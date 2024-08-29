Мне почти 40 и я имею право на отпуск без детей, даже если у кого-то от этого подгорает

Быть мамой — это, конечно, та еще задачка. Особенно, если ты в разводе, а дети — целиком и полностью твоя ответственность. Неудивительно, что некоторые порой так устают, что начинают задумываться: «Вот бы попасть в больницу на денек. Чисто ради пары часов тишины и покоя». Но стоит им только заикнуться об отпуске без детей, как вокруг тут же собирается «совет старейшин» — родственники, подруги и даже случайные знакомые. Все срочно начинают осуждать «мать-ехидну», да так, будто она не человек, а вечный двигатель, который обязан сутками крутиться без перерыва.

История, которой я хочу с вами поделиться, произошла с бывшей женой двоюродного брата моего мужа. Лена — 37-летняя мать двоих детей: двенадцатилетнего Илюхи и шестилетней Маши. Брат мужа — еще та «зайка». Ушел из семьи, когда дочке было два года, и всей помощи от него с тех пор — алименты вовремя перечислить. Тетушка, конечно, на стороне сыночки, мол, да, конечно, у них двое детей, но нельзя же жить с человеком, которого больше не любишь. Говорит: «А что поделать, раз Дима встретил новую женщину и с ней счастлив? У него же глаза светятся, как я могу его осуждать?» А то, что у Ленки глаза не то, что не светятся, а совсем утонули в мешках от недосыпа, что жизнь у нее постоянный бег по кругу: работа, быт, бесконечная забота о детях... Так кого волнует чужое горе? Да пусть бы Дима свое счастье с этой внезапной любовью строил, но ведь не обязательно делать это, не выныривая из омута новых отношений. Можно было бы хоть часть забот о детях на себя взять, а не заскакивать к бывшей жене раз в месяц, брезгливо дуя губы и вопрошая, почему у сына опять тройки, а дочь его сторонится.

Короче, в прошлом году, к концу лета, Лена поняла, что выгорела. Если она срочно что-то не предпримет, то в любой момент просто встанет там, где ее накроет — дома, в магазине, у детского садика — и завизжит. Она попробовала договориться с Димкой, просила его взять детей на недельку к себе, но тот промычал, что его милая Анжелочка только закончила дизайнерский ремонт и он никак не может поселить у себя детей. Такой: «У нас все с иголочки, на кухне белый мрамор с искрой, в ванной плитка на заказ. А у тебя же вечный бардак. Ты детей не научила порядок поддерживать, так что нечего тут из меня монстра делать». И тут Лена делает финт ушами — взяла и умотала на море. На неделю. Одна. С детьми уговорила пожить их няню, не за бесплатно, конечно. Ой, что тут началось. Бывшая свекровь впала в такую истерику, будто Лена детей не со знакомой женщиной у них дома оставила, а слепых котят посреди леса бросила. Мол, вообще у бабы материнский инстинкт отшибло. Она еще и школьную линейку пропустила, что вообще ни в какие ворота. Все детки с мамами пришли, а Илюша — с чужой тетей. А то, что папа Ильи тоже мог бы подорваться, раз уж это так важно, и прийти на линейку — ну что вы, это другое.

Димка тоже молчать не стал — на каждом углу причитал, что не зря развелся с этой бездушной женщиной. Его Анжелочка так бы со своими детками ни за что не поступила. А то что сам товарищ бывший муж за эту неделю ни разу — как потом рассказала Лена — не нашел времени заехать и проверить, как там дети, так это же не считается. Анжела, с которой пересеклись на семейном шашлыкинге, когда мы с ней остались у мангала одни, вздохнула и тоже высказалась. Она, конечно, ни за что своих крошек, которые у нее точно с Димочкой когда-то будут, никому не доверит, но бывшую жену своего ненаглядного в чем-то понимает. «Товарный вид у Лены уходит, еще пара лет — и кому она нужна будет? Явно умотала мужика подцепить», — вот что выдала.

Когда я не удержалась и передала этот разговор Лене, с которой мы приятельствуем, та заржала: «Мужика? Значит, рассказываю. В первый же вечер на пляже подкатил ко мне один, позвал в ресторан. Ну я и пошла. Сидим, в салатах ковыряемся, ведем светский разговор. Он о себе рассказал, ну и я тоже — мол, в разводе, двое детей. Мужик такой: «И с кем они сейчас? На папашу скинула?» Я говорю: «Да если бы. Нет. Пришлось няню звать». А он вдруг глаза выпучил на зависть золотым рыбкам в аквариуме, аж затрясся и как давай вещать. Минут пятнадцать высказывал мне, что я мать-кукушка, что нанесла детям психологическую травму, которую они годами будут потом прорабатывать. Он-то думал, что я другая, а я вот какая. И вообще, он планирует еще жениться и детей завести, а такая мать его деткам не нужна. И гордо удалился, оставив меня счет оплачивать. Видимо, это был его способ заставить компенсировать нанесенный ему моральный ущерб от разочарования мной. Так что какие мужики? Нервы дороже. И финансы не резиновые.

А вообще, кто меня только не осуждал. Про бывшего и его маму я молчу. Но даже мои родители возмутились, мол, как так — на море и без сына с дочкой. Им же тоже хочется. И разве я не отдохнула на родительской даче? Ага, отдохнула — на грядках попой кверху. Да, в конце-то концов, мне почти 40 лет и я имею право на отпуск без детей, даже если у кого-то от этого подгорает. Если почувствую, что мне нужно побыть одной, перезагрузиться, то так и буду делать, и именно потому, что у меня дети и им нужна мама, а не кобыла взмыленная".