Парень 10 лет работал в общепите и раскрыл малоизвестные секреты ресторанов

В наше время рестораны и кафе пользуются огромным спросом, ведь это так удобно. Однако, как и в любой сфере, здесь есть свои нюансы. Даня Рогозов проработал в общепите 10 лет и знает все секреты ресторанов, которыми с радостью поделился. «Речь не про все рестораны, но такие вещи происходят достаточно регулярно, поэтому просто смиритесь с тем, что такое существует, вот и все».