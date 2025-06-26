12 привычек за столом, которые мигом выдадут в вас интеллигентного человека

Дополнительные приправы, а также соль и пармезан следует добавлять лишь после того, как вы попробуете блюдо. В неофициальной обстановке не стесняйтесь добавлять все то, чего вам хотелось бы, но вот в официальной может показаться оскорбительным даже посолить блюдо. Если вы в дорогом ресторане и не видите на столе перца и соли, у этого может быть своя причина. Скорее всего, повар потратил большое количество времени на создание блюда и уверен в том, что его вкус полностью сбалансирован и не нуждается в дополнительных специях. Не принято посыпать солью все блюдо, ее следует насыпать на край тарелки.