16 мужчин, которые могут порой горы свернуть, чтобы поддержать близких

Интересно, а если мама к ним придет в гости поставит ли его жена мясные блюда? Или "вы для меня сделайте усилие- приготовьте веганское, как мне нравится, а я для вас тоже приготовлю как мне нравится, а что вы там хотите- ваще не мои проблемы "?