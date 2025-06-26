7 повседневных вещей, которыми мы привыкли пользоваться неправильно

Маленькие повседневные привычки могут казаться незначительными, но из них складывается комфорт, здоровье и даже безопасность. Попробуйте пересмотреть то, что делаете «на автомате» — возможно, откроется удобный и неожиданный способ жить проще.

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