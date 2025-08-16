Прощай, Джек.. а какое Джек имеет отношение к этому украшению?
15 культовых фильмов, у которых мог быть совсем другой финал
Мы привыкли к финалам, которые давно стали классикой. Вы удивитесь, но зачастую их финальные сцены переписывали в последний момент. Вот 15 фильмов, где все могло закончиться иначе — и, возможно, шокировать вас.
Титаник
В финальной версии «Титаника» пожилая Роуз втайне от остальных бросает в океан легендарное ожерелье «Сердце океана» — ту самую драгоценность, которую охотник за сокровищами Брок Лаветт безуспешно искал многие годы.
Но знаете ли вы, что изначально планировалась другая сцена: Брок замечает, как Роуз собирается избавиться от ожерелья, и пытается ее остановить. Но Роуз говорит, что главное сокровище — это жизнь и дает Броку коснуться бриллианта. А затем бросает ожерелье в воду. Тогда Лаветт, потрясенный до предела, начинает маниакально смеяться — словно теряет рассудок. Этот альтернативный эпизод так и не вошел в финальный монтаж, но его можно увидеть среди бонусов в DVD-издании 2005 года.
Терминатор 2
Представьте себе альтернативный финал фильма «Терминатор 2»: Сар, уже пожилая женщина, с любовью наблюдает за тем, как взрослый Джон играет с дочкой на детской площадке. Она вспоминает о своем былом страхе перед уничтожением человечества и угрозе, которая миновала. Сара превратилась в заботливую бабушку, а Джон стал сенатором. Настоящий happy end.
Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая
В финале «Возвращение джедая» добро торжествует: Император повержен, Галактическая Империя разрушена, а вторая Звезда Смерти превращена в космический обломок. В это сложно поверить, но изначально Джордж Лукас рассматривал гораздо более мрачную развязку. Люк Скайуокер надевает зловещий шлем Дарта Вейдера и холодным голосом произносит: «Теперь я — Вейдер». Такой финал кардинально менял бы весь смысл саги, превращая историю о победе света в трагедию падения.
Унесенные ветром
В финале оригинального фильма Скарлетт — это сильная личность, которую не сломить неудачей в любви. Она опустошенна уходом Ретта, но собирает остатки сил, чтобы жить дальше. Неожиданно в альтернативной концовке, найденной в черновом сценарии в 2014 году, ее горе звучит громче. Скарлетт стоит на лестнице и в отчаянии кричит вслед ушедшему возлюбленному: «Ретт!... Ретт!... Ты вернешься. Ты вернешься... Я знаю, что ты вернешься!»
Мистер и миссис Смит
Признаться честно, альтернативная концовка «Мистера и миссис Смит» нам нравится даже больше оригинальной. Вместо визита к психотерапевту, как в финальной версии, нам показывают, что герои уже не занимаются прежним ремеслом, а бродят по солнечным улочкам Италии, покупают помидоры и отдыхают с дочерью. Да-да, у них теперь есть чудесная дочка!
Блондинка в законе
Изначально финал «Блондинки в законе» задумывался совсем иначе. «Он заканчивался в здании суда, сразу после оглашения приговора, — вспоминает соавтор сценария Карен МакКалла в интервью Entertainment Weekly. — Элль поздравляли с победой, а Эмметт подходил и страстно поцеловал ее. А затем сцена переносилась на год вперед: Элль и Вивиан, которая к тому моменту перекрасилась в блондинку, основали Фонд правовой защиты для блондинок и раздавали брошюры на университетском дворе».
Форрест Гамп
Этот знаменитый фильм завершается свадьбой Дженни и Форреста, однако вскоре после этого она умирает от неизвестного вируса. Форрест хоронит ее под тем самым деревом, где они вместе играли в детстве. В финальной сцене фильма Форрест вместе с сыном ждут школьный автобус. Но в одноименном романе Уинстона Грума Дженни выживает, забирает их сына и уходит к другому мужчине.
Интерстеллар
Финал фильма «Интерстеллар» режиссера Кристофера Нолана вызвал бурные споры даже среди поклонников. Напомним, по сюжету Купер выполняет свою миссию — спасает человечество и спустя годы разлуки в пространстве и времени, наконец встречает уже постаревшую дочь. Посыл очевиден: любовь — единственное, что не подчиняется ни времени, ни законам физики.
Но был и другой вариант. По словам соавтора сценария Джонатана Нолана, в альтернативной версии Купер погибал навсегда, оставаясь внутри черной дыры. Там, в разрыве времени, он успевал передать послание своей дочери в прошлое. В этой версии он не возвращался домой и не встречал дочь снова. Он жертвовал собой, чтобы спасти Землю. Молча, навсегда, без финальных объятий.
Предложение
Финал фильма «Предложение», который мы видели на экранах, — настоящая романтическая классика: Эндрю приходит в офис к Маргарет и, не теряя ни секунды, признается ей в любви. И все заканчивается идеально, как и должно быть. Другая версия финала могла быть еще более трогательной. Эндрю все-таки удается договориться и развернуть самолет обратно на Аляску. Маргарет бежит с трапа в объятия Эндрю, и герои признаются друг другу в любви.
Я — легенда
Прикольно. Я смотрела только «альтернативную» версию «Я — легенда» и даже не знала о том, что основной вариант — другой.
Альтернативный финал «Я — легенда» оказался куда глубже и человечнее, чем тот, что мы увидели в кинотеатрах, и больше походит на оригинальный финал книги. Вместо того чтобы героически погибнуть, взрывая лабораторию вместе с собой и зараженными, герой Уилла Смита вдруг осознает: они не монстры. Они — семья, пришедшая вернуть своего. Он отдает им похищенное существо — их ребенка — и наблюдает, как они молча уходят в темноту.
Гордость и предубеждение
В отличие от других примеров, здесь вариации связаны именно с кинотеатральным прокатом, а не с дополнительными версиями или специальными релизами. Оригинальная концовка отличается от укороченной британской версии. В американском варианте Элизабет и Дарси, сидя в лодке, признаются друг другу в любви в трогательной и вдохновляющей сцене. А в британской версии этот момент полностью отсутствует. Фильм завершается сценой, где мистер Беннет дает свое благословение на их брак, что звучит гораздо менее эмоционально и завершенно.
Красотка
"Там водят хоровод
Стыдливые путаны
И замуж их берут
Морские капитаны...." ( с)
«Красотка» — культовая романтическая комедия, подарившая зрителям сказочный финал: Вивиан и Эдвард побеждают обстоятельства и остаются вместе. Но знали ли вы, что изначально история должна была закончиться совсем иначе? В ранней версии сценария Эдвард бросал Вивиан пачку денег и уезжал, оставляя ее одну на тротуаре. Никакой любви, никакой сказки — только жестокая реальность улиц. К счастью, этот мрачный финал так и не дошел до экрана.
Стражи галактики
«Стражи Галактики» покорили зрителей яркой картинкой, юмором и мощным саундтреком. Финал фильма получился динамичным и трогательным — под бодрую песню «Ain’t No Mountain High Enough» Питер Квилл и команда побеждают злодея и наконец открывает последний подарок от матери.
А вот альтернативная концовка раскрывала еще одну деталь: в ней дедушка Питера стоял с фотографией внука и смотрел на звезды. Это намекало, что он стал свидетелем похищения и все еще надеется на возвращение Питера. По словам режиссера Джеймса Ганна, сцена была очень эмоциональной, но слишком грустной — поэтому ее решили вырезать.
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2
Согласно книге, после победы над Волан-де-Мортом Гарри использовал Бузинную палочку, чтобы починить свою собственную. А затем вернул ее в могилу Альбуса Дамблдора. В фильме же судьба палочки была иной: Бузинная палочка была сломана и выброшена со скал, на которых стоит Хогвартс, давая понять, что он не желает обладать такой властью.
Побег из Шоушенка
А вы знали, что первоначально финал культового фильма должен был оставаться открытым? В оригинальном сценарии Рэд садится в автобус и уезжает в неизвестном направлении — на этом история и заканчивается. По замыслу режиссера, персонаж Моргана Фримена направляется в Мексику, чтобы воссоединиться с Энди — именно так завершается и роман Стивена Кинга, по которому снят фильм. Однако студия попросила Фрэнка Дарабонта сделать альтернативную концовку, в которой два бывших заключенных встречаются на пляже. Этот вариант и увидели зрители.
Бонус: мультфильм «Холодное сердце»
В первоначальной версии сценария Анна и Эльза вовсе не были сестрами. По замыслу авторов, Эльза должна была стать настоящей злодейкой, чье сердце буквально заледенело от неразделенной любви. Все положительные персонажи мультфильма должны были сразиться с этой блондинкой-волшебницей — ни о каком примирении между ними не шло и речи.
А вы знали про эти альтернативные финалы? Какие из них удивили больше всего, а какие показались лучше оригинала? Напишите в комментариях, какая концовка был бы идеальной.
Комментарии
Ромкомы периода Красотки формируют ложные представления о любви и отношениях имхо