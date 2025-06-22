9 советов о том, как выбрать самые спелые и вкусные фрукты

Стучать по арбузу, бесполезно, ведь не все могут заметить разницу в звуке зрелого и незрелого плода. Для того, чтобы найти самый спелый арбуз, используйте трюк, который стал популярен в соцсетях. Приложите 2 пальца между двумя темно-зелеными полосами арбуза: если расстояние примерно равно ширине пальцев, значит, перед вами — то, что нужно!

Вы также можете посмотреть на цвет пятна на арбузе — это участок, который соприкасался с землей. Чем темнее и насыщеннее оно по цвету, тем дольше зрел арбуз, и тем больше вероятность, что он ароматный и сладкий. Еще один признак созревшего арбуза — матовая поверхность. Обращайте внимание и на вес — чем тяжелее плод, тем сочнее.