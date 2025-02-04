17 жизнелюбивых бабушек, глядя на которых и цифра 60+ в паспорте не пугает

Мы часто тревожимся о будущем и о том, какой будет наша жизнь в пожилом возрасте. Вот несколько историй, которые докажут: она будет ровно такой, какой мы ее сделаем. Многие бабушки из нашей подборки настолько крутые и непосредственные, что даже страшно представить, что они устраивали лет двадцать назад.