Так можно случайно натолкнуть дочь нa мысль о том, что с парнем она рассталась из-за ее лишнего веса)
15 историй про мам, которые случайно стали главными героинями семейных анекдотов
Истории
2 часа назад
Мамы — это не только бесконечный источник заботы, мудрых советов и вкусной еды. Это еще и генераторы фраз, от которых мы выпадаем в осадок, и героини сюжетов, достойных стендапа.
В этой статье — трогательные и уморительные истории про наших мам. Те, что мы пересказываем друзьям годами и все равно смеемся, как в первый раз.
- Как-то раз моя мама пришла ко мне в пионерский лагерь — хотела меня проведать, поэтому перелезла через забор. Она была стройной, в коротких шортах и топике, выглядела весьма молодо. Вожатый ее заметил и спросил, как ее зовут и из какого она отряда. Мама ответила, не моргнув глазом: «Надя, второй отряд». Вечером на построении вожатый долго искал таинственную «Надю из второго отряда», которая нарушила правила. © Палата № 6 / VK
- Моя мама — гений. Я недавно разошлась с парнем: плач, слезы, истерика. Приходит ко мне мама с ноутбуком и показывает сайт о диете. Я спрашиваю: «Зачем?» А она отвечает: «Детка, ты как только сядешь на диету — все мысли будут только о еде, а не об этих твоих негодяях». © Палата № 6 / VK
- Мама в день моего рождения решила устроить квест. Я ходила по всей квартире, немного прибиралась — это было заданием, искала подсказки и должна была найти свой подарок. Последняя подсказка привела меня к горе немытой посуды. Начала мыть — пришлось. Последней должна была быть кастрюля. Она оказалась чистой, а под ней лежал телефон моей мечты! И подарок получила, и квартиру убрала. © Карамель / VK
- Подарила маме карманный вентилятор. Она с ним пришла на местную тусовку, все тетушки пришли в восторг и немедленно заказали себе такой. Мама: «Я у тебя этот, как его, инфлюенцер». © evgienika / Х
- Мама где-то прочитала, что если взять кусочек от стебля розы, воткнуть в картофель и закопать, то через месяц — полтора вырастет новый куст розы. Я, конечно, над ней посмеивалась — мама часто экспериментировала в саду, но она посадила несколько веточек, поливала. Через пару недель приходит довольная: «Не верила мне, иди, посмотри, уже новые листочки появились». Пошла, посмотрела, правда, листочки, только это картошка проросла. © Не все поймут / VK
- Выписываюсь из роддома. Я с ребенком на руках, муж с цветами, счастливые родственники и все такое. Фотограф согнал всех в кучу, просит улыбочку, и именно в этот момент моя мама громким шепотом спрашивает: «А ты баночки, в которых я тебе суп передавала, взять с собой не забыла?»
- Бабушкина соседка, ей по виду было лет сто, жила одна, как, собственно, почти все бабульки в подъезде. Сын к ней наведывался с семьей по выходным. Однажды бдительные бабушки заметили, что по будням к той соседке постоянно наведывается, по их меркам, молодой человек лет 60-ти. Собрали и систематизировали информацию: данные прослушки и наружного наблюдения — наблюдение велось из форточек, прослушка — через стену. Оказалось, что познакомились они случайно, в магазине, и нашли друг в друге родственные души. Теперь «молодой человек» регулярно приходит на чай и для высокоумного времяпрепровождения в беседах о возвышенном. На срочно созванном совещании комитета по выработке стратегии и тактики, на лавочке у подъезда, конечно же, бабульки решили, что так дело не пойдет, и надо срочно вызывать соседкиного сына для принятия решения по выходу из кризиса, «а то она ему, чего доброго, квартиру отпишет, судись с ним потом». Приехал сын, провел с матерью разъяснительную работу, о чем немедленно от него был затребован отчет. Мать, по словам сына, категорически не поняла и не приняла сыновнего вмешательства в ее личную жизнь и заявила: «А захочу, так и замуж за него пойду, и ты мне не указ!». На вопрос сына: «Мать! Да разве в 90 лет замуж-то выходят?» — последовал убийственный ответ — «А мне 89». © Ksaverija / ADME
Поэтому, если есть что завещать, надо писать завещание. В любом возрасте. При любых отношениях с потенциальными бенефициантами.
-
-
Ответить
- Моя мама по профессии медсестра, довольно часто брала меня пятилетнего с собой на работу, а дабы соблюдать внутренний распорядок больницы, сшила мне белый халат и милую шапку. Я помню, как проникшись правилами оного распорядка, нашел себе бахилы и перчатки, надел их, повязал марлевую повязку и направился прямо в операционную. На строгий вопрос хирурга: «Что здесь делает ребенок? Кто это?» — я спокойно ответил: «А я мамин микрохирург!». Меня мама постоянно так называла. © Не все поймут / VK
- У меня «разродился» кактус «детками». Первый — самый большой — посадила в горшок и подарила маме. Еще один пересадила, задекорировала ракушками и морскими камешками и поставила в комнату сестре, как сюрприз к возвращению из долгой зарубежной поездки. Сестра возвращается, иду с ней в ее комнату и замечаю, что кактуса нет. Мама сказала, что случайно уронила. Я удивилась, что мне не сказала, немного расстроилась. Позднее выяснилось: оказывается, дарить кактусы девушке на выданье — плохая примета. Поэтому мама тайно избавилась от кактуса, предназначенного сестре. И от своего. Маме 47 лет. © Подслушано / Ideer
- К маме приехал в гости. Разговариваем о всяком. И вдруг она говорит:
— Я на сайте, который ты мне показывал, увидела уморительное видео. Очень хочу, чтобы ты его посмотрел, я так смеялась!
— Ты его сохранила? Покажешь?
— Нет. Но там же есть поиск?
— Да.
— Достань телефон, давай, мы его сейчас найдем.
Открываю сайт, открываю поиск. Жду.
Мама:
— Пиши: «кот». © CaptainOcevidnst / Pikabu
- Были на природе с парнем и его родителями. Его папа сидел с удочкой на берегу, а мама каждые пять минут ходила к нему и спрашивала, не собирается ли он закругляться? У меня в семье все ровно наоборот, поэтому парню больше нравится выезжать на природу с моими. Бывает, папа просто хочет посмотреть телек, а мама в это время стоит над душой и приговаривает: «Ну, поехали на речку! Еще два часа до темноты, успеем порыбачить». © Карамель / VK
- Звоню сегодня матушке. Ей 84 года.
— Мам, как дела, как здоровье?
— Ой, сынок, так болею, так болею... И рука, и нога, и давление. Ходить тяжело, астма замучила.
— Ну тогда сиди дома. Мы с Шуриком (это мой сын) сейчас по магазинам проедемся, потом на природу смотаемся, на обратном пути к тебе заедем. Что тебе купить?
— Сынок, ты знаешь, мне уже полегчало. Я с вами поеду. © MAPK.TBEH / Pikabu
- Дело было давно, лет двадцать назад. В магазинах начинают появляться всякие необычные продукты, по телевизору — кулинарные передачи. И вот как-то раз моя мама увидела то ли суши, то ли роллы. Недолго думая, решила побаловать нас с папой на ближайшие праздники таким деликатесом. Ну и гостей поразить, чего уж там. Папа как раз из командировки привёз красную рыбу, которую мама разделала и частично засолила. Где в то время она раздобыла нори — не представляю. Наварила риса, накатала суши — и с гордостью водрузила их в центр стола. Это были первые в моей жизни суши. Нет, не так.
Сушищи. Толщиной с мою руку. В каждую закатано грамм по 150–200 рыбы, и ещё больше риса. Каким-то чудом нори все это удерживали внутри. И вот в центр стола водружаются эти гиганты. Эффект — произведен. Мама — довольная. А через несколько лет повсюду начали открываться суши-кафе. И мама говорила:
— Ну что это такое — «на зубок»? Вот мои — сытные были. © pugchoo / Pikabu
- Однажды утром слышу, как мама что-то бурчит, возмущается. Говорит вроде бы сама с собой, что-то бубнит в соседней комнате. Маме 68 лет.
Иду спросить, что случилось, чем возмущена.
Мама: «Представляешь? У меня пломба выпала! И из чего они их делают? Бракоделы!» А я что-то не припомню, чтобы мама вообще ходила к стоматологу. Вроде у нее все окей. Пару лет точно не была.
Я:
— А где тебе ее поставили и когда?
Мама:
— Да еще в школе! © Lenchbina / Pikabu
- На пляже ко мне подошел с комплиментами совсем молоденький пацан, хотел познакомиться. Говорю: спасибо, конечно, но у меня муж и двое детей. Вечером, смеясь, рассказываю эту историю маме, мол, он меня за школьницу принял, нормально я так сохранилась. А она как выдаст: «Ой, да не в том дело как ты выглядишь, а в том как сейчас выглядят школьницы».
А чтобы теплая улыбка после прочтения этих историй не пропала слишком быстро, предлагаем взглянуть на старые фото наших мам и бабушек:
Комментарии
Уведомления
В этом году пошли в парк аккурат на́ последний звонок. Ну что я скажу... Ко многим дамам с лентами и бантиками я бы обратилась на́ Вы. Мне 37.
-
-
Ответить
Похожее
15 историй о том, что между свекровью и невесткой порой искры летят
Народное творчество
4 месяца назад
14 нелепых ситуаций, в которые пользователи сети попали благодаря незнакомцам
Истории
9 месяцев назад
14 эпичных историй про увольнения, которые можно прокомментировать фразой: «Да гори оно все синим пламенем»
Народное творчество
1 год назад
20 мужчин, у которых вагон и маленькая тележка гордости за свою вторую половинку
Семья
4 года назад
16 человек рассказали о своей супружеской жизни, которая обернулась для них сплошным разочарованием
Семья
2 года назад
20+ историй о том, что ходить в гости и принимать гостей — задача не для слабонервных
Истории
4 месяца назад
18 крутых женщин, которым многое по плечу, а остальное — по барабану
Истории
7 месяцев назад
18 доказательств того, что «свадьба» и «все идет по плану» — понятия несовместимые
12 книжных персонажей, за которыми скрываются реальные люди
Писатели
5 лет назад
Читатели ADME рассказали истории о том, как раскусили обманщиков
Истории
7 месяцев назад