Не было такого с картошкой фри. Хотя я в дешёвом баре работала, в ресторанах может и настолько голодные работники...
Парень 10 лет работал в общепите и раскрыл малоизвестные секреты ресторанов
Кухня
1 час назад
В наше время рестораны и кафе пользуются огромным спросом, ведь это так удобно. Однако, как и в любой сфере, здесь есть свои нюансы. Даня Рогозов проработал в общепите 10 лет и знает все секреты ресторанов, которыми с радостью поделился. «Речь не про все рестораны, но такие вещи происходят достаточно регулярно, поэтому просто смиритесь с тем, что такое существует, вот и все».
- В премиум ресторанах, где чеки оверпрайс и официанты привыкли, что гости не смотрят в чек, некоторые работники пробивают лишние позиции — потом сами выпивают или съедают их.
- Заходить в ресторан за 15 минут до закрытия — плохая идея. Повара уже мечтают о постели, официанты мысленно уволились, а ваша еда будет пропитана разочарованием!
- Если вы думаете, что оставляете чаевые конкретному официанту, то в 80% ресторанов теперь общий пул чаевых. Так что их получит и ваш любимый официант, и тот, кто однажды принес вам холодный суп.
- Картошка фри — общая добыча. Пока она дойдет до стола, каждый на кухне возьмет по одной штуке. Закон общепита.
- Как звать официанта, чтобы не получить солью в глаз? Щелкать пальцами — это не магия, и официант не джинн. Лучше поднимите руку, а не голос. Вежливость — это инвестиция, которая всегда возвращается.
- Хотите, чтобы вас запомнили и угощали? Оставьте больше 10% чаевых в первый же визит. Отношение сразу станет другим.
- Табличка «резерв» — не всегда про бронь. Иногда так просто держат стол для любимых гостей, даже если брони официально нет.
- Официанты слышат все. Даже если говорить тихо. Бармены не просто слышат, но и запоминают.
- В большинстве случаев достаточно сказать, что у вас день рождения, и вам принесут десерт. Никто не будет проверять паспорт.
- Никогда не говорите: «Я друг владельца этого ресторана». Как только вы входите, он уже не друг, а человек, который управляет бизнесом и не обязан кормить всех знакомых бесплатно. Даже если он рад вас угостить, не стоит злоупотреблять дружбой.
- Если вы часто ходите в одно и то же место, у вас там уже есть кличка. Гости редко узнают, но среди персонала вы — ваше любимое блюдо и немного юмора.
- Когда просите рекомендации у официанта, он, скорее всего, предложит либо самое дорогое блюдо, либо то, что шеф сказал активно продавать.
- Барный лайфхак: если коктейль не зашел, просто добавьте пюре маракуйи — в 80% случаев проблема исчезнет.
- В некоторых заведениях лучше не заказывать рыбу с понедельника по среду. Если это не рыбный ресторан или блюдо не пользуется большим спросом, то поставки обычно привозят ближе к выходным. Так что есть шанс получить «морского жителя выходного дня» в его не лучшей форме.
- Когда вы долго ждете блюдо, то в 90% случаев виновата кухня, а не официант. Но именно он получает весь негатив и становится вашим персональным громоотводом.
- Если гость жалуется, что блюдо пересолили, то менеджер уносит еду на «переделку». Шеф пробует, после чего просто говорит «норм» и... его выкладывают заново. Гость доволен, магия сработала.
- Когда к вам подходят и спрашивают, не желаете ли воду, а вы согласились, не сказав какую, то автоматом пробьют дорогую. То же самое может быть и с другими позициями.
- Больничные? Забудьте. Если официант сломает ногу, то останется дома. А вот повар с ОРЗ, ангиной или гриппом выйдет на смену. Больничный — потеря денег, а терять никто не хочет.
- Чем кормят персонал? Переваренными макаронами с соевыми сосисками. Пловом, в котором масла больше, чем риса или просто всем, что подходит к концу по сроку годности.
- Официанты могут округлять сдачу и класть ее в папку так, чтобы вы с большей вероятностью оставили больше чаевых. Либо прячут ее в дальний угол мелочью, либо специально кладут больше мелких купюр.
- В некоторых заведениях нет специального сервисного сбора, но это не мешает официантам сказать, что он есть. В этом случае можно позвать менеджера.
- Один гриль на все. На нем жарят мясо, подогревают хлеб, а иногда и овощи для веганов. Интересно, что бы они сказали, зная это?
А здесь вы можете ознакомиться с советами опытной стюардессы.
Фото на превью Andy Li / Wikimedia Commons
Комментарии
Уведомления
Когда пришлось работать помощником повара, меня сам повар н-а дух не переносил, но готовил и для себя, и для меня, и для второго помощника повара идеальную пасту с морепродуктами, стейк средней прожарки и т.д. Так что ерунда это, что персонал ест то, что плохо приготовлено или осталось неиспользованным
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