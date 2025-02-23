20+ человек, которые преобразились после 30 лет и кайфуют от перемен
Фотоподборки
2 часа назад
Время перемен может наступить в любом возрасте. Когда сердце жаждет изменений к лучшему, они непременно происходят, если начать преображать этот мир с себя. И герои нашей статьи знают об этом не понаслышке, ведь после 30 начался их реальный расцвет.
"Мне 50. Раньше я обожала покушать. А теперь фанатею от спорта и косметики"
"Мне 33. Я сбросила 16 кг, и теперь очки стали больше моего лица, а не наоборот"
"Мне 31. Год назад я отказалась от вредной привычки. Моя самооценка стала выше, настроение улучшилось, стало больше энергии"
"Вот как мое лицо изменилось за год. Я теперь вообще не узнаю эту женщину слева!"
"Мне 33. Это я с разницей в год"
- Та же улыбка, а выглядишь, как совершенно другой человек! © Seanb561 / Reddit
«Я в 13 и в 30 лет»
«В 30 лет я чувствую себя намного лучше»
«В 5 и в 36 лет»
С ума сойти! Мне тоже было когда-то 5 лет. И скажу вам, выглядела я значительно иначе, чем сейчас)))))Удивительно, да?
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«На то, чтобы решиться на перемены, у меня ушел не один десяток лет. Сейчас мне 43 года. Лучше поздно, чем никогда»
«В 28 лет и в 38. После того, как развелась и вылечила зубы»
«В 30 лет и в 36. Я много работала, чтобы взять под контроль свое здоровье и благополучие. Нет ничего невозможного»
«В 6 лет и в 38. Я взяла свои кудри под контроль»
«В 13 лет и в 31»
«В 31 год и в 39 лет. От размера XXL до S. А ведь я самый ленивый человек на свете»
- Выходи за меня. © PhilosopherGood5289 / Reddit
«В 17 и 36 лет. Удивительно, что может сделать забота о себе»
«В 33 года и в 34. Чувствую себя лучше, чем когда-либо»
«Примерно тот же вес, но черты моего лица изменились»
«В 27 и 35 лет»
«В 35 и 37 лет. Полностью изменил образ жизни, теперь я чувствую себя намного лучше»
«Сходила к диетологу, узнала, что у меня непереносимость глютена и изменила свой рацион»
«В 13 и в 53. В 6 классе я занималась балетом год или два. Сейчас у меня почти такая же прическа»
«В 17 и 32 года»
«В 34 года и в 40 лет»
- Как тебе может быть 40? Я не верю в это. © trickortreat89 / Reddit
Новый опыт и новые впечатления от мира можно приобрести в любом возрасте: одни люди для этого начинают заниматься рукоделием, другие берутся за ремонт, а третьи и вовсе меняют жизнь до неузнаваемости. И все они заслуживают поддержки.
Фото на превью Pesaz / Reddit
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