15 человек, которые просто пошли в гости, но жизнь к такому повороту их точно не готовила

Истории
45 минут назад
Сам факт приглашения в гости — это еще только начало истории. Никогда не угадаешь, какой сюрприз преподнесет неформальная обстановка: порой коллеги и друзья раскрываются дома так, что диву даешься. И даже если визит прошел по совершенно невероятному сценарию, это не повод расстраиваться. Наоборот, это отличный шанс пополнить копилку воспоминаний и, конечно, от души посмеяться.

  • В дом переехала новая соседка и позвала в гости. Меня такое приглашение немного удивило, но я пошла, и мы прекрасно провели время. Поиграла с ее котиками, попили чай. Вот только когда я собралась уходить, соседка преградила мне выход и заявила:
    — Слушай, ты видела, как ты Мусе понравилась? Она же прям не отходила от тебя. Возьми ее себе!
    Я понимаю, что жить с пятью котами в квартире соседке тяжеловато, но к такому предложению я была не готова.
  • Есть у меня друг — немец. Лет двадцать прожил у нас. В 2010-х вернулся на родину. Как-то потом приезжал. Я спрашиваю его:
    — А есть ли что-нибудь в Германии, от чего ты отвык за время жизни у нас?
    Он подумал и говорит:
    — Да, никак не могу привыкнуть, что если люди, приходя в гости, приносят с собой конфеты или пирожные, то потом, если не доели, уходя, они их забирают с собой. © wsmith / Pikabu
  • Мама уже заколебала своими запросами! Каждые выходные прихожу к ней в гости и каждые выходные слушаю одно и то же: «Коля, где внуки? Коля, а когда детки будут? Коля, порадуй старенькую маму уже наконец-то!» Такое чувство, что маму заменили роботом, который запрограммирован на несколько фраз, и все они — о внуках. Ну не готов я еще, не могу, не созрел для такого важного шага. Я вот вчера себе велосипед купил на осень, да коньки на зиму! Не накатался в детстве — нужно догонять то, что упустил! 27 годиков, завтра еду с пацанами на великах кататься... о каких внуках вообще может идти речь?! © Не все поймут / VK
  • Подруга недавно приходила в гости, похвасталась тем, что сделала «импульсивную покупку»: приобрела себе новый дорогущий телефон, о котором давно мечтала. Безумно рада за нее, пусть наслаждается жизнью и подобными приобретениями, ибо потом появятся детки, и уже нужно будет сто раз подумать, прежде чем что-то покупать. Хотя я вот на днях тоже позволила себе небольшое «импульсивное приобретение»: взяла дорогую пюрешку для дочки и вареники с картошкой не по акции. © Мамдаринка / VK
  • Как-то попал к сестре девушки домой. Они с мужем живут в другом городе, мы собирались провести у них выходные. Практически с порога мне было озвучено, что их кошку не разрешается тискать, если она против, и мешать ей вылизываться тоже нельзя. Кошка, видите ли, личность, у нее есть свои личные границы, их нужно соблюдать. Я тогда мысленно покрутил пальцем у виска. К концу нашего отдыха поспешно забрал обратно все свои слова. Таких здоровых отношений, как у них, я еще не видел. Все мнения озвучиваются и учитываются, никто никого не заставляет, компромиссы находятся потрясающе быстро, никаких ссор, драм и попыток угодить. Все в таком стиле: «Мне будет приятно, если ты это сделаешь, но если нет, то имеешь право, я не расстроюсь». И самое интересное: все делают все возможное, чтобы всем было комфортно. © Подслушано / Ideer
  • Пришла к родителям в гости, уставшая, грустная, с проблемами со всех сторон. И на работе, и с друзьями, и на личном. Мама с папой меня сразу раскусили, поэтому пытались поднять настроение. Котлетки с пюрешкой, тортик с чаем, а потом отец просто взял у соседа санки и сказал, что мы идем кататься. Я на пару часов забыла напрочь о всех своих проблемах. Это был так весело, мило и незабываемо, я как будто снова вернулась в детство! В эти невероятные мгновения осознала, что неважно, сколько тебе лет, ведь для папы ты всегда будешь оставаться его маленькой дочуркой. © Карамель / VK
  • Дочери 8. Приехали к нам в гости мои родители. Мама подарила ей новое платье, та пошла мерить. Выходит к нам покрасоваться. Мой папа говорит: «А внучка-то у меня симпапулькой растет!» На что дочь ему с серьезным лицом отвечает: «Дедушка, симпапулькой я была в пять лет! А сейчас я просто королева» © Не все поймут / VK
  • Младшая сестра никогда не любила гостей у нас в квартире. Помню, как однажды к нам приехали друзья родителей из другого города. Сидели в гостиной за большим столом, ели, общались, а сестра в своей комнате. В один момент мама поднялась к ней и сказала заказать домой что-то... мол, гостям будет мало чая с печеньем. Сестра спустя пять минут заказала им такси. Мне было одновременно очень смешно и невероятно стыдно... © Карамель / VK
  • Понял, как я хочу провести старость, когда познакомился с дедушкой и бабушкой моей жены. Им тогда было 72 и 76. Зима. По сугробам шли к ним в гости. Заходя уже во двор, тогда еще моя девушка резко стала махать руками и побежала вперед. Я посмотрел в ее сторону и увидел на заднем плане двух старичков. В квартиру мы заходили уже вчетвером, и все эти несколько метров до подъезда они шутили, смеялись, держались за руки так, будто они месяц вместе. А в лифте дедушка поцеловал бабушку в нос, отчего она засмущалась. Ну просто голубки! Я в тот момент впервые, наверное, с самого детства пустил слезу. И решил, что сделаю все, чтобы сохранить такие отношения до старости. До старости еще далеко, но пока мы уже с женой справляемся. © Не все поймут / VK
  • Подруге не везло с парнями. Я сказала: «Обращайся, если что — помогу». Как-то попросила она у меня номер брата. Оказалось, у нее есть план. Она познакомилась с парнем и хочет, чтобы мой брат временно побыл ее «братом». Чтобы она уверенно себя чувствовала, когда кавалер придет к ней в гости. Брат пошел, надел халат, сидит, чай пьет. Подруга его наставляет: «Парня зовут Андрей, придет — откроешь дверь, и иди на кухню». Вот звонок в дверь, брат открыл: «Ты Андрей? Приходи, сестра тебя ждет». Тот кивнул, прошел в комнату. Через секунду раздался хохот. Оказалось, что к ней пришел папа. И он вдруг узнал, что у него еще и «сын» есть. © Палата № 6 / VK
  • Гостили у меня девушка и парень. Я говорю, меня дома не будет, ключи от квартиры просто бросьте в почтовый ящик, я вечером приду, заберу. Девушка уходила последней. Закрыла квартиру и просто бросила ключ в первый открытый почтовый ящик. Она, видите ли, номер квартиры не запомнила. © NeilBarry / Pikabu
  • Подруга позвала на день рождения, пообещав шашлыки на природе. Нас собралось человек 15, все в предвкушении пира. Именинница гордо заявила, что готовит сама, чтобы «было по-домашнему». Когда нас пригласили к столу, повисла тишина. На огромную компанию сиротливо стояли одна миска картошки и маленькая упаковка колбасок. Но самым эпичным было поведение хозяйки. Она с размахом императрицы накладывала себе в тарелку ребрышки и громко подбадривала гостей: «Ну чего вы сидите? Налетайте, гуляем!». Мы переглянулись и посмеялись. Налетать, правда, было не на что, но зато мы никогда так дружно не делили одну сосиску на четверых.
  • Приехал ко мне в гости друг, который вот уже 10 лет как живет в Голландии. Первые пару дней я водил его по городу, показывал местные достопримечательности, мы посещали интересные кафе. Но так как город у нас небольшой, все места, пригодные для посещения, закончились довольно быстро. Я стал ломать себе голову, чем бы еще занять друга. Тогда он открыл мне одну из голландских философий, что-то наподобие:
    — Если делать нечего, то ничего и не делайте.
    Ничего лучше и мудрее я в жизни не слышал — я же не ленивый, я просто голландец. © Не все поймут / VK
  • Написал однокурсник, попросил приютить жену на пару дней — она ехала на семинар по йоге. Скинул огромный список продуктов: она веган, нужно то, нужно се, и обязательно дорогое оливковое масло. Мы все купили, приготовились встречать. Девушка оказалась своеобразная: на вопросы не отвечала, пряталась от нас, еду уносила в комнату, мылась ночью, когда мы все ложились. Вечером второго дня знакомый написал, что мы мешаем ей сосредоточиться на каких-то практиках. Мы деликатно намекнули, что у нас двое детей и тишину мы обеспечить не можем. На следующее утро девушка испарилась, оставив ключи на столе. Мы до сих пор гадаем, что это было.
  • Свекровь — довольно резкая по натуре женщина, мне всегда казалось, что она меня не любит. Перед днем рождения свекра я сказала, что никуда не пойду — там все равно мне никто не рад! Муж очень удивился моим словам и стал говорить, что его родители обожают меня — ему есть с чем сравнить. А я стала доказывать обратное: его мать вечно странно смотрит на меня, далеко не вежливо общается.
    Муж говорит: «Да она ни с кем вежливо не общается, не обращай внимания. Что важно — у нас в семье никто селедку под шубой не ест. Вообще! Кроме тебя. Но ты обрати внимание: каждый раз, когда ты приходишь к ним в гости, она есть на столе». Я успокоилась и пошла на день рождения. Все время смотрела на этот салат — действительно, его никто не брал. А потом свекровь сказала:
    — Оксан, шубу ешь. Я что, зря готовила?
    Не смогла не улыбнуться. Наверное, и правда — такая у нее любовь. © Не все поймут / VK

А вот еще истории про гостей, которые учудили такое, что хоть стой, хоть падай.

