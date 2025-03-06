12+ человек, которые решились на новую прическу и ни капли не пожалели

Фотоподборки
1 час назад

У каждого из нас бывали дни, когда волосы категорически отказывались выглядеть хорошо: спутывались, торчали в разные стороны или выглядели так, будто ночью произошло что-то очень странное. Но герои нашей подборки решили проблему радикально: одна удачная стрижка — и образ совершенно меняется. Оказалось, что порой ножницы стилиста способны творить настоящие чудеса. Взгляните, как всего один поход в парикмахерскую превратил обычные прически в яркие, стильные образы.

«Хотел реально поменяться, и вот что вышло»

O_о
25 минут назад

Лучше б бороду отрезал. Такие блондинистые патлы были, жалко

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«Срезал волосы, которые отращивал больше трех лет — до и после»

«Обновила цвет и покрасила корни»

«В 8 лет я решила убрать лишние кучеряшки и перестаралась. Вот как мой бритый лоб спасли в парикмахерской»

Светлана БМВ
1 день назад

Здорово! Парикмахер молодец!
Моя подруга соседка точно так же выбрила лоб, когда эксперементировала с папиной электробритвой. Но т.к. волосы нa затылке были короткие и нечем было закрыть лысину, она ходила в платочке, пока волосы не отрасли.

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«Долго не ухаживала за волосами из-за депрессии. Но после стрижки, которая помогла пережить расставание, и 8 месяцев ухода по „кудрявому методу“ мои кудри снова ожили»

«Первая стрижка за несколько лет! Челка отросла настолько, что почти полностью закрывала лицо. Волосы у меня густые, поэтому в летнюю жару это стало невыносимо»

«Не стригла волосы нормально около двух лет, а не красила вообще лет семь. Наконец, решилась что-то изменить — и в полном восторге от результата»

«Как менялись мои волосы за последний год»

«Отрезала боб после неудачных окрашиваний и довольна»

«Мои друзья говорят, что я сделал правильный выбор»

«До и после. Как вам новая стрижка?»

«Со мной расстались, и я решил постричься. Подумал, что это идеальный момент для перемен, и я в полном восторге от новой прически. Сделал стрижку разбивателя сердец»

«Сегодня немного изменила образ»

«До и после: срезал волосы, которые отращивал примерно год»

Светлана БМВ
1 день назад

Ну, лично мне не нравится такая стрижка. Но это конечно намного лучше, чем было. Волосы вместо антенны были?

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«Сходила на „кудрявую стрижку“. Невероятно довольна новой челкой»

Светлана БМВ
1 день назад

Смешная девчонка. Она говорит, каждый раз, когда делает фото: "Чииииззз". И кудряшки у неё прикольные. Ей идёт.

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«Отрезала лишнее после расставания»

«Сегодня впервые за 8 лет нормально подстриглась»

Эти люди доказали на собственном примере: иногда стоит решиться на перемены. Возможно, именно сейчас вы задумались о походе в салон, чтобы освежить образ или попробовать необычный стиль. Ведь удачная стрижка — это не просто смена внешности, а возможность начать новую страницу своей личной истории.

Фото на превью ElfNavigator193 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
1 день назад

Нa удивление, почти все о
модели понравились. Хотя я сторонница длинных волос, но большинству стрижка идёт и смена причёски меняет образ в лучшую сторону.

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Мама Дорогая
55 минут назад

почти всё понравилось, один вопрос - чувак с превью, зачем ты ходил с ЭТИМ н a голове до стрижки?!

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