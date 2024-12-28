16 мужчин, которые могут порой горы свернуть, чтобы поддержать близких
Согласитесь, классно, когда в семье все друг за друга горой и готовы защитить близких от любых нападок со стороны. Муж, поддержавший жену в перепалке со свекровью, — ну золото же! Сегодняшняя статья — про мужчин, которые семью в обиду не дадут.
- Муж родственницы разругался с друзьями и кумовьями. Женился он на моей родственнице, у той дочь лет шести. Оба были бедными, решили вкалывать, чтоб хоть что-то свое было. Завели скот, огород, землю. Ее дочь с детства таскала ведра свиньям, мыла посуду после трактористов, носила появившихся брата и сестру в поля, чтобы мама кормила их грудью. Лет через пять таких трудов купили дом, зажили неплохо. У старшей замаячил впереди 11 класс, поступление в вуз — репетиторы, хорошие шмотки, стрижки, маникюр и прочее стало требовать денег. И тут друзья ее отчима «по-братски» говорят ему, мол, зачем тратишься, не твоя кровь же! У родных детей отбираешь, чтоб чужое шиковало. И тут мужика понесло: «А вы чего не называли ее чужой, когда она вам жрать готовила? С подружками не могла погулять — детей нянчила, пока жена пашет. Чего вы мне тогда не напомнили, что она чужая?» Скандал был знатный. Но каждый так и остался при своем мнении. © Unknown author / Pikabu
- У меня свекровь обожает дарить подарки. Сыну то трусы, то носки, то шапку. После свадьбы стало и мне перепадать. Вот только ношу я размер L, а она каждый раз как назло притаскивала M, хотя знала прекрасно, что я не помещусь. И вот на Новый год она принесла блузку с рюшками. На груди не сходится. И тут муж усмехнулся и сказал: «Мама, ну что же ты Машу по себе меряешь?» © Mariia Borovik / ADME
- Жена обеспокоена нашим финансовым положением. Я считаю, что у нас все нормально, но решил спросить, что у нее на уме. Так она предложила, чтобы мой сын от первого брака, когда ему исполнится 18, начал платить нам арендную плату. Я эту идею сразу отмел — еще не хватало, брать деньги с собственного сына за то, что он живет в моем доме. Она сказала, что это справедливо, я же плачу за его учебу, но я ответил, что есть и другие способы экономить. Например, перестать так часто есть где-то вне дома, потому что это недешево — но ей эта идея не понравилась. Тогда я сказал, что открыт к ее предложениям, но делать из сына источник доходов я не намерен. А она в ответ выдала, что она для меня должна быть важнее, чем сын. Тут я вспылил и сказал, что сын для меня всегда будет на первом месте. Обиделась, не разговаривает со мной. © Prestigious-Swim4924 / Reddit
- Сын учится в пятом классе. Недавно у них в школе объявили конкурс: кто продаст больше всех на школьных ярмарках, получит очки виртуальной реальности. Сын 2 месяца пахал как не в себя и набрал нужные баллы. Сегодня приходит из школы, а вместо очков ему дали копеечный купон на мороженое. Тут уж я не смог сдержаться и сам ему эти очки купил. Просто оплатил с карты, а компенсацию я стребую со школы, когда заказ привезут. Пацану 12, он за несколько месяцев отработал более 40 часов, а его просто обманули. © Hypster87 / Reddit
это жрать можно как не в себя. А пахать как не в себя - это как?
- Есть у жены сестра и племянница — любители поездить на чужом горбу. Я жене запретил помогать им деньгами, трутней кормить не собираюсь. Жена решила проблему оригинально: обеспечивает племянницу одеждой. Одеждой нашей дочери. Мол, нужно делиться, не жадничай. А дочь у меня с характером. Она просто взяла и собрала в две большие сумки самые красивые вещи моей жены и отвезла их ее сестре, мол, мама вам дарит. Та обрадовалась, и даже после скандала вещи возвращать отказалась. Жена орет на дочь, дочь гнет линию, что мать сама велела всем делиться. Короче, ржал я как ненормальный. Жену унял, дочь поддержал, теперь думаю, что разводиться надо, наверное — неизвестно, чем еще жена захочет поделиться со своей семейкой. © Подслушано / Ideer
- У нас с женой есть 17-летняя дочь. Вчера дочка приходит со школы и показывает фотки — их недавно фотографировали для выпускного альбома, а фотки вот только отдали. Ну, я ей говорю, мол, чудесно выглядишь, я тобой горжусь. А потом показал фото жене. И началось: она давай бурчать, что дочка смотрит в пол, что улыбка у нее вымученная. Я обалдел, но решил послушать. А жена продолжает: мол, надо было с тобой репетировать перед фотосессией, потому что ни позировать, ни улыбаться ты не научилась. А потом и вовсе сказала: «Вот твоя одноклассница лучше всех вышла на фотке». Ох как я разозлился! Долго мы с женой тем вечером спорили. Я сказал, что она как-то слишком строга к дочери из-за каких-то фоток. Признаюсь, я повысил на нее голос. Но дочка для меня на первом месте. © confuseddad__ / Reddit
- Папа женился на маме, когда мне было два годика. Биологический отец исчез в неизвестном направлении, узнав о маминой беременности. Потом родился братец, подрос и решил мне «открыть глаза», мол, я не родная папе. Говорит: «Иди к своему и проси у него вещи и деньги, здесь не твоя семья». А папа об этом узнал. И он таких звездов отсыпал сынуле, что ни разу об этом и речи не было больше, а нам с братом уже под 40 обоим. Папы уже нет со мной 10 лет, скучаю и очень люблю. © Unknown author / Pikabu
Какая странная мама с выпускным альбомом! Там же фото примерно, как на паспорт: нормально никогда не выходит
- Мы с женой в последнее время немного просели в финансовом плане. Мы на многом экономим, но все равно от зарплаты до зарплаты живем. Тут зашла в гости моя мама — а она у нас в плане экономии мастер, она нас с братом и сестрой вырастила, будучи очень небогатой, — и дала несколько советов, типа там перестать заказывать еду из ресторанов, готовить еду сразу на неделю, перейти на более дешевые бренды товаров. Потом предложила составить нам целую таблицу наших расходов — оказалось, мы тратим слишком много на развлечения. Например, нам не нужны походы в кофейню каждый день. Ну и жена взъелась, давай спорить с мамой, мол, ее подход устарел, и ей не хочется отказываться от покупки органических продуктов, ей нравится разнообразие. Уже мама ушла, а мы все продолжали спорить. В конце концов я сказал: «Знаешь что? Ты ошибаешься. Стоило бы маму послушать, она троих детей на одну зарплату вырастила, а мы пару месяцев на продуктах не можем экономить?» Жена расстроилась, назвала маменькиным сынком. А я считаю, мамины советы помогли бы нам выбраться из ямы. © Striking-Current2180 / Reddit
- Мама с моей невестой (ныне женой) никогда не ладили. Я надеялся, что после свадьбы все станет лучше. И вот мама пригласила нас на ужин, на первый ужин у нее в качестве официальных супругов. Смысл в чем: моя жена веган, и мама об этом прекрасно знает. Вот только на стол она не поставила ни одного веганского блюда, кроме какого-то размокшего салата. Даже овощной суп она сварила на курином бульоне, «так же вкуснее». Ну я и сказал маме, что ужин отменяется, потому что моей жене нечего есть. Она взбесилась. Сперва моей жене говорит: «Можешь ты поесть нормально хоть один раз?», потом давай кричать, что весь вечер потратила, пока готовила для меня. Я в ответ сказал, что надо было готовить не только для меня, но и для моей жены тоже. © Superb_Top8222 / Reddit
Интересно, а если мама к ним придет в гости поставит ли его жена мясные блюда? Или "вы для меня сделайте усилие- приготовьте веганское, как мне нравится, а я для вас тоже приготовлю как мне нравится, а что вы там хотите- ваще не мои проблемы "?
- Жена на 5 месяце потеряла ребенка. Хоть и сам сильно близко к сердцу принял случившееся, любимую стараюсь поддерживать как могу, отвлекаю, забочусь. Она часто плачет, и я понимаю ее состояние. Но вот ее мать во всем винит меня: то жена слишком из-за меня переживала и нервничала; то я вечно сижу на работе; то еще какую-то ерунду придумает. Да, я много работаю, потому что сейчас у нас не лучшие времена, но я же не малолетка, который не отдавал себе отчет, что жена беременна и за ней надо ухаживать. Я люблю жену, в конце концов! У нас не было с ней никаких ссор после всего, что случилось, никто друг друга не обвинял. Но этой ведьме доказать невозможно: не слышит ни меня, ни дочь свою. А в последнем разговоре я не сдержался и попросил не совать свой нос в чужие дела, а после очередной истерики в ответ просто послал ее подальше. © Подслушано / Ideer
- Женат второй раз, есть сын, в первом браке дочь. Жена бывшая, а дочь — нет! Люблю, общаюсь, помогаю. Я не с ребенком развелся, а с женой. И я задолбался объяснять это второй жене. Она знала, что есть дочка, я ничего не скрывал, наоборот, сказал сразу: «Она моя дочь, и никуда она не денется». Теперь за каждую копейку неделями выслушиваю. Ладно бы нам не хватало, отдавал что-то в убыток нынешней семье, так нет же! Всего всем хватает, жена не обделена ничем, сын тоже. Но каждый раз истерика и бубнеж. Не понимаю, как объяснить. И когда говорю, что дочь такой же мой ребенок, и люблю я ее не меньше, чем сына, — там просто припадок. Знал бы, что она такая, не женился бы. © Подслушано / Ideer
- Нам с супругой за 40, у меня есть 14-летняя дочка от первого брака. Ее мать ею не интересуется, а вот с моей женой они сблизились. И вот однажды моя дочка коротко подстриглась. Она по стилю такая пацанка, хвосты не любит, жалуется, что сушить длинные волосы долго, а тут ей кто-то посоветовал стрижку пикси, ну я и записал ее в салон. Возвращаемся домой, дочка довольна как слон, а жена как увидела, чуть в обморок не упала. И давай бухтеть: мол, зачем я разрешил волосы отрезать, испортил девочке образ. А дочка-то рядом стоит, а жену все несет. Мне аж несколько раз пришлось сказать, чтобы она прекратила. Дочка расстроилась, жена с нами не разговаривает. Но я просто хотел, чтобы дочка была счастлива. Ей нравится стрижка — и я доволен. © Mysterious_Raise_156 / Reddit
Волосы - не зубы. Отрастут. Почему-то всегда есть люди, которым есть дело до вашего тела.
- У нас с женой недавно родился первенец. А в моей семье принято называть детей в честь бабушек и дедушек — нас с сестрами тоже так назвали, например. И вот моим родителям не понравилось имя, которое мы выбрали сыну. Она давай возмущаться, почему мы нарушили семейную традицию. Я ей напомнил, что, во-первых, наша семья тут не единственная, а во-вторых, имя мы выбрали сами, на свой вкус. А мама мне: «Что-то на твой вкус, видимо, повлияли ее родители». И продолжает: имя глупое, надо срочно его поменять и назвать в честь дедушек; еще и мои сестры такие же самодовольные, и в итоге у нее все внуки будут с глупыми именами... Короче, я вышел из себя и сказал, чтобы она замолчала, и что я не собираюсь выслушивать, как она оскорбляет мою жену и ее родню. Короче, мама теперь считает, что я ей ни за что нагрубил. © Lucky-Indication-928 / Reddit
- В 17 лет неожиданно для себя поняла, что я далеко не самая симпатичная девочка среди сверстниц. Виной тому были насмешки по типу: «Фу, рыжая, веснушки, мелкая, косолапая...» Ну я и начала малевать лицо тоналкой, дабы замазать веснухи, волосы перекрасила в цвет вороньего крыла и стала носить вещи совсем не по размеру. Конечно, батя это заметил, и аккуратно попробовал выяснить причину. В один момент я сломалась, заплакала и рассказала все как есть. Ответ отца: «Ирк, ну мелкая, ну ножки короткие, ну рыжая. Так это особенности! Смотри, какая ты симпатичная! Ну вот как я» Почему-то именно это что-то во мне перевернуло и я смогла принять себя. © Unknown author / Pikabu
- У меня есть друг, который за последние годы пережил неприятные ситуации с женщинами: одна бросила его и вскоре вышла замуж, другая украла деньги. Теперь он, похоже, особенно не любит уверенных в себе женщин. А моя жена как раз из таких. Ей 39, она подтянутая, привлекательная и несколько лет занимается танцами на пилоне. Ну и иногда выкладывает у себя в соцсетях фотки и видео с занятий. Недавно помогал другу с ремонтом, и он спросил, не против ли я, что жена публикует такие посты. Я ответил, что это ее дело, а он давай критиковать, мол, женщины стали эгоистичными, а замужние дамы вообще не должны такое выкладывать. Я предложил ему просто отписаться от нее, если его это раздражает, но он продолжал сыпать обвинениями. В конце концов, я предложил ему высказать это моей жене лично. Он съехал с темы, заявив, что он просто сказал мне это «по-мужски», а у меня якобы нет внутреннего стержня. Ну а я ответил, что проблемы тут явно не у меня. © boringman1982 / Reddit
- В школе была правильной и ответственной. Ну и получила от классухи особое поручение — положительно влиять на одноклассника-хулигана. Он кошмарил всю школу, с ним училки-то ничего сделать не могли. А я что могу? На собраниях меня ругали, что он прогуливает. Так мой папа, как об этом узнал, пошел разбираться. Наехал на классуху: «Кто тут вообще учитель, вы или моя дочь?» — и потребовал, если уж она на меня перекладывает свою работу, платить мне зарплату. Не знаю, как они это провернули, но к началу следующей четверти этот мальчик уже учился в другой школе. А папа сказал, что если мне дают особые поручения, надо сразу говорить: «Ищите другого дурака!», а не радоваться, что мне доверяют. © Подслушано / Ideer
Но иногда женщинам и мужчинам бывает нелегко понять друг друга — из-за сложившихся стереотипов или из-за банальных обстоятельств.
Комментарии
Когда девушка выкладывает откровенные посты на всеобщее обозрение, это конечно её дело, только на мой взгляд непонятно для чего. Привлечь внимание? Чьё? Собственного мужа? Маньяков?