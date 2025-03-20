15+ доказательств того, что женщина в 60+ лет сама себе хозяйка и всем еще фору даст

Интересное
56 минут назад

До сих пор многие уверены, что после 60 лет женщина превращается чуть ли не в старушку, которая только вяжет да пирожки печет. Но героини нашей стати своим примером доказывают, что порой после пенсии жизнь только начинается. И быть активной, яркой и полной жизни можно и в 70 лет и даже в 80.

  • Бабушка моя давно вдова. На днях приезжает к ней мама, а там мужик какой-то сидит. Якобы друг ее, Геннадий. Решила я узнать, что ему от бабули нужно. Начала обзвон ее подружек. Оказалось, бабуленька моя уже полгода с ним встречается, и, похоже, он у нее живет. Выяснилось, что она с ним знакома с молодости. Могла построить с ним семью, но почему-то передумала и выбрала моего дедушку. После смерти моего деда этот Геннадий захаживал к бабуле, изменяя своей жене. В прошлом году его жены не стало, и он остался один. Вспомнил о бывшей возлюбленной, разыскал, и вот, любовь случилась на старости лет. Бабушке моей 74 года и другу ее примерно столько же. Ожила, расцвела. Сколько себя помню, все мне рассказывала про то, как ей никто не нужен. Удивила бабулька, да. © lutseferiya / Pikabu

"После пробежки делал растяжку, подошла бабушка, ей 89 лет, и показала, как она умеет"

"Это моя 75-летняя бабушка в костюме, который она сшила для вечеринки в стиле 70-х в Bingo Hall. Она заняла 2-е место, но в моем сердце она всегда на первом"

"Моей бабушке сегодня исполняется 101 год!"

"Моя бабушка хотела сделать что-то особенное на свой 95-й день рождения!"

"Ни за что не поверю, что у кого-то есть более крутая, чем у меня, бабушка"

  • Моей бабушке 83. Внезапно у нее появился мужчина, но знакомить нас с ним она не торопилась. И недавно я поняла почему. Встретила ее случайно в театре. Она нервно вышагивала в фойе, никого не замечая. А вдруг к ней с огромным букетом подлетел какой-то статный мужчина. Я им мешать не стала, но на следующий день позвонила бабушке и спросила, как ей понравился спектакль, и заодно похвалила ее мужчину. Она сначала надолго замолчала, а потом тихонько так спросила: "Ты меня, наверное, осуждаешь?" Я в непонятках, спрашиваю, за что? А она в ответ: "Так ведь он на 8 лет меня младше!"

Комментарии

Уведомления
Эдми
20 часов назад

Вспомнился анекдот: Наша бабушка начала ходить по 5 км в день, когда ей было 65. Сейчас ей 80, и мы понятия не имеем, где она! )))))))

-
-
Ответить

Похожее