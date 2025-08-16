15 культовых фильмов, у которых мог быть совсем другой финал

«Стражи Галактики» покорили зрителей яркой картинкой, юмором и мощным саундтреком. Финал фильма получился динамичным и трогательным — под бодрую песню «Ain’t No Mountain High Enough» Питер Квилл и команда побеждают злодея и наконец открывает последний подарок от матери.

А вот альтернативная концовка раскрывала еще одну деталь: в ней дедушка Питера стоял с фотографией внука и смотрел на звезды. Это намекало, что он стал свидетелем похищения и все еще надеется на возвращение Питера. По словам режиссера Джеймса Ганна, сцена была очень эмоциональной, но слишком грустной — поэтому ее решили вырезать.