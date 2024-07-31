9 обалденных идей педикюра, которые подруги точно заценят, даже если не скажут

Лето — приятная пора не только благодаря солнечной погоде, но и из-за разнообразия обуви, в которой наконец-то можно выйти в свет. Немаловажную роль в это время играют шлепанцы, сандалии и босоножки. Но для завершения сногсшибательного образа очень важно уделить внимание пальчикам ног. Для этого мы собрали идеи педикюра, которые прямо сейчас находятся на пике трендов.

Цветной френч

2 фото: «Розовые кончики».

Многие считают французский педикюр устаревшим, но специалисты в сфере красоты нашли способы сделать его современным и стильным. Во-первых, они предлагают заменить прозрачный лак на любой базовый оттенок, а во-вторых, использовать неоновые или другие яркие цвета вместо стандартного белого. Вариации цветовых сочетаний ограничены лишь вашим воображением. Главное — выбрать то, что вам по душе.

«Солнечные» ногти

«Мои летний дизайн на ногтях».

Лето — идеальная пора для смелых экспериментов не только с одеждой, но и с ногтями. Не удивительно, что в это прекрасное время года яркий желтый цвет моментально становится популярным трендом. Однако стилисты советуют не останавливаться на этом и смело украшать ногти оригинальными тематическими летними рисунками.

Солидные темные оттенки

Несмотря на то, что нюдовые оттенки с деликатным блеском пудровой втирки или жемчужного топа долгое время возглавляли тренды, в этом году они все же набили всем оскомину и уступили место новым фаворитам. Как ни странно, эксперты советуют присмотреться к солидным темным оттенкам, будь то синий, коричневый или даже черный. Такой педикюр выглядит стильно в любой обстановке, будь то отпуск или офис.

Оттенки матчи и фисташки

Лаки пастельных тонов в этом году стали трендом. И говоря о педикюре, эксперты советуют присмотреться к разнообразным зеленым оттенкам. Ногти цвета матчи, фисташки или освежающего сочного лайма идеально дополнят настроение сезона и будут очень стильно смотреться с босоножками и шлепками.

Анималистичные принты

2 фото: «Леопардовый принт».

Специалисты считают, что текущий год — год минималистичных и универсальных образов, поэтому сложные цветочные дизайны были срочно отправлены в отставку. Если вы не можете жить без нейл-арта, лучше отдавать предпочтение простым точкам, сердечкам и линиям. Либо же, если вы любите что-то посложнее, ответ на все — анималистичные принты. В этом сезоне они пользуются небывалым спросом, а кокетливые пятна леопарда и вовсе стали последним писком моды.

Разный цвет покрытия



Не можете выбрать цвет лака? Забудьте о необходимости выбирать — разноцветные ногти сейчас в тренде. Эксперты считают, что двухцветный педикюр прекрасный способ самовыражения и подчеркнет вашу индивидуальность. Не бойтесь экспериментировать с сочетанием разных оттенков лака на ногах. Чем ярче — тем лучше.

Чистый белый

2 фото: «В первый раз сделала белый педикюр и теперь я фанатка... Так свежо и чисто».

Если вы помните, 2023 год был годом «барбикора», однако довольно быстро ярко-розовые оттенки ушли в небытие. Если вам хочется воспроизвести такой же контрастный, бросающийся в глаза эффект, неожиданным решением может стать классический белый педикюр. Он выглядит крайне изящно и дорого, и к тому же будет отлично сочетаться с подзагоревшей кожей.

Сочный персик

«Это один из моих любимых оттенков!»

Кораллово-оранжевые лаки раньше были довольно популярны среди модниц, однако стоит признать, что этот тренд уже далеко в прошлом. В 2024 году фаворитом стал персиковый оттенок. Эксперты объясняют, что абрикосовые и персиковые покрытия придают образу свежесть и яркость, которые так необходимы в летний период.

Дерзкий металлик

2 фото: «Я в восторге от хромированного покрытия».