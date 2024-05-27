11 вещей, из которых итальянки не вылезают в жаркую погоду, и выглядят просто бесподобно

Интернет одержим итальянским стилем одежды. Повальное увлечение его эстетикой обоснованно, ведь итальянки знают, как сделать свой гардероб женственным и в то же время удобным.

1. Белые гламурные топы

Вместо обычной майки местные женщины запросто могут надеть элегантный белый топ или блузу с короткими рукавами. Такой образ излучает уверенность и любовь к себе, а это один из главных посылов, который итальянки выражают с помощью одежды.

2. Длинные белые юбки

Хотя сочетание короткого топа с джинсами популярно у местных женщин, для жаркого климата оно не всегда подходит. Не хуже смотрится топ с длинной белой юбкой, в которой может быть удобнее в жару. Такая комбинация выглядит изысканно: наряд уместен и для прогулок, и для романтического ужина.

3. Мини-юбки

Мини - противоположный тренд в итальянской и в мировой моде. Местные женщины умеют носить короткие юбки так, чтобы при этом не выглядеть вызывающе. Один из секретов - правильно подобранная обувь. О том, как удачно сочетать обувь с юбками, мы писали в этой статье.

4. Комплекты из льняных вещей

Ольга Курпякова 3 часа назад Лён хорош для лета, но как же он мнётся. - - Ответить

Вещи изо льна - залог комфорта летом. Итальянки раскрыли этот секрет и выбирают для своего образа не одну вещь из этого материала, а сразу несколько. Также они считают, что льняные костюмы подходят для повседневных образов, а не только для официальных.

5. Монохромные черные наряды

Если по узким римским улочкам будет идти девушка, одетая во все черное, то, скорее всего, она местная. Итальянки с удовольствием носят черные монохромные наряды даже летом, а игривости в образ добавляют с помощью золотых серег.

6. Брюки-палаццо

Свободные брюки-палаццо - еще одна отличительная черта итальянского гардероба. Модели с высокой талией визуально удлиняют ноги. Лучше выбирать брюки из натуральных материалов, ведь летом в них гораздо комфортнее, чем в синтетических. Итальянки любят не только однотонные модели, но и варианты с принтами.

7. Свободные белые рубахи

Белая рубашка оверсайз защищает от солнца и не сковывает движения. Но если в прошлом году итальянки выбирали романтичные блузы с пышными рукавами, то в этом носят классические свободные модели на пуговицах.

8. Слитный купальник

Александра Алекс 1 минута назад Я всегда считала что раздельный купальник существует чтобы как можно больше тела открыть для загара и чтобы выходя из воды после купания минимизировать неприятные ощущения от мокрой холодной ткани. Вот только эти два фактора меня останавливают от покупки слитного купальника - - Ответить

Слитный купальник - фишка итальянок. Пляжный образ с ним сразу становится элегантным. Такой купальник может быть насыщенного цвета, с асимметричным верхом или с дополнительным декором. А поверх итальянки часто набрасывают белую рубашку оверсайз, о которой говорилось выше.

9. Вязаные платья

Хотя итальянки предпочитают классическую одежду, они говорят "да" и связанным крючком платьям, которые отражают атмосферу средиземноморского побережья. Тем более, что такие платья в моде в этом году. И хотя через переплетения нитей может просвечивать нижнее белье, стилисты предлагают носить вязаные платья не только на пляже, но и надевать на светские мероприятия.

10. Летние жилеты

Такой жилет можно носить не только с любимыми джинсами, но и сочетать с шортами или брюками. Натуральные материалы и светлые цвета - залог удачного образа в итальянском уличном стиле. Чтобы чувствовать себя комфортно на 100%, комплект можно дополнить лоферами или даже кроссовками.

11. Длинные платья

Ева Борховик 28 минут назад До этого же были "мини-юбки" 🤔 Логика ушла в отпуск... - - Ответить

Местные женщины обожают повседневные платья-макси. Это могут быть модели не только нейтральных цветов, но и с рисунком. Наряды с голубым узором будут смотреться актуально, ведь этот цвет в тренде. Длинные платья можно дополнять многослойными украшениями.