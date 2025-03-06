12+ человек, которые решились на новую прическу и ни капли не пожалели

У каждого из нас бывали дни, когда волосы категорически отказывались выглядеть хорошо: спутывались, торчали в разные стороны или выглядели так, будто ночью произошло что-то очень странное. Но герои нашей подборки решили проблему радикально: одна удачная стрижка — и образ совершенно меняется. Оказалось, что порой ножницы стилиста способны творить настоящие чудеса. Взгляните, как всего один поход в парикмахерскую превратил обычные прически в яркие, стильные образы.

«Хотел реально поменяться, и вот что вышло»

«Срезал волосы, которые отращивал больше трех лет — до и после»

«Обновила цвет и покрасила корни»

«В 8 лет я решила убрать лишние кучеряшки и перестаралась. Вот как мой бритый лоб спасли в парикмахерской»

«Долго не ухаживала за волосами из-за депрессии. Но после стрижки, которая помогла пережить расставание, и 8 месяцев ухода по „кудрявому методу“ мои кудри снова ожили»

«Первая стрижка за несколько лет! Челка отросла настолько, что почти полностью закрывала лицо. Волосы у меня густые, поэтому в летнюю жару это стало невыносимо»

«Не стригла волосы нормально около двух лет, а не красила вообще лет семь. Наконец, решилась что-то изменить — и в полном восторге от результата»

«Как менялись мои волосы за последний год»

«Отрезала боб после неудачных окрашиваний и довольна»

«Мои друзья говорят, что я сделал правильный выбор»

Блин, чувак, это как день и ночь. © SuspectKnown9655 / Reddit

«До и после. Как вам новая стрижка?»

«Со мной расстались, и я решил постричься. Подумал, что это идеальный момент для перемен, и я в полном восторге от новой прически. Сделал стрижку разбивателя сердец»

Как ты ее укладываешь? Хочу своему парню такую же. © 0bsolescencee / Reddit

«Сегодня немного изменила образ»

«До и после: срезал волосы, которые отращивал примерно год»

«Сходила на „кудрявую стрижку“. Невероятно довольна новой челкой»

«Отрезала лишнее после расставания»

«Сегодня впервые за 8 лет нормально подстриглась»