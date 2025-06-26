12 привычек за столом, которые мигом выдадут в вас интеллигентного человека
Говорят, что лучшие манеры за столом — это те, которых никто не замечает. То есть они проявляются в непринужденном и естественном поведении, а не в нарочитой демонстрации того, что вы знакомы со всеми правила этикета. Тем не менее следует помнить о правилах поведения за столом, благодаря которым окружающие скажут вам спасибо.
Используйте хлеб и вилку для сбора остатков соуса с тарелки
Вы можете использовать кусочек хлеба для сбора остатков соуса на тарелке. Но нужно помнить о том, что хлеб в обязательном порядке должен быть нанизан на вилку.
Не помогайте пище охладиться, лучше подождите пару минут
Если видишь человека, который с грустными глазами смотрит в суп, значит интеллигент.
Каким бы ни было горячим поданное блюдо, ни в коем случае не дуйте на него. Подождите несколько минут и после этого приступайте к трапезе. Во время неформальных встреч можно попросить кубик льда, чтобы охладить горячий напиток.
Картошку фри можно есть и вилкой и руками, однако есть одно но
А леди можно картошку фри? Я думала они там в своих высших сферах вращаются и только с мишленовских ресторанах трапезничают
Если на неформальном обеде вам подали бургер с картошкой фри, то последнюю, как и бургер, стоит есть руками. Но если картошку вам подали в паре со стейком, то ее, как и стейк, следует накалывать на вилку. То есть картошку следует есть таким же способом, как и основное блюдо, с которым она идет в связке.
Не нарезайте сразу все блюдо на кусочки
В смысле, леди на картинке сейчас запихнет в себя отрезанный кусок? Примерно треть шницеля? Эпично....
Нужно отрезать часть пищи так, чтобы сразу положить весь кусочек в рот. Конечно, если речь идет о помощи ребенку, то нарезка блюда в начале трапезы приемлема. Кстати, не допускайте того, чтобы в ложке или на вилке оставалось содержимое после того, как вы отправили его в рот.
Способ, который поможет не перепутать ваш стакан со стаканом соседа
И как же этот способ поможет не перепутать стаканы? Вдруг сосед правила с пальцами не придерживается? 🤨
Если за столом большое расстояние между сидящими, и так понятно, возле кого чей стакан. В тесноте же с этим правилом стоит один раз перепутать руку и привет, сосед! ( -ский герпес)
Иногда мы не можем определить, где же на столе находится наш стакан. Но как только вы сделаете жест ОК двумя руками, то поймете, что по левую руку от вас находится тарелка с хлебом (b — bread), а справа — стакан с напитком (d — drink). Можете запомнить и аббревиатуру BMW, так вы без труда определите, что слева находится хлеб (bread), по центру — основное блюдо (meal), а справа — напиток (water).
Вытаскивайте косточку тем же путем, каким она оказалась у вас во рту
Совершенно логично. Если вилка уже во рту, не нужно совать туда ни пальцы, ни салфетки.
Если при пережевывании пищи вы наткнулись на косточку или хрящ, то расправьтесь с как можно большим количеством мяса или рыбы, которая есть во рту, и только после этого приступайте к выниманию несъедобного элемента. Правило такое — если еда поглощалась столовым прибором, то косточка тоже должна выйти с его помощью, ну а если вы ели руками, то и косточка должна выйти с помощью руки.
Салфетка поможет показать, что трапеза уже закончена или же еще нет
Кстати, давно в ресторанах не встречала тканевых салфеток. Сейчас их почему-то реже используют
Если вы пришли пообедать, то тканевую салфетку следует полностью развернуть и положить на колени. Ну а если собираетесь ужинать, то ее следует устроить на колени, предварительно сложив пополам. Отходя от стола с намерением продолжить трапезу в дальнейшем, кладем салфетку на стул. На стол ее следует класть только в том случае, если вы уже закончили есть. Однако помните, что оставлять ее нужно не на тарелке, ведь ее кому-то придется убирать, а рядом с ней.
Солим не все блюдо, а насыпаем соль на край тарелки
Ага, а как же ручные мельницы с перцем и солью. Такое впечатление, что пишет человек, который пытается подпрыгнуть до каких-то представлений, надерганных из статей и фильмов.
Дополнительные приправы, а также соль и пармезан следует добавлять лишь после того, как вы попробуете блюдо. В неофициальной обстановке не стесняйтесь добавлять все то, чего вам хотелось бы, но вот в официальной может показаться оскорбительным даже посолить блюдо. Если вы в дорогом ресторане и не видите на столе перца и соли, у этого может быть своя причина. Скорее всего, повар потратил большое количество времени на создание блюда и уверен в том, что его вкус полностью сбалансирован и не нуждается в дополнительных специях. Не принято посыпать солью все блюдо, ее следует насыпать на край тарелки.
Салфеткой не вытираем рот, а промакиваем
Я из тех доисторических времен, когда «промокнуть» значило попасть под дождь без зонта. Старые добрые времена…
За приемом пищи стоит часто использовать салфетку, чтобы избежать конфузов. Губы следует не вытирать салфеткой, а промакивать их или как бы слегка похлопывать ею по губам. Это нужно сделать в обязательном порядке и перед тем, как попить, чтобы края стакана оставались чистыми. Кстати, даже если вы испытываете сильную жажду, по правилам этикета важно пить маленькими глотками. Пейте лишь после того, как полностью прожуете пищу.
Отламываем хлеб по кусочку и намазываем его сливочным маслом
Если вы хотите намазать хлеб, булочку, круассан или любое другое хлебобулочное изделие сливочным маслом, то сначала положите необходимое количество масла себе на тарелку. Затем отламывайте от хлеба по небольшому кусочку, смазывайте его и отправляйте в рот полностью. Намазывая маслом весь кусок хлеба, вы совершаете грубую ошибку, позволяя оказаться жирному блеску на ваших пальцах и в уголках рта. Согласно современному этикету следует сделать исключение для намазывания масла на тост. В этом случае вы можете смазать им весь хлеб сразу.
Передаем блюда людям, которые сидят по правую руку от вас
Исключение может быть в случае, если человек, попросивший вас передать блюдо, сидит по левую руку на одно или на два места от вас. Следует держать блюдо в то время пока человек кладет еду к себе в тарелку. Но если оно тяжелое и неудобное, его следует поставить на стол.
Существует и этикет передачи хлеба. Если он не разрезан, то отрежьте от него несколько кусочков и сначала предложите человеку слева от вас, затем передайте корзинку направо. При резке хлеба его ни в коем случае не надо трогать пальцами, придерживайте батон тканевой салфеткой, которая находится в хлебной корзине.
Не оттопыриваем мизинец во время чаепития
Так делали в эпоху Средневековья, когда люди в основном ели руками и хотели сохранить мизинец чистым для его обмакивания в специи. Так что эта традиция должна уйти в прошлое. Если вам нужно уравновесить чашку во время питья, то вы можете вытянуть мизинец для того, чтобы поддержать чашку снизу и не более того.
Если вы обожаете фрукты, то самое время заглянуть в нашу статью о том, как выбрать самые спелые и сочные плоды.
Комментарии
Меня больше всего пугают люди, которые за каждым косым взглядом, направленным свою сторону во время обеда, ищут презрение и пренебрежение, опасаясь, что ты заподозрил в нем деревенщину.
В свое время был знаком с подобными мнительными людьми. Кстати, все были женщинами. После каждого действия ищут скрытую насмешку. Ладно бы просто забитые, зашуганные личности. Так ведь нет.