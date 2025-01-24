10+ человек, которые терпеливо носили брекеты и теперь гордо демонстрируют свои изменения
Решиться на брекеты или любую другую стоматологическую процедуру — это как отправиться в долгое путешествие. Изменения происходят постепенно, шаг за шагом, и иногда их сложно заметить сразу. Но каждый визит к стоматологу, каждый день с брекетами — это маленький шаг к большому результату. Истории этих людей напоминают, что перемены требуют времени, но они всегда того стоят.
1. «Прикус до и после. Носил брекеты с 2021 года, и все, что понадобилось для результата, — это резинки!»
- Боже, у тебя потрясающая улыбка! © greyfir1211 / Reddit
- Вот это да, ты выглядишь таким счастливым! Улыбка просто шикарная, так держать! И не забывай носить ретейнер. © Pumpkin_2003 / Reddit
2. «Вот, наконец, финальный результат! Также сделал композитную реставрацию для восстановления резцов и немного сгладил клыки»
Процесс: брекеты Damon Clear — 14 месяцев, без удаления зубов. После снятия: 2 недели отбеливания гелем (16% перекись карбамида) на ночь.
- Твои зубки были милыми, а теперь они просто замечательные! © abu_nawas / Reddit
- Сижу тут и завистливо любуюсь твоей прекрасной улыбкой. Поздравляю с таким результатом! Надеюсь, моя улыбка тоже будет такой же красивой, когда я сниму свои брекеты! © Affectionate-Alps536 / Reddit
3. «Снял брекеты. Не думал, что зубы так меняют внешность!»
Ринопластика тоже есть. От похудения и брекетов кончик носа не усыхает
- Конечно, сыграло роль то, что я еще и заметно похудел, но могу с уверенностью сказать, что именно брекеты сильно изменили мою линию челюсти. © gman96792 / Reddit
- Ты выглядишь как свой младший брат! © ******Dangerous / Reddit
- Ты был очарователен раньше, а сейчас выглядишь просто потрясающе! Наверняка так приятно наконец снять эти злосчастные брекеты. © Hazel-Shade / Reddit
4. «Ура, наконец-то сняла брекеты после двух лет! Я так рада своим результатам! Теперь, правда, нужно носить позиционер — 4 часа днем и ночью в течение 6 недель. Это не очень удобно, но оно того стоит!»
- Мне также удалили четыре зуба — верхние и нижние премоляры. © Putrid-Platypus575 / Reddit
5. «До и после брекетов»
- Помимо брекетов, мне сделали операцию на обеих челюстях, а заодно подкорректировали десны во время процедуры. © spidermanrocks6766 / Reddit
- Так здорово видеть счастливых людей! У тебя потрясающая улыбка, дружище! © ZMicro1 / Reddit
6. «Закончил лечение на этой неделе! Всего 17 месяцев»
Немного доработал сколы и отбелил зубы. Очень доволен! Дерзайте, это того стоит!
7. «23 месяца»
- Это так вдохновляет! Сегодня сняла брекеты с нижних зубов и, надеюсь, через несколько месяцев сниму с верхних! Я так взволнована. © JayneDough80 / Reddit
8. «После 3 лет с брекетами сегодня, наконец, сняла их!»
Я постоянно пугаюсь своего отражения, потому что никак не привыкну видеть себя без брекетов.
9. «До и после! Теперь нужно носить ретейнер полный день 6 месяцев, а потом только на ночь»
10. «Носила брекеты 3 года, но оно того стоило!»
- Иногда я скучаю по своей щербинке, она определенно была моей «фишкой», но ее время уже прошло. © demii_automatiik / Reddit
11. «Всего полтора года. Я так счастлива!»
12. «Сегодня тот самый день! Почти два года! Я наконец-то сняла брекеты!»
- Примерно за неделю до установки брекетов мне удалили два верхних премоляра. Я обратилась к отличному ортодонту, который провел все необходимые замеры и решил, что удаление зубов необходимо. Оказалось, что мои верхние зубы занимают на 9 мм больше места, чем позволяет челюсть. Единственной альтернативой в моем возрасте была бы операция на челюсти. Для нижнего ряда хватило межзубной шлифовки, чтобы все выровнять! © hotdogwaterjacuzzi / Reddit
- Поздравляю, тебя успешно обновили до версии 2.0! © SlowSession3501 / Reddit
13. «Результат спустя 2,5 года»
- Я начал носить брекеты в 23 года, а снял их в 25. В первую неделю я чувствовал себя немного неуверенно, но потом привык и даже начал нравиться себе с ними. Пара лет стоит того, чтобы получить результат, который останется с тобой на всю жизнь. © HeavyBoyz / Reddit
- Да ну нафиг! Очень круто! © cynic24 / Reddit
Каждая улыбка из этой подборки — это история небольших шагов, которые привели к большим изменениям. Эти люди доказали, что даже самые сложные процессы могут завершиться результатом, которым стоит гордиться. Делитесь своими историями в комментариях — возможно, они станут поддержкой для тех, кто только начинает свой путь!
Комментарии
Три года носил пластинку, ни о чем не жалею, спасибо родителям) в школе, кстати, никто не издевался, кроме одной учительницы