15 историй про мам, которые случайно стали главными героинями семейных анекдотов

Мамы — это не только бесконечный источник заботы, мудрых советов и вкусной еды. Это еще и генераторы фраз, от которых мы выпадаем в осадок, и героини сюжетов, достойных стендапа.

В этой статье — трогательные и уморительные истории про наших мам. Те, что мы пересказываем друзьям годами и все равно смеемся, как в первый раз.