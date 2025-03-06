12+ человек, которые решились на новую прическу и ни капли не пожалели
У каждого из нас бывали дни, когда волосы категорически отказывались выглядеть хорошо: спутывались, торчали в разные стороны или выглядели так, будто ночью произошло что-то очень странное. Но герои нашей подборки решили проблему радикально: одна удачная стрижка — и образ совершенно меняется. Оказалось, что порой ножницы стилиста способны творить настоящие чудеса. Взгляните, как всего один поход в парикмахерскую превратил обычные прически в яркие, стильные образы.
«Хотел реально поменяться, и вот что вышло»
«Срезал волосы, которые отращивал больше трех лет — до и после»
«Обновила цвет и покрасила корни»
«В 8 лет я решила убрать лишние кучеряшки и перестаралась. Вот как мой бритый лоб спасли в парикмахерской»
Здорово! Парикмахер молодец!
Моя подруга соседка точно так же выбрила лоб, когда эксперементировала с папиной электробритвой. Но т.к. волосы нa затылке были короткие и нечем было закрыть лысину, она ходила в платочке, пока волосы не отрасли.
«Долго не ухаживала за волосами из-за депрессии. Но после стрижки, которая помогла пережить расставание, и 8 месяцев ухода по „кудрявому методу“ мои кудри снова ожили»
Нa фоне чёрных волос розовые кудряхи смотрятся очень мило. Мне нравится. Класс!
«Первая стрижка за несколько лет! Челка отросла настолько, что почти полностью закрывала лицо. Волосы у меня густые, поэтому в летнюю жару это стало невыносимо»
«Не стригла волосы нормально около двух лет, а не красила вообще лет семь. Наконец, решилась что-то изменить — и в полном восторге от результата»
«Как менялись мои волосы за последний год»
«Отрезала боб после неудачных окрашиваний и довольна»
«Мои друзья говорят, что я сделал правильный выбор»
- Блин, чувак, это как день и ночь. © SuspectKnown9655 / Reddit
«До и после. Как вам новая стрижка?»
«Со мной расстались, и я решил постричься. Подумал, что это идеальный момент для перемен, и я в полном восторге от новой прически. Сделал стрижку разбивателя сердец»
Простите, но это стрижка разбивателя мужских сердец получилась.
- Как ты ее укладываешь? Хочу своему парню такую же. © 0bsolescencee / Reddit
«Сегодня немного изменила образ»
«До и после: срезал волосы, которые отращивал примерно год»
Ну, лично мне не нравится такая стрижка. Но это конечно намного лучше, чем было. Волосы вместо антенны были?
«Сходила на „кудрявую стрижку“. Невероятно довольна новой челкой»
Смешная девчонка. Она говорит, каждый раз, когда делает фото: "Чииииззз". И кудряшки у неё прикольные. Ей идёт.
«Отрезала лишнее после расставания»
«Сегодня впервые за 8 лет нормально подстриглась»
Комментарии
Нa удивление, почти все о
модели понравились. Хотя я сторонница длинных волос, но большинству стрижка идёт и смена причёски меняет образ в лучшую сторону.
почти всё понравилось, один вопрос - чувак с превью, зачем ты ходил с ЭТИМ н a голове до стрижки?!