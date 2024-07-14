9 крутых вариантов, чем заменить надоевшие футболки, чтобы выглядеть при этом как с обложки журнала
Летом не нужно много времени на сборы. Достаточно надеть любимую футболку и шорты — и уже можно выходить на улицу. Но не стоит этим ограничиваться, ведь есть столько крутых вариантов топов и блуз.
1. Вязаные топы
Кроме того что вязаные топы в моде этим летом, модели из натуральных материалов еще и помогут справиться с жарой. Они выглядят женственно и более современно, чем вещи с кружевами, которые могут визуально добавить лишних лет.
2. Жилеты
Костюмная жилетка, надетая на голое тело, вызывает совсем не офисные ассоциации)
Такой жилет, надетый без рубашки, не только придает делового шика повседневному образу, но и смотрится актуально. Дизайнеры предлагают множество вариантов, среди которых можно найти что-то себе по душе. Кстати, подобные модели — выбор многих итальянок. Подробнее об особенностях их стиля мы писали в этой статье.
3. Блузы с модными принтами
Чтобы оживить образ, вместо однотонной блузы или рубашки можно примерить кофточку с трендовым принтом. Например, цветочным. Этот узор снова в моде и вовсю используется дизайнерами. Чтобы образ выглядел гармонично, стилисты рекомендуют сочетать пестрый верх с однотонными вещами - брюками или юбкой.
4. Простые майки
Если хочется надеть что-то вместо обычной футболки, но не хочется отказываться от ее функциональности, можно примерить майку. Выбор большой: с широкими лямками, на тонких и изящных бретелях, борцовки. И если еще недавно были популярны майки белого цвета с небольшим логотипом на груди, то в этом году модницы отдают предпочтение однотонным вариантам.
5. Топы с открытыми плечами
Стилисты призывают смело носить топы с открытыми плечами. Ведь многие современные модели очень удобны и хорошо сидят благодаря специальным фиксирующим лентам на внутренней части. Женщинам невысокого роста подойдут варианты длиной до бедер — они удлиняют фигуру. Также можно присмотреться к подобным топам изо льна.
6. Атласные вещи
"свежо" забыли поутюжить, девушка будто после тяжёлого трудового дня возвращается, выбралась из переполненного автобуса.
Атласные вещи делают роскошным даже самый простой образ. В жару можно примерить модели на тонких лямках - они сейчас актуальны. Также можно объединить тренд на ткани с блеском и на корсеты, надев облегающий топ-корсет.
7. Кофты в полоску
зато юбка с леопардовым принтом - это ж свежо, как на днях тут писали )))
Увы, но самым любимым однотонным толстовкам и футболкам настало время подвинуться на полках в шкафу, ведь в моду вернулись тельняшки. Круто смотрятся не только классические черно-белые модели, но и варианты с сочетанием других цветов.
8. Асимметричные топы
Устаешь от вас, законодатели моды. Пригласите лучше специалиста. Ии пусть отдыхает.
Если душа требует игривых нарядов, можно обратить внимание на асимметричные топы. Модели с лямкой на одном плече актуальны и с легкостью заменяют яркие блузы с рюшами, которые хоть и привлекают внимание, но могут упрощать образ.
9. Вещи с американской проймой
В тренде платья с американской проймой — они представлены во многих современных коллекциях. Но если стоит задача составить более практичный образ, можно использовать лишь топы с таким вырезом. Они стали классикой и смотрятся уместно в любое время, а акцент в области шеи придает образу элегантности и непринужденности.
Выбрать верх — это еще полдела. Но если удачно сочетать его с юбкой, то ничего другого и носить не захочется. Среди актуальных моделей юбок найдутся варианты на любой вкус.
Комментарии
Очередной набор идиотских советов с запселыми эпитетами в гамме от "накинет годков" до "огонь" с промежуточными стадиями "свежо" и "шик".
Эллочка-людоедка просто рыдает от зависти)
Ну все эти вещи с лифчиком носят. В жару просто кошмар. Давайте без лифчика
Сколько людей - столько и мнений. И фигуры у всех разные. По моему лучше одеваться так, чтоб было комфортно , тогда и выглядеть будешь красиво и свежо