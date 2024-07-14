9 крутых вариантов, чем заменить надоевшие футболки, чтобы выглядеть при этом как с обложки журнала

Летом не нужно много времени на сборы. Достаточно надеть любимую футболку и шорты — и уже можно выходить на улицу. Но не стоит этим ограничиваться, ведь есть столько крутых вариантов топов и блуз.

1. Вязаные топы

Кроме того что вязаные топы в моде этим летом, модели из натуральных материалов еще и помогут справиться с жарой. Они выглядят женственно и более современно, чем вещи с кружевами, которые могут визуально добавить лишних лет.

2. Жилеты

Руконожка Ай-Ай 4 дня назад Костюмная жилетка, надетая на голое тело, вызывает совсем не офисные ассоциации) - - Ответить

Такой жилет, надетый без рубашки, не только придает делового шика повседневному образу, но и смотрится актуально. Дизайнеры предлагают множество вариантов, среди которых можно найти что-то себе по душе. Кстати, подобные модели — выбор многих итальянок. Подробнее об особенностях их стиля мы писали в этой статье.

3. Блузы с модными принтами

Чтобы оживить образ, вместо однотонной блузы или рубашки можно примерить кофточку с трендовым принтом. Например, цветочным. Этот узор снова в моде и вовсю используется дизайнерами. Чтобы образ выглядел гармонично, стилисты рекомендуют сочетать пестрый верх с однотонными вещами - брюками или юбкой.

4. Простые майки

Если хочется надеть что-то вместо обычной футболки, но не хочется отказываться от ее функциональности, можно примерить майку. Выбор большой: с широкими лямками, на тонких и изящных бретелях, борцовки. И если еще недавно были популярны майки белого цвета с небольшим логотипом на груди, то в этом году модницы отдают предпочтение однотонным вариантам.

5. Топы с открытыми плечами

Nika88 5 часов назад Да уж, представляю себе "удобство" льняного топа с открытыми плечами. - - Ответить

Стилисты призывают смело носить топы с открытыми плечами. Ведь многие современные модели очень удобны и хорошо сидят благодаря специальным фиксирующим лентам на внутренней части. Женщинам невысокого роста подойдут варианты длиной до бедер — они удлиняют фигуру. Также можно присмотреться к подобным топам изо льна.

6. Атласные вещи

Juliana 4 дня назад "свежо" забыли поутюжить, девушка будто после тяжёлого трудового дня возвращается, выбралась из переполненного автобуса. - - Ответить

Атласные вещи делают роскошным даже самый простой образ. В жару можно примерить модели на тонких лямках - они сейчас актуальны. Также можно объединить тренд на ткани с блеском и на корсеты, надев облегающий топ-корсет.

7. Кофты в полоску

Jenny 3 часа назад зато юбка с леопардовым принтом - это ж свежо, как на днях тут писали ))) - - Ответить

Увы, но самым любимым однотонным толстовкам и футболкам настало время подвинуться на полках в шкафу, ведь в моду вернулись тельняшки. Круто смотрятся не только классические черно-белые модели, но и варианты с сочетанием других цветов.

8. Асимметричные топы

Татьяна Логинова 4 дня назад Устаешь от вас, законодатели моды. Пригласите лучше специалиста. Ии пусть отдыхает. - - Ответить

Если душа требует игривых нарядов, можно обратить внимание на асимметричные топы. Модели с лямкой на одном плече актуальны и с легкостью заменяют яркие блузы с рюшами, которые хоть и привлекают внимание, но могут упрощать образ.

9. Вещи с американской проймой

юлия юлия 5 часов назад Заказа сарафан такой жду но большие сомнения подойдет или нет... - - Ответить

В тренде платья с американской проймой — они представлены во многих современных коллекциях. Но если стоит задача составить более практичный образ, можно использовать лишь топы с таким вырезом. Они стали классикой и смотрятся уместно в любое время, а акцент в области шеи придает образу элегантности и непринужденности.