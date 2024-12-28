20+ бабушек, от которых пахнет не только пирожками, но и приключениями
Истории
20 часов назад
С возрастом дамы могут превращаться в милых бабуль с пирожками и вязаными носками для внуков или в пенсионерок на лавочке, которые начинают оценивать всех, кто проходит мимо. Одни ведут активный образ жизни, а другие плотно усаживаются перед телевизором. Все наши бабушки разные. Но героинь этой статьи объединяет одно — любая встреча с ними запоминается надолго.
- Захожу как-то в подъезд, вижу: стоит напротив лифта бабка и смотрит на него. Думаю, ну ладно, пусть смотрит. Захожу, спрашиваю, мол, поедете или нет. Она отвечает: «Не-не-не, не поеду». Нажимаю я на нужный этаж, двери лифта закрываются, лифт начинает движение и бац, останавливается. Слышу вопль бабки: «О-о-о, так и знала, что застрянет. Ну ты сиди там, никуда не уходи, я пойду людей позову». © Подслушано / Ideer
- Мой муж записан у меня в телефоне «любимый». Как-то раз еду я в троллейбусе, сижу рядом с бабулькой. Звонит мой телефон, на экране высвечивается «любимый». Беру трубку, говорю: «Буду тебя ждать. Целую». И тут на меня чуть ли не с кулаками набрасывается бабуля. Она отчего-то подумала, что я при наличии мужа разговариваю с любовником, и решила меня повоспитывать. © Подслушано / Ideer
- Прибился к моей бабушке мужчина. Ухаживал как мог, а она не сдавалась, мол, рано еще. Однажды звонит ее лучшая подруга и говорит: «Мне твой начал глазки строить, что делать?» И решили бабуси устроить мужику подставу. Они договорились, что подруга согласится на свидание, а в самый ответственный момент ворвется моя бабуля со всякими проклятиями и якобы разбитым сердцем. Так и сделали. Мужчина пытался оправдаться, но все попытки пресекались. Послали они его обе. Почти как в кино, вот только всем героям по 65+ лет. © Подслушано / Ideer
- Мама рассказала. Случилось это прошлой зимой. Значит рано утром ей надо было ехать на работу. Заходит она в набитый троллейбус, а там, по классике жанра, куча бабулек. Кое-как пробравшись в конец салона, она встала спиной к окну. Примерно на следующей остановке заходит новая порция людей. И тут появляется она. Бабка с тележкой, в огромной шубе, с капюшоном, закрывающим лицо, и с деревянной тростью. И, конечно же, эта бабуля пробирается в конец салона. Она проходит мимо мамы, стараясь протолкнуться к двери. Параллельно с этим она проезжается своей тяжелой тележкой по маминым ногам, а затем еще ударяет своей палкой ей по коленям. Тут моя мама не выдерживает: «Женщина, вы бы со своими манатками пешком ходили или хотя бы следили за ними. Вы мне своей тележкой ноги отдавили, да еще и палкой по ногам заехали». Все это время бабуля стояла спиной, но когда она повернулась... оказалось, это была моя бабушка, то есть — ее мама. До сих пор вспоминаем и ржем. © Подслушано / Ideer
- Моя бабушка зарегистрировалась в соцсетях. Добавила своих старых друзей и родню. Сначала все шло хорошо. Ей ставили лайки, писали милые комменты. Но под одной фоткой, на которой бабуля обнималась со своим братом, одна дальняя родственница написала: «Быстро же ты своего мужа забыла!» Даже если бы это был ухажер, коммент все равно вводит в ступор. Если что, дедушки не стало четырнадцать лет назад. © Карамель / VK
- Впервые после рождения сына выбрались с мужем в отпуск вдвоем. И вот, когда моя мать узнала, что мы едем в отпуск без ребенка, я услышала от нее много упреков. При этом внука она видела лишь два раза, так как живет далеко, а меня в детстве на все лето отправляли к бабушке, и ничего. Я очень люблю сына, и мы постоянно чем-то вместе занимаемся, но чувство вины подпортило весь отпуск. © Мамдаринка / VK
- Зарегистрировали с мужем его бабушку в соцсетях. Сама она сидеть в телефоне не хочет, так что мы за нее сами и пишем, и отвечаем. Как-то приходит сообщение от дедушки лет 70: «Ну как ты там? Не передумала?» Звоню бабуле спросить, кто такой и что ему ответить. Так оказалось, что был в молодости парень, который все крутился вокруг нее, но она вышла замуж. Вот и ждет до сих пор. © Мамдаринка / VK
- Работала в медицинском центре. Пришла однажды бабуля сдавать анализы, еле ходит. Умоляет меня: «Сделайте скидочку, я инвалид». А в паспорте у нее и правда свидетельство об инвалидности. Сжалилась. Сделала скидку. Она поблагодарила, чуть ли не расцеловала. Веселье началось на следующий день, когда она начала трезвонить к нам в офис с заявлением, что мы украли свидетельство. Когда звонки ей надоели, она пришла к нам и говорит: «Ты у меня взяла паспорт и достала отсюда документ! Верни его!» Я открыла паспорт, а там то самое свидетельство. «Ой извините», — ответила бабуля и уковыляла обратно. Скучно, видимо, ей дома. © Подслушано / Ideer
- Бабушка у нас помешана на ЗОЖе. Пришла как-то в гости, а у нас пирог и печенье. Так она прямо при детях начала орать: «Вы что, хотите, чтобы дети ожирели? Уберите это немедленно!» Дети в слезы. Говорю ей: «Это же не на каждый день». Тут муж психанул и заявил: «Пусть в гости больше не приходит, если опять такое начнется». Я согласилась. © Мамдаринка / VK
- Отдыхала с бабушкой в Турции. Она у меня наивная, но яркая дама. Один турок так и ходил за ней по пятам. Однажды заговорил: «Дэвушка, как тебя зовут?» Бабушка будто в ступор встала. А какая-то туристка говорит: «Совесть потеряли, уже на старух вешаются». Тут моя бабуля, просто сразила всех ответом: «Может это любовь с первого взгляда! И причем тут возраст?» Самое интересное, что в итоге турок оказался порядочным мужчиной. Он специально выучил ту фразу и очень волновался. Кто бы мог подумать, но они женаты уже 2 года, счастливы.
- Моей бабушке скоро исполнится 70, но она молода душой! Был у меня как-то девичник, собрала всех подруг. Мы хорошо отдохнули, повеселились. А на следующий день я узнала, что моя бабуля на меня обиделась. Пришлось ради нее устраивать повторное празднование. Я просто в шоке! Женщине уже почти 70, а она выглядит на 40, живет шикарной жизнью, ни в чем себе не отказывает и наслаждается каждым моментом. Горжусь своей бабулей! © Карамель / VK
- Я всю жизнь мучилась со своими длинными волосами. Сначала мама запрещала обрезать. Потом — парень, с которым, слава богу, рассталась. Но 2 года назад я решилась на кардинальные перемены. В общем, теперь у меня выбрито полголовы и кольцо в носу. Я счастлива, уверена в себе и все наладилось. Родные, конечно же, не все одобрили, но разрулила ситуацию моя бабуля. Она сказала: «Чего вы раскудахтались! Если захочет, то отрастит, а сейчас не лезьте. И если кто-то скажет еще что-нибудь про кольцо в носу, то я себе тоже проколю». © Карамель / VK
- Отправила мужа к бабуле, чтобы он поставил ей бойлер. Через полчаса пишет мне: «Катя, твоя бабка заперла меня в туалете!» До бабушки дозвониться не смогла. Нервничаю. Через 5 минут еще сообщение: «Теперь она поет какие-то жуткие песни!» 15 минут спустя она его выпустила. Выяснилось, что это был розыгрыш. А моя бабуля зарегистрировалась в соцсети и создает контент. © Карамель / VK
- У меня в деревне есть одна интересная бабуля. В свои 80 лет она поактивнее современной молодежи. Красится постоянно, создает феерические прически. И каждому встречному говорит: «Я красивая, надо же соответствовать!» К слову, выглядит она и вправду хорошо для своих лет. Только никто не понимает, что она имеет в виду, когда говорит «надо же соответствовать». Приезжих и новых жителей это удивляет. Думают, что бабуля крышей поехала. Но на самом деле у нее просто хорошее чувство юмора. Красивая — это ее фамилия, поэтому она и говорит, что ей нужно соответствовать. © Карамель / VK
- Бабушка — просто кладезь поучительных историй. Однажды речь зашла про парня, с которым она встречалась до деда. После того, как она закончила рассказ, мама ехидно спросила: «Так. Смотри, с отцом ты познакомилась в 12, в 15 вы начали встречаться, в 18 поженились. Вопрос: это в каком таком возрасте у тебя был парень до деда?» Бабушка с недовольным лицом шикнула на маму и сказала: «Тьфу ты, молчи. Ну, придумала немного, зато поучительно как!» © Карамель / VK
- Моя бабушка обзванивает редакции газет, пытаясь устроить меня на работу журналистом. Но у меня не только уже есть работа, я никогда не проявлял никакого интереса к журналистике. Бабуля считает, что, поскольку ее отец был журналистом, я буду успешным в этой профессии тоже. Неоднократно просил ее прекратить звонки в газеты, но она, похоже, не собирается понимать. Она женщина с причудами. © RedEd89 / Reddit
Неоднократно просил ее прекратить звонки в газеты, но она, похоже, не собирается понимать. Она женщина с причудами.
😕😐🙄
Тот случай, когда причудами ласково называют начинающийся маразм)
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- У меня и моей девушки отличная работа на полный рабочий день. Но моя бабушка постоянно присылает нам вырезки из газет со случайными объявлениями о работе в ее районе в надежде, что я перееду к ней. Каждый раз, когда мы ее навещаем, она настаивает, чтобы жили в ее подвале, вместо того, что снимать квартиру и платить аренду. Я ее очень люблю, но это было бы слишком. © MrFish38 / Reddit
- У меня достаточно молодая бабушка. Я родилась, когда ей было 45. Однажды, когда мне было лет семь-восемь, мы с ней шли из музыкальной школы. Она издалека увидела какого-то своего знакомого дяденьку и сказала мне, чтобы я сказала, что мне пять. А то мужчина подумает, что она очень старая. Дяденька оказался очень поздним отцом моего одноклассника. Забавно вышло. © Подслушано / Ideer
- Мою бабушку выдали замуж по желанию родителей за человека на 20 лет старше нее. Всегда она была примерной женой и хозяйкой. Но когда деда не стало, бабушка не горевала, а ушла в отрыв. Купила себе машину и учится ее водить. Ездит на концерты, ходит в театры и клубы. Дед-то был домоседом, и ее никуда не пускал. Отец ворчит, что она наследство деда проматывает. А бабушка отвечает: «Я свой долг выполнила. И с чем осталась? Полжизни зря прожила. Так хоть теперь оторвусь». Действительно, жизнь одна, и прожить ее стоит с радостью. © Мамдаринка / VK
- У меня есть друг-иностранец всю жизнь проживший в теплых краях. Когда у меня гостил — у нас была в то время зима. Для него, конечно, большой шок такое увидеть и тем более испытать на себе. Как-то в гололед еле шел по улице и увидел подскользнувшуюся бабушку. Естественно, пошел спасать. Представьте его удивление, когда, спасая бабушку, он упал вместе с ней, а она его с легкостью подняла, здорового парня. © Подслушано / Ideer
- В магазине достаю деньги из кармана и роняю две крупные купюры. Даже не успеваю поднять их, потому что с конца очереди подбегает бабулька и с ехидной фразой: «Что упало, то пропало», — хватает деньги и бегом к дверям. И тут же резко останавливается, возвращает мне деньги и говорит: «На, растяпа, я пошутила». Все ржут, а я стою, забыв, что купить хотел. © Подслушано / Ideer
- Стою я в очереди в аптеку. Возле кассы стоит девушка, за ней — бабушка. Девушка покупает мужу мазь, а бабка что-то ей нашептывает. В итоге фармацевт хохочет, девушка краснеет и уходит. Бабка же начинает громко возмущаться: «Надо было обязательно пакет взять. Зачем столько денег на лекарства тратить? Натерла бы мужу ногу народным средством — и в пакет!» © Подслушано / Ideer
- Я виделась с бабушкой всего 3 раза. Живет она далеко, особого желания общаться со мной у нее никогда не было. Конечно, моего папу, своего сына, она любит. Но их общение ограничивается телефонными звонками.
Недавно мы с ней встретились и целая история приключилась. Моя бабушка активно клеилась к моему мужу на свадьбе родственницы. Через три дня я поехала в гости к родителям. Мама вся растрепанная, красная. Говорить не может, только смеется. А как смогла — тут уже на полу валялась я. Оказывается бабуля выставила фотографии. Фотки были такие, словно у бабушки и моего мужа свадьба. Видео их танца, фотки с конкурсов, просто совместное фото за столом. Бабушка отфотошопила свое лицо, получился бежевый блин с глазами и губами. В статусе она написала: «Обрела любовь всей жизни». Конечно, она не подписала, что на фото ее муж. Но выглядит все это странно. Тем более ей скоро 60, а моему мужу 35. Муж ржал как конь, когда ему показали фотки. Сказал, что теперь понял, почему она ему прохода не давала. © Подслушано / Ideer
А вот еще несколько статей, от которых сложно оторваться:
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Половине этих бабушек надо бы к геронтологу наведаться...
Особенно последней, с любовью всей жизни)
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