10+ человек, которые терпеливо носили брекеты и теперь гордо демонстрируют свои изменения

Решиться на брекеты или любую другую стоматологическую процедуру — это как отправиться в долгое путешествие. Изменения происходят постепенно, шаг за шагом, и иногда их сложно заметить сразу. Но каждый визит к стоматологу, каждый день с брекетами — это маленький шаг к большому результату. Истории этих людей напоминают, что перемены требуют времени, но они всегда того стоят.

1. «Прикус до и после. Носил брекеты с 2021 года, и все, что понадобилось для результата, — это резинки!»

Боже, у тебя потрясающая улыбка! © greyfir1211 / Reddit

Вот это да, ты выглядишь таким счастливым! Улыбка просто шикарная, так держать! И не забывай носить ретейнер. © Pumpkin_2003 / Reddit

2. «Вот, наконец, финальный результат! Также сделал композитную реставрацию для восстановления резцов и немного сгладил клыки»

Процесс: брекеты Damon Clear — 14 месяцев, без удаления зубов. После снятия: 2 недели отбеливания гелем (16% перекись карбамида) на ночь. Твои зубки были милыми, а теперь они просто замечательные! © abu_nawas / Reddit

abu_nawas / Reddit Сижу тут и завистливо любуюсь твоей прекрасной улыбкой. Поздравляю с таким результатом! Надеюсь, моя улыбка тоже будет такой же красивой, когда я сниму свои брекеты! © Affectionate-Alps536 / Reddit

3. «Снял брекеты. Не думал, что зубы так меняют внешность!»

Конечно, сыграло роль то, что я еще и заметно похудел, но могу с уверенностью сказать, что именно брекеты сильно изменили мою линию челюсти. © gman96792 / Reddit

Ты выглядишь как свой младший брат! © ******Dangerous / Reddit

Ты был очарователен раньше, а сейчас выглядишь просто потрясающе! Наверняка так приятно наконец снять эти злосчастные брекеты. © Hazel-Shade / Reddit

4. «Ура, наконец-то сняла брекеты после двух лет! Я так рада своим результатам! Теперь, правда, нужно носить позиционер — 4 часа днем и ночью в течение 6 недель. Это не очень удобно, но оно того стоит!»

Мне также удалили четыре зуба — верхние и нижние премоляры. © Putrid-Platypus575 / Reddit

5. «До и после брекетов»

Помимо брекетов, мне сделали операцию на обеих челюстях, а заодно подкорректировали десны во время процедуры. © spidermanrocks6766 / Reddit

Так здорово видеть счастливых людей! У тебя потрясающая улыбка, дружище! © ZMicro1 / Reddit

6. «Закончил лечение на этой неделе! Всего 17 месяцев»

Немного доработал сколы и отбелил зубы. Очень доволен! Дерзайте, это того стоит!

7. «23 месяца»

Это так вдохновляет! Сегодня сняла брекеты с нижних зубов и, надеюсь, через несколько месяцев сниму с верхних! Я так взволнована. © JayneDough80 / Reddit

8. «После 3 лет с брекетами сегодня, наконец, сняла их!»

Я постоянно пугаюсь своего отражения, потому что никак не привыкну видеть себя без брекетов.

9. «До и после! Теперь нужно носить ретейнер полный день 6 месяцев, а потом только на ночь»

10. «Носила брекеты 3 года, но оно того стоило!»

Иногда я скучаю по своей щербинке, она определенно была моей «фишкой», но ее время уже прошло. © demii_automatiik / Reddit

11. «Всего полтора года. Я так счастлива!»

12. «Сегодня тот самый день! Почти два года! Я наконец-то сняла брекеты!»

Примерно за неделю до установки брекетов мне удалили два верхних премоляра. Я обратилась к отличному ортодонту, который провел все необходимые замеры и решил, что удаление зубов необходимо. Оказалось, что мои верхние зубы занимают на 9 мм больше места, чем позволяет челюсть. Единственной альтернативой в моем возрасте была бы операция на челюсти. Для нижнего ряда хватило межзубной шлифовки, чтобы все выровнять! © hotdogwaterjacuzzi / Reddit

Поздравляю, тебя успешно обновили до версии 2.0! © SlowSession3501 / Reddit

13. «Результат спустя 2,5 года»

Я начал носить брекеты в 23 года, а снял их в 25. В первую неделю я чувствовал себя немного неуверенно, но потом привык и даже начал нравиться себе с ними. Пара лет стоит того, чтобы получить результат, который останется с тобой на всю жизнь. © HeavyBoyz / Reddit

Да ну нафиг! Очень круто! © cynic24 / Reddit