«Куплю тебе квартиру, но запишу ее на себя», — сказала мать сыну. А вся родня вдруг взбунтовалась

Многие из поколения 40-летних еще помнят разговоры о том, что раньше можно было получить квартиру от предприятия и не задумываться о самостоятельной покупке жилплощади. Именно так и повезло нашим родителям. Нам уже приходилось влезать в ипотеки, потому что лишь отдельным счастливчикам доставалось наследство от бабушек или дедушек. И то при условии, что за дележку этих квадратных метров не принималась вся многочисленная семья.

Моя подружка Аня только-только закрыла ипотеку на свою двушку, как поняла, что на горизонте маячит перспектива покупки жилплощади для подрастающего сына. Сейчас парню уже 17 лет, через год он поступает в институт, а после завершения учебы уже встанет вопрос ребром: жить с родителями до 30, мотаться по съемным квартирам и общежитиям или все-таки съехать в крошечное, но собственное жилье.

Аня отлично понимала, что на первых этапах с зарплаты молодого специалиста будет трудно выкроить сумму даже на съем однушки, не говоря уже о первом взносе на ипотеку. Она сама с головой хлебнула этих проблем и не хотела, что ее сын Макс столкнулся с тем же самым. Тем более, что сейчас у нее появилась возможность дать парню хороший старт и обеспечить крышу над головой. Поэтому Анюта быстро нашла небольшую студию за вполне адекватные деньги и вновь оформила ипотеку. Финансовое положение у нее за последние годы улучшилось, и она планировала раскидаться с платежами как раз к выпуску сына из института. Квартира предназначалась исключительно для Макса, но записала ее Аня на себя. Вот с этого все и началось. Сначала моей подружке пришло гневное сообщение от ее матери.

Подруга сообщила матушке, что от намерений поменять ей окна не отказывается, но свои планы обсуждать ни с кем точно не будет. Она уже ругала себя за то, что рассказала о покупке недвижимости ближайшим родственникам и заодно порадовала сына, что ему будет, где жить после института. Ей на собственном примере довелось понять, что счастье любит тишину. Через несколько дней Ане по сарафанному радио передали, что ею крайне недовольны сельские родственники со стороны бывшего мужа. Они сначала обрадовались, когда Макс похвастался отцу, что у него есть своя квартира. А потом резко выяснилось, что жилье записано на нелюбимую экс-невестку, которая их точно на порог не пустит. Планов там было море, начиная с желания останавливаться в городе, когда бабушка с теткой и племянниками будут приезжать за покупками. Ну а чего, родная кровь же, да и вряд ли паренек отбился бы от намеков активной родни в стиле «мы сейчас заедем на 5 минут чаю попить, а то такие голодные, что даже переночевать негде». Ради справедливости стоит сказать, что абонент, записанный в телефонной книжки у Ани как «Бывшая свекруха», все же попытался прощупать обстановку.

Идея с городской пропиской не оставляла свекровь минимум пару месяцев, пока Аня не выдержала и медовым голоском не поинтересовалась: «Вы собственного сына заставили отказ от наследства написать, лишь бы ваш домик потом мне не достался. А сейчас хотите внука без жилья оставить?» Вскоре выяснилось, что кое-кого из подруг тоже смущает ее ход с квартирой для сына. Самое интересное, что одни из них называли Аню предусмотрительной матерью. Особо «проницательные» дамы закатывали глаза и говорили: «Да-да, все понятно. Это ты не хочешь, чтобы будущая невестка Максика без квартиры оставила. Они же сейчас такие — ищут парня, чтобы при разводе у него долю оттяпать». Другие же твердили, что парню, конечно, нужна своя жилплощадь, но она должна быть изначально оформлена на него. Ведь если он не будет собственником, то не сможет по-настоящему почувствовать себя хозяином.

Итогом общения с родней и подругами стало несколько заблокированных номеров в телефоне. Аня по-прежнему уверена, что обязана обеспечить своего единственного сына стартовой жилплощадью, но не готова выкидывать деньги на ветер в случае, если ее великовозрастный ребенок по юности и глупости решит продать эту квартиру и при этом продолжит сидеть на маминой шее. Еще меньше моя подружка собирается тратить нервы на разборки с родственниками, у которых уже появились планы на пока пустующее и «ненужное» жилье. Да, она не прочь переоформить эту студию на Макса. Ближе к его 25 годам. Если за ум возьмется.

Бонус: вот что думают пользователи насчет «стартовой квартиры» для ребенка

Я тут задам немного неловкий вопрос. Вы можете купить квартиру старшему сыну. А получится в перспективе обеспечить жильем и других детей, если их у вас несколько? А то потенциально можете устроить нелюбовь в семье. © nairis / Pikabu

Купите квартиру, но сильно не афишируйте, что для ребенка взяли. Оформите на себя.

Я сама живу в квартире, которую мне в свое время купили родители. Цены на жилье у нас высокие, а ипотеку мне не потянуть. © zhenya1981 / Pikabu

Я сама живу в квартире, которую мне в свое время купили родители. Цены на жилье у нас высокие, а ипотеку мне не потянуть. © zhenya1981 / Pikabu Как дочка, которую родители обеспечили жильем, скажу что оно стоит. И буду стараться сделать то же самое для своих детей. © levretka / Pikabu

Подарок в виде «стартовой квартиры» вы сделаете уже практически взрослой, сформировавшейся личности. Можно предоставить квартиру в пользование: сын живет в ней, содержит ее, делает ремонты на свое усмотрение, но юридически право собственности остается за вами. При этом подобный подарок сильно облегчает жизнь и поднимает ее уровень. Вы же, в конце концов, не лишали своего ребенка образования потому что это может отбить у него тягу к знаниям? © Astrey / Pikabu

Расскажу случай. Парень жил и ничего по дому не делал, это же квартира родителей. И тут они по семейным обстоятельствам переоформили квартиру на сына. Так он прибрался на балконе, затем затеял ремонт. Иногда появление своего стимулирует развиваться. © Maia.scha / Pikabu