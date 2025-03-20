15+ доказательств того, что женщина в 60+ лет сама себе хозяйка и всем еще фору даст

До сих пор многие уверены, что после 60 лет женщина превращается чуть ли не в старушку, которая только вяжет да пирожки печет. Но героини нашей стати своим примером доказывают, что порой после пенсии жизнь только начинается. И быть активной, яркой и полной жизни можно и в 70 лет и даже в 80.