня выписали из больницы, то я первым делом пошел и подал на развод. © Палата № 6 / VK
- Еду по дороге в глуши, и тут у меня спускает колесо. Буквально тут же из кустов выходит парень с собакой. Он мне помог заменить колесо и попросил подвезти до города. А потом оказалось, что мы знакомы с одними и теми же людьми и что этот парень — мой дальний родственник. © BaulsJ0hns0n86 / Reddit
Так водитель грузовика тоже не из-за сбитого чувака переживал. Он переживал, чтобы его не посадили. А стоимость красивой новой машины наверняка страховка покроет.
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