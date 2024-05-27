11 вещей, из которых итальянки не вылезают в жаркую погоду, и выглядят просто бесподобно
Интернет одержим итальянским стилем одежды. Повальное увлечение его эстетикой обоснованно, ведь итальянки знают, как сделать свой гардероб женственным и в то же время удобным.
1. Белые гламурные топы
Вместо обычной майки местные женщины запросто могут надеть элегантный белый топ или блузу с короткими рукавами. Такой образ излучает уверенность и любовь к себе, а это один из главных посылов, который итальянки выражают с помощью одежды.
2. Длинные белые юбки
Хотя сочетание короткого топа с джинсами популярно у местных женщин, для жаркого климата оно не всегда подходит. Не хуже смотрится топ с длинной белой юбкой, в которой может быть удобнее в жару. Такая комбинация выглядит изысканно: наряд уместен и для прогулок, и для романтического ужина.
3. Мини-юбки
Мини - противоположный тренд в итальянской и в мировой моде. Местные женщины умеют носить короткие юбки так, чтобы при этом не выглядеть вызывающе. Один из секретов - правильно подобранная обувь. О том, как удачно сочетать обувь с юбками, мы писали в этой статье.
4. Комплекты из льняных вещей
Вещи изо льна - залог комфорта летом. Итальянки раскрыли этот секрет и выбирают для своего образа не одну вещь из этого материала, а сразу несколько. Также они считают, что льняные костюмы подходят для повседневных образов, а не только для официальных.
5. Монохромные черные наряды
Если по узким римским улочкам будет идти девушка, одетая во все черное, то, скорее всего, она местная. Итальянки с удовольствием носят черные монохромные наряды даже летом, а игривости в образ добавляют с помощью золотых серег.
6. Брюки-палаццо
Свободные брюки-палаццо - еще одна отличительная черта итальянского гардероба. Модели с высокой талией визуально удлиняют ноги. Лучше выбирать брюки из натуральных материалов, ведь летом в них гораздо комфортнее, чем в синтетических. Итальянки любят не только однотонные модели, но и варианты с принтами.
7. Свободные белые рубахи
Белая рубашка оверсайз защищает от солнца и не сковывает движения. Но если в прошлом году итальянки выбирали романтичные блузы с пышными рукавами, то в этом носят классические свободные модели на пуговицах.
8. Слитный купальник
Я всегда считала что раздельный купальник существует чтобы как можно больше тела открыть для загара и чтобы выходя из воды после купания минимизировать неприятные ощущения от мокрой холодной ткани. Вот только эти два фактора меня останавливают от покупки слитного купальника
Слитный купальник - фишка итальянок. Пляжный образ с ним сразу становится элегантным. Такой купальник может быть насыщенного цвета, с асимметричным верхом или с дополнительным декором. А поверх итальянки часто набрасывают белую рубашку оверсайз, о которой говорилось выше.
9. Вязаные платья
Хотя итальянки предпочитают классическую одежду, они говорят "да" и связанным крючком платьям, которые отражают атмосферу средиземноморского побережья. Тем более, что такие платья в моде в этом году. И хотя через переплетения нитей может просвечивать нижнее белье, стилисты предлагают носить вязаные платья не только на пляже, но и надевать на светские мероприятия.
10. Летние жилеты
Такой жилет можно носить не только с любимыми джинсами, но и сочетать с шортами или брюками. Натуральные материалы и светлые цвета - залог удачного образа в итальянском уличном стиле. Чтобы чувствовать себя комфортно на 100%, комплект можно дополнить лоферами или даже кроссовками.
11. Длинные платья
Местные женщины обожают повседневные платья-макси. Это могут быть модели не только нейтральных цветов, но и с рисунком. Наряды с голубым узором будут смотреться актуально, ведь этот цвет в тренде. Длинные платья можно дополнять многослойными украшениями.
К украшениям у итальянок вообще особый подход. Например, иногда они носят на руках сразу по несколько колец.
Комментарии
не вылезая из мини юбки, натяну элегантный топ, который смела недавно в магазине, накину рубаху - просто бесподобно, ну чем не итальянка)
брюки-палаццо на всех смотрятся не очень, делают фигуру неуклюжей, даже узкобёдрых и длинноногих. А вот вязаные жилеты моя любовь
Что-то я очень сомневаюсь, что итальянки или другие иностранки будут делать фи в сторону туристов.
Это у нас какое-то маниакальное стремление корчить из себя миллионеров-дворян-москвичей голубых кровей. Это ж инфаркт жопы случится, если кто-то заподозрит в нас провинциальную простушку или наш бюджетный лук будет выглядеть недостаточно дорого, или ремонт в хрущёвке из доступных материалов будет не лухари.
В ADME узнали, что существую не только француженки. Интересно, какой будет третья страна?