20+ бабушек, от которых пахнет не только пирожками, но и приключениями

С возрастом дамы могут превращаться в милых бабуль с пирожками и вязаными носками для внуков или в пенсионерок на лавочке, которые начинают оценивать всех, кто проходит мимо. Одни ведут активный образ жизни, а другие плотно усаживаются перед телевизором. Все наши бабушки разные. Но героинь этой статьи объединяет одно — любая встреча с ними запоминается надолго.