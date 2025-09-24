16 историй от людей, которые в магазин за мелочевкой зашли, а ушли с полным пакетом эмоций
Поход в магазин — дело, казалось бы, простое и предсказуемое. Взял корзинку, прошелся по знакомым рядам, закинул в нее хлеб, молоко, может, что-то к чаю. Но иногда обычный супермаркет превращается в театр одного актера, съемочную площадку для комедии или место встречи, которая переворачивает все с ног на голову. И вот вы уже стоите у кассы не просто с пакетом продуктов, а с целым ворохом эмоций и историей, которую срочно хочется кому-нибудь рассказать.
- Зашла после работы в супермаркет. Качу тележку, смотрю — стоит в проходе мой муж и с какой-то девкой мило шушукается. Я взяла разгон, подъезжаю к ним, и тут вижу, что это его племянница. Которая за год выше меня выросла.
- Год назад мужа увела молодая пигалица. В общем, отправился он к ней с двумя чемоданами. Намедни встретила ее в магазине. Хотела позлорадствовать, мол, спасибо, сама бы не решилась, а она меня от лишнего избавила. А она на полном серьезе как выдала, что очень его любит и рада, если я зла на нее не держу. Пожелала мне любовь свою встретить. Вот интересно, что она в нем все-таки нашла. © Подслушано у девушек / VK
- Друг работает в магазине техники. Пришел к ним мужик и говорит: «Мне нужен чайник, чтобы подметал». Консультант не понял, пошел за подмогой. Мужик повторил. Мой друг уточнил: «Может, вам нужна электрощетка?» Покупатель посмотрел на него как на сумасшедшего и попросил ручку и бумагу. Написал крупными буквами: «Чайник под металл». © ПОЗОР / VK
- Была в магазине, заглянула в отдел с прокладками. Увидела мужчину, который стоял и разглядывал ассортимент, открыв рот. Он так стоял некоторое время. Потом к нему подошел еще один мужчина с тележкой. Стоят оба. Тот, что с тележкой, подошел к первому и спросил: «Жена просила купить?». Тот ответил: «Да! Но я забыл, какие именно ей нужны!». Мужчина с тележкой с грустью отвечает: «Ага. И позвонить нельзя, орать будет». Как же мне иногда жаль мужчин. © Мамдаринка / VK
- В очереди в супермаркете француженка долго разглядывала мою продуктовую корзину. Решилась спросить, каким образом я использую кефир. Сказала как есть, мол, пью во время полдника. Она обалдела! Пришлось ей вдогонку добавить, что можно еще и оладий с ним напечь. Пусть теперь живет с этой информацией. © saracco.olga
- Был в магазине. Все никак не мог выбрать себе сардельки на ужин. Спрашиваю продавца о них, но и это не помогает. Мои муки выбора заметил солидный мужчина в возрасте. Он подошел ко мне, улыбнулся и сказал: «Вот если бы мои студенты так же думали и анализировали на парах, как вы перед этими сардельками!» А я-то никогда и не замечал, что так ответственно подхожу к выбору обычных сарделек. © Не все поймут/ VK
- Была на свидании. Зашли с парнем в супермаркет. Я взяла 1 манго, пошла взвешивать. Мой кавалер недовольно посмотрел и выдал: «Зачем? Оно же дорогое!» Я сказала, что сама оплачу. А он в ответ мне бросил: «Нет, ты со мной. Я — мужчина, я плачу. Но манго дорогое, возьми лучше бананы или персики». В общем, я ему чуть в лицо не рассмеялась. © madmolli8
- Мужик с женщиной ходят по магазину. У него в руке рулон туалетки. И тут дама резко решила, что это неподходящий для них оттенок. Выхватила рулон и закинула на полку. И тут я упал. Девушка подошла к консультанту и спросила: «А у вас есть такая бумага, только чуть темнее?» Оказывается, оттенок этой туалетной бумаги не подходил к плитке в их туалете. © СИТУАЦИЯ / VK
Уже писала, но напишу ещё. На днях ходила в гипермаркет, и заглянула в овощной отдел, так вот там увидела папайю-премиум ценой 1500 рублей. Выбрала бы девушка такую, парня бы, вообще, от жадности разорвало.
- Отправила меня мама в магазин за хлебом. Мне тогда было 7 лет. Стою в очереди, рядом какой-то мужчина. Улыбнулся и спросил: «Тебе что, хлеб купить?» Я кивнула, а он добавил что-то типа: «Ну, хлебом ребенка не порадуешь». И начал набирать конфеты, шоколадки, карамельки. У меня глаза на лоб полезли, я ему сказала: «Дяденька, меня мама заругает». А он посмеялся и выдал: «Ну тогда скажи, что тебе это папа купил». Я вернулась домой, с огромным пакетом сладостей. Мама была в шоке. Сразу кому-то позвонила и выяснилось, что это был реально мой отец. Он ушел от нас, когда я совсем еще крохой была. После этого я его больше не видела. © Палата № 6 / VK
- Отправила мужа в магазин за молоком. Попросила купить с жирностью 3,2%, нужно было по рецепту. Три раза сказала, мол, только не перепутай. Спустя 15 минут вернулся с молоком 1,5%. Послала обратно. Спустя еще 15 минут пришел уже с 3,2%. Только хотела похвалить, как смотрю, а оно просроченное. Отправила обратно, чтобы поменял. Пошел опять, но уже немного злой. Пришел домой и говорит: «Все, я посмотрел, даты нормальные. Они извинились». Достает этот пакет, а там кефир. В этот раз я уже пошла сама. © Мамдаринка / VK
- Вчера был в одном обувном магазине, наблюдал любопытную сцену. Девушка выбирала себе обувь, рядом с ней был ее сын лет 4. И вот она нашла красные туфли на высоком каблуке, они явно ей приглянулись. Начала примерять. А сын сидит и спрашивает: «Мам, ты купишь эти туфли?» Мама вроде как сомневается, плечами пожимает, вся в раздумьях. Как только сын это увидел, его лицо сразу же поменялось и он умоляющим голосом сказал: «Мам, ну купи эти туфли, пойдем к бабушке! Пирожки все съедят». © СИТУАЦИЯ / VK
Муж-семилетка уже классика 🙂↕️ не верю, что такие безрукие "тугосери" существуют и ещё как-то выживают.. хотя там жены вместо мам пестуют убогих
- Пришла в супермаркет. Стою с тележкой продуктов, сверяюсь с чеком. Напротив меня уборщица с огромным ведром, шваброй и разными моющими средствами громко орала в телефон: «Саша, ну как так можно? Сколько раз я говорила? Сколько раз я тебя учила? Нельзя сокращать обе части тригонометрического уравнения на функцию, содержащую неизвестную! Ты так корень теряешь!» И тут я офигела. © Не все поймут / VK
- Работаю охранником в супермаркете. Минут 40 наблюдал за мужчиной, который бесцельно и растерянно ходил туда-сюда между стеллажами. Подошел к нему, спросил, все ли у него в порядке. А он мне серьезно: «Я список продуктов дома забыл, пытаюсь восстановить по памяти». Говорю, мол, в чем проблема сходить домой за списком. Мужчина со страхом в глазах ответил: «Нельзя. Если вернусь, жена опять скажет, что я тормоз». © Палата № 6 / VK
- Возвращаясь с работы, захожу в кулинарию рядом с домом. Продавщиц всегда удивляло, что беру лишь 1 котлету, 1 пирожок и 1 голубец. Недавно не позавтракал, возвращался очень голодным, поэтому взял аж 2 котлеты, 2 пирожка и 2 голубца. Продавщица удивлено спросила: «Вы что, женились?» © Не все поймут / VK
по роду деятельности на службе иногда наблюдая за теми, кто производит уборку и наводит блеск в офисах и повсеместно , то это делать тоже целая наука, кто сомневался... и в средствах разбираться необходимо, и по качеству они разные. и не дай бог намазать, нанести не то и не туда, или не на ту поверхность. тоже своя математика.
- Пошла в магазин. Поскакала в шортиках и с красивущим загаром. Прохожие оборачиваются, обалдевшим взглядом провожают. Ну, красотка! В магазине пропустили без очереди. Тут я напряглась. Впорхнула домой бабочкой и поняла, что я не шальная императрица, а баба с белой мордой. Ведь незадолго до того, как я решила сходить в магазин, нанесла на лицо белую маску. © Подслушано у девушек / VK
- Стою, выбираю персики. Вдруг подошел мужчина и протянул персик. Посмотрела, нормальный фрукт, положила в пакет. Он на меня удивленно посмотрел. В общем, так мы с ним выбрали остальные овощи и фрукты. Его изумление с каждым разом нарастало. И тут выяснилось, что когда он своей уже бывшей девушке помогал выбирать персики, она их не брала, клала в пакет лишь те, которые выбирала сама. На кассе предложил подарить мне персики. Я согласилась, за остальное заплатила сама. В общем, закрыла гештальт несчастного мужчины. © myth_4e
Вот так и получается, что самые невероятные сюжеты поджидают нас не в кино, а между полками с гречкой и молочным отделом. Эти истории — яркое доказательство того, что жизнь полна сюрпризов, а люди вокруг — неиссякаемый источник удивления и смеха. И в следующий раз, отправляясь в магазин, присмотритесь: может, и ваше маленькое приключение уже ждет вас где-то у кассы. А с вами случалось что-нибудь подобное?