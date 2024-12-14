Мой сын троечник, а я даже не переживаю. Сейчас расскажу, почему

Еще в первом классе мне было жалко малышню, которую впихнули в неудобные строгие костюмчики и заставили час стоять на торжественной линейке. Мелкие чесались, потели и из последних сил удерживали в ручонках пышные букеты цветов. И это еще было только начало. Учительница сразу же устроила гонку «кто из вас лучше». Конечно, сначала малышне оценки не ставили, но как только в дневниках начали появляться первые отметки, у моего сына стали сдавать нервы.

Сразу скажу, что в школу он собирался с горящими глазами — ему действительно понравилось на подготовительных курсах, куда будущие первоклашки ходили около месяца. На дворе стоял июнь, форма одежды была свободная, учителя — добрые, а еще с собой разрешалось приносить любимые игрушки.

Все изменилось, когда в дневнике стали появляться оценки. И не всегда они зависели от реальных знаний ученика. Частенько случалось, что учительница рисования была не в настроении и выставляла двойки всем, кто не успел сдать работу. Мой ребенок практически всегда был в их числе — он у меня не торопыга, ему нужно посидеть, подумать, выбрать краски, двадцать раз перерисовать мордочку у кошки или облачко в небе. Вроде бы педагог должен бы учитывать такие моменты и индивидуальные особенности детей. Но, увы. Пришлось объяснить сыну, что его кошки и облачка — лучшие на свете, а проблема кроется не в нем. Конечно, если бы ребенок всерьез планировал заниматься рисованием, то еще был бы смысл брать дополнительные занятия или записываться в художественную школу. А какой смысл натаскивать его на то, что никогда не понадобится. Четверть закрыта и хорошо. Тем более, что по другим предметам в начальных классах у мелкого были исключительно 4 и 5. В уверенных хорошистах сын продержался примерно до восьмого класса. Потом предметы начали становиться все сложнее и сложнее, а его интересы практически полностью сосредоточились на информатике. Тут он реально был крут. Сын стал постоянным участником олимпиад по этому предмету и представлял свою школу на областном уровне. Но вот отметки по гуманитарным предметам были, мягко говоря, не на высоте. Сейчас он учится уже в 11 классе. Ситуация с оценками не стала лучше: у меня явно растет технарь. В начале этого года меня даже вызвали в школу на серьезный разговор. И вот сижу в кабинете у директора, чувствую себя нашкодившей школьницей. Но лицо держу — отстаиваю право сына на тройки. Говорю: «Ему результаты ЕГЭ важнее. По другим предметам лишь бы аттестация была». Директор вздохнула: «Тогда придется вам самим расхлебывать результаты такого решения. Мальчик у вас умный. Если поднажмет немного, еще сможет более-менее приличный аттестат получить».

А я сидела и вспоминала, как мне в 16-17 лет учителя и родственники наперебой твердили, что золотая или в крайнем случае серебряная медаль откроет передо мной все пути и позволит поступить в любой вуз. Класса до десятого я действительно старалась, но потом поняла, что реально не тяну математику и физику. И тогда я решила рискнуть и сделать упор на гуманитарные предметы. Какие же скандалы закатывали мне дома и в школе! До сих пор не понимаю, как той девочке, которой я когда-то была, удалось настоять на своем. В вуз я поступила с первой попытки — достойно сдала все нужные предметы на вступительных экзаменах и в списках на зачисление была в первой десятке. Училась я, кстати, на бюджете и периодически получала повышенную стипендию — для этого надо было закрыть сессию на отлично. Выходило не всегда, я же не робот все-таки. Почему еще я поддерживаю своего сына в его нежелании быть круглым школьным отличником?

Во-первых, в университете всем было наплевать на мои тройки по математике. Во-вторых, ни один работодатель никогда не поинтересовался моими отметками. Все смотрели только на навыки и умение находить общий язык с другими людьми. В университете я занималась тем, что мне было интересно, и заодно обзавелась кучей полезных знакомств. Думаю, это гораздо ценнее, чем умение зубрить и делать через силу то, от чего тебя откровенно тошнит.

Недавно сын нашел мой школьный аттестат, а там четыре трояка. Смеется: «Мам, ты прямо как я». Просто на него все 11 лет учителя наседали, мол, ты умница, но ленишься. Мне классная не раз звонила, просила быть построже с ребенком. Я всегда отвечала одно и то же: «Не переживайте, пожалуйста. Ситуация под контролем». На днях в очередной раз звонила классная, жаловалась, что сын совсем на тройки скатился. Мол, какие меры примете? Говорю: «Поедем на Новый год на курорт, я уже билеты купила». У той челюсть отвисает. А я еще больше масла в огонь подливаю. Говорю: «Если вы думаете, что я была отличницей, то ошибаетесь. Но, как видите, ничего страшного со мной не произошло». Ну серьезно, какой смысл ездить человеку по мозгам и вбивать в него дополнительные знания по направлениям, которые не нужны на итоговой аттестации? Экзамены сын точно сдаст хорошо — по двум предметам он занимается с репетиторами, у которых к парню нет никаких претензий, а физику и математику он и так знает на отлично. Пусть лучше высыпается хорошо и чувствует, что дома ему можно отдохнуть и собраться с силами. А на Новый год еще и на море сгоняем, пусть немного отключится от школьной нервотрепки и подышит свежим воздухом.

Я искренне надеюсь, что мой ребенок сохранит это отношение к учебе и достижению результатов на всю жизнь. Порой бывает действительно проще сделать хотя бы необходимый минимум и переключиться на решение более важных задач. Что же касается с детства вбиваемого нам в голову правила «ты всегда во всем должен быть лучшим», у меня ощущение, что эта овчинка выделки не стоит. Здоровье и нервы важнее.

Бонус: вот что думают другие пользователи о троечниках и отличниках

Я сама медалист-краснодипломник. Не бедствую конечно, но и ничего сверхвыдающегося не достигла. Все наши отличницы в данный момент трудятся кто учителями, кто бухгалтерами. А люди, которые в школе были середнячками, пооткрывали бизнесы и живут припеваючи. © Тревожное Пирожное / ADME

Все говорят, что самые успешные люди — это бывшие школьные троечники. А по моим наблюдениям все ровно наоборот. На работе те, кто учился плохо в школе, косячат из-за невнимательности, потому что внимательность и усидчивость у них не выработалась. В жизни они идут по накатанной, творческих идей для бизнесов и нестандартных способов заработка придумать не могут, тянут от зарплаты до зарплаты. А знакомые бывшие отличники все с деньгами и карьерами. © Подслушано / Ideer

Я не был отличником. Учился на тройки и четверки, пятерки были только по литературе, черчению и рисованию. И ничего супер-пупер в жизни не происходило. Если бы был отличником, ничего бы не изменилось. Так что, думаю, тут все индивидуально. © Евгений Молотов / ADME

Не беру на работу отличников, так как все равно обучать нужно каждого нового сотрудника. А как показала практика, все эти отличники и красные дипломы ничего, кроме зубрежки, делать не могут. Из троечников специалисты гораздо лучше. © Подслушано / Ideer

Училась в престижном для нашего города лицее в физико-математическом классе. В аттестате троек нет — пятерки и несколько четверок. Потом с красным дипломом окончила вуз. Ничего не помню! Сейчас мой ребенок в школе учится, рыдаю с ним над уроками. Зато муж, который в самой обычной школе был троечником, а потом учился в техникуме, почти по всем предметам помогает. Хотя мы оба учились много лет назад. © Подслушано / Ideer