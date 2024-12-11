15+ секретов женщин, которые сохраняют молодость и очарование вне зависимости от возраста

Кажется, некоторые женщины открыли секрет вечной юности или узнали, где растут молодильные яблоки. Но эти дамы всегда готовы поделиться с окружающими своими секретами. Главное, перед тем, как следовать этим и любым другим советам по поддержанию красоты, не забыть проконсультироваться у своего косметолога и получить его одобрение.

«Моей бабуле 80 лет. Это все колд-крем и защита от солнца»

А я знала женщину, которая в 80 выглядела как Эшли Джадд в 40. Она каждую ночь перед сном наносила вазелиновую маску. © orangeunrhymed / Reddit

«Моей бабушке 81 год! Она ест мало соли и занимается спортом. А еще она недавно тренировалась и повредила руку, но не пала духом и даже пошутила над этим»

Подходящий климат — и нет проблем с уходом за кожей

Мне 70 лет и у меня прекрасная кожа. Я даже увлажняющий крем использую, только когда приезжаю в регион с сухим климатом. У меня жирная кожа, и я живу в стране, где очень влажный воздух и 9 месяцев в году пасмурная погода. Дважды в год я посещаю дерматолога, который говорит, что мне не нужно добавлять к моему уходу за кожей ничего лишнего. Так что я использую только мягкое очищающее средство, крем с SPF днем ​​и ретинол на ночь. Вот и все. Думаю, весь секрет в том, чтобы жить в климате, который вам генетически подходит. © Justadropinthesea / Reddit

«Моя 78-летняя бабушка пользуется косметикой с витамином А с тех пор, как та впервые появилась в продаже»

«Моя мама в 53 года. По ее примеру я каждый день пользуюсь солнцезащитным кремом»

Пара слов о том, как важно пить воду

Я знаю женщину, которой исполнилось 90 лет. Но какая же у нее молодая сияющая кожа! Там нет никакого особого ухода, зато эта дама пьет много воды каждый день. Она соблюдает водный баланс всю свою жизнь и клянется, что именно это поддерживает ее кожу в таком хорошем состоянии. © EatinSnax / Reddit

«Моя мать всегда жаловалась на жирную кожу, но я думаю, что за счет нее и сохранялась ее молодость. Здесь ей около 60 лет»

© ahinsomnia / Reddit Ольга Курпякова 22 часа назад У меня жирная кожа. В подростковом возрасте и юности были прыщи и высыпания, приходилось пользоваться всякими кремами и болтушками, постоянно протирать лицо лосьонами и тониками, обновлять пудру чуть ли не каждый час. Зато сейчас, а мне 55 - почти нет морщин, только немного около глаз и немного носогубные. Кремами никакими не пользуюсь и никакие инъекции в лицо не делаю - до ужаса боюсь уколов. Пью много воды, много хожу пешком и живу там, где сыро, холодно и пасмурно. - - Ответить

Утром мама просто моется в душе с мылом. После этого она протирает лицо ватным диском с очищающими средствами и наносит тональный крем на водной основе. После обеда она снова очищает кожу и при необходимости использует средство от пигментации. А еще мамуля раз в две недели делает маску из глины и всегда напоминает мне, что уходовые средства надо наносить похлопывающими движениями, а не возить пальцами по коже. © ahinsomnia / Reddit

«Чем я старше, тем жирнее моя кожа. У моего отца было то же самое. Он считал, что это делает его моложе. Так и было! А мне 55 и вот мое фото без фильтров»

И никакой газировки

Мы спросили мою 90-летнюю бабушку, в чем секрет ее потрясающей кожи. Она сказала: «Никакой газировки и никаких ухажеров». Ее муж умер в 60 лет, и бабуля больше не вышла замуж, потому что он был любовью всей ее жизни. А я думаю, что, скорее всего, бабушке помимо всего прочего отчаянно повезло с генетикой. © hypnotictides / Reddit

«Посмотрите, какая великолепная кожа у моей мамы»

Мамуле 45. Она не уважает косметику, но кожа на ее лице нежная, как попка у младенца. Делюсь секретами ее ухода:

1. Утром плеснуть в лицо водой.

2. Нанести антивозрастное средство, если таковое на данный момент имеется.

Иногда я касаюсь ее лица с благоговением. Так хочу, чтобы мне передались ее гены и у меня в ее возрасте была такая же безупречная кожа. © mmalonso / Reddit

Кожа, которая дышит без всяких «зелий»

Моя мама считает, что увлажняющие средства нужно использовать только при серьезной необходимости, а все остальное вредно для кожи. Ее слова: «Нужно позволить вашей коже дышать!» Мамуля не особо любит косметику и всякие «лосьоны и зелья» — именно так она их и называет. И представьте: ей 57 лет, а на лице нет ни единой морщинки. © redlyrrrium / Reddit

«Вот моя 56-летняя мама»

Мама говорит, что это все солнцезащитный крем и ограниченное пребывание на солнце. Ее ежедневный уход состоит из мягкого очищающего средства и регенерирующего крема. © autotaco / Reddit

Арахисовое масло и много счастья

Моя бабушка рассказала мне, что секрет ее сияющей кожи в том, чтобы съедать хотя бы ложку арахисового масла каждый день и окружать себя людьми, которые делают вас счастливыми. Я почти не сомневаюсь, что она до сих пор умывается с обычным мылом. © up_your_alli / Reddit

«Моей бабушке 82 года. Знаете, как она ухаживает за кожей?»

В молодости бабуля не могла позволить себе покупать солнцезащитный крем и увлажняющие средства. Большую часть своей жизни она лишь умывалась водой с обычным мылом. Думаю, что секрет ее гладкой кожи — это генетика и влюбленность. Она просто обожала моего дедушку, а его семья относилась к ней очень тепло. © Nursemabait / Reddit

Масло и вазелин от морщин

У моей бабушки была прекрасная кожа и совсем немного морщин. Единственными средствами, которые мне удалось увидеть на ее туалетном столике, были косметическое масло и вазелин. А еще у нее всегда был детский лосьон в розовом флаконе. Бабушка мазала им руки и не забывала про кожу на ладошках. © JammyJacketPotato / Reddit

«Бабушке исполнилось 96! У нее прекрасная сияющая кожа»

Ее ежедневный уход? Кусковое мыло. Она пользуется им уже 70 лет и не наносит увлажняющий крем на ночь, чтобы ее кожа могла «дышать». © CanadianMermaid / Reddit

Весь секрет в соблюдении гигиены

У моей 93-летней двоюродной бабушки прекрасная кожа. Она пользовалась очищающим средством, вазелином, лосьоном и солнцезащитным кремом в течение дня. Зато двум ее советам я следую каждый день. Во-первых, тщательно промакиваю лицо после умывания чистым полотенцем и никогда не тру кожу. А во-вторых, никогда не ложусь спать с макияжем. © neverhavearrivedhere / Reddit

Бонус: не всегда дело только в уходе за кожей