15 человек, которые встретились с бывшими одноклассниками и будто в машину времени попали
Истории
3 часа назад
Говорят, что школьные годы остаются только в воспоминаниях, но герои наших историй доказывают обратное. Смех, неожиданные встречи и знакомые лица мгновенно возвращают ту атмосферу, когда все казалось новым и волнующим.
- На встрече выпускников я в шутку спросил девушку, которая нравилась мне в 7-8 классе, знала ли она об этом. Думал, просто повеселимся, вспомнив прошлое. Но через пару дней она сама мне написала, мы снова встретились... И вот уже почти шесть лет мы вместе, два года как помолвлены, у нас есть дом, ребенок и скоро появится второй. Тогда я этого совсем не ожидал. © juleztb / Reddit
- Моя жена была на учебе в соседнем городе и попала в аварию. Я поехал к ней, помог со всеми делами, убедился, что все в порядке, и вернулся домой. Это было в пятницу, я проезжал через родной город и решил сводить маму в ресторан, куда мы раньше часто ходили.
Сидим мы, ужинаем, и вдруг начинают заходить знакомые из школы — один за другим. Я уже собирался встать и пойти разобраться, что происходит, как появилась моя бывшая девушка. Она подошла, пообщались, и вдруг спрашивает: «Ну что, пойдем к остальным?».
Оказалось, я случайно попал на встречу выпускников спустя десять лет после школы — даже не знал, что именно в этом ресторане она проходит. В итоге доел ужин с мамой, отдал ей машину, а сам остался и отлично провел вечер на неожиданной встрече. © ACorania / Reddit
- Познакомились мы с моим будущим мужем в школе, в 5 классе — были одноклассниками. Сели на русском языке за последнюю парту, сидели, списывали друг у друга и одинаково тройки получали. До окончания школы общались как друзья. Проходит после школы 6 лет, я сижу на работе — звонок: «Узнала?» Я такая дурочку включила: «Нет». А он: «Ну, со школы». Я сразу по голосу поняла, кто это. Говорит: «Давай встретимся, погуляем». Я сначала отнекивалась, думала: «Зачем мне это, в школе наобщались и хватит».
В итоге уговорил он меня встретиться, и там уже был не мальчик, а солидный мужчина, да еще и с бородой. Ну и я потеряла голову. А потом еще оказалось, что мы в садике в одной группе были, есть даже совместное фото. Думаю: «Вот уж судьба свела». © Olaluka / Pikabu
- История про встречу выпускников моего зятя. Один парень, которого в школе сильно дразнили, решил организовать встречу: выбрал место, еду, напитки и попросил всех внести плату за билет, чтобы покрыть расходы.
Он собрал деньги через указанный банковский счет, получил деньги от более чем 200 человек и пропал. Больше его никто не видел и не слышал. © jacksake1 / Reddit
- А меня не пригласили на встречу выпускников. После я выяснила, что пригласили всего около 20% класса. Тех, кто был «популярным». Сразу стало понятно, что мои одноклассники так и не изменились. © Dorfalicious / Reddit
- Звонит телефон, просят жену. Она берет трубку и сразу по голосу узнает своего одноклассника, с которым не виделись лет пять. Начинает рассказывать, что они с ребятами посидели в ресторане, а денег не хватило и просит одолжить. Жена не раздумывая едет, а там у входа в ресторан дружным гулом встречает толпа одноклассников. Все трезвые, все с деньгами. Оказывается, пара шутников решила собрать класс таким необычным способом, обзвонив всех. И, что удивительно, никто не отказался! © adedas / Pikabu
- Недавно была на встрече выпускников. Там оказался и мальчик, в которого я была влюблена в школьные годы. Всегда думала, что это взаимно, да и знаки были — он раньше постоянно покупал булочки с изюмом, а изюм вручал мне. А тут выяснилось, что он просто изюм не любит. Сказал, что в таких булочках тесто вкуснее, чем в обычных. Вот так вот, ты думаешь, что это любовь, а там тесто просто вкуснее. © Не все поймут / VK
- Заказала суши, настроение отличное, вся при параде, волосы уложены — в зеркало глянула и сама себе понравилась. Звонок в дверь — открываю, а там одноклассник, который когда-то при всем классе сказал мне, что «я ему не уровень».
Раньше он был весь такой модный, а теперь... ну, внешний вид далек от идеала. Узнал меня, молча протянул пакет и буркнул «приятного аппетита». © Не все поймут / VK
- Один мой одноклассник был из достаточно богатой семьи. Помню, в первом классе на свой день рождения он вместо привычных конфет и печенья раздал всем киндер-сюрпризы. И это тогда было очень круто! На день рождения в пятом классе и десятом классах он тоже раздал киндер-сюрпризы, и все были очень рады. В этом году была встреча выпускников, на которую он принес — угадайте что! Все радовались, как дети. © Не все поймут / VK
- Пошла на встречу выпускников. Не видела их со школы, так что не удивилась, что все изменились. Даже девочка, с которой сидели вместе, меня не узнала! Классная долго вспоминала, потом сделала вид, что ей звонят и ушла. А через 2 часа до меня дошло, что это не мой класс вообще. © Карамель / VK
- Нравился в школе один мальчик. Я всегда думала, что мне невероятно везет, ведь когда нужно было делиться на пары или группы, меня почти всегда ставили с ним. В такие моменты я была в диком восторге.
В прошлом году мы с одноклассниками собрались в ресторане на встречу выпускников и пригласили классную — отмечали 5 лет после выпуска. Мы сидели, вспоминали школьные годы. Я сидела рядом с классной и заговорила о том однокласснике, рассказала, что он мне очень нравился. Она с улыбкой сказала: «Знаю, это было трудно не заметить. Или ты думаешь, я случайно вас вместе распределяла?» Мы посмеялись, но в тот момент я почувствовала от нее столько тепла и заботы. © Карамель / VK
- На прошлой неделе у нас с одноклассниками прошла встреча выпускников, спустя пять лет после школы. Больше всего мне было интересно увидеть тех «оторв», которые раньше срывали уроки и терроризировали учителей. Мне казалось, что они сильно изменились, но нет — остались такими же смешными и легкомысленными. А больше всего удивила наша отличница: раньше тихая, скромная, в строгой одежде, а теперь с пирсингом на лице, рукавами татуировок, розовыми волосами и безработная. Говорит, что катается по стране и наслаждается жизнью. © Палата № 6 / VK
- Встреча одноклассников. Не виделись лет 30. Я проучилась в этой школе до 5 класса. Была очень рада увидеть того «мальчика», с которым в первом классе за партой сидела. Так всю встречу и просидели вместе. Оказалось, у нас очень много общего, продолжили общение в соцсетях. За четыре года он стал лучшим другом: я делилась с ним всеми радостями и проблемами. Рассказала ему, что недавно рассталась со своим мужчиной, и впервые вместо слов поддержки услышала признание в любви. © Подслушано / VK
- С восьмого класса мне очень нравился один одноклассник, но он всегда подшучивал надо мной, поэтому я не пыталась сближаться. 15 лет спустя, на встрече выпускников, он признается, что до сих пор любит меня и даже назвал дочь моим именем. Оказалось, что раньше он так себя вел, потому что терялся и не знал, как себя вести. Чувства у меня к нему не вспыхнули, сердце не екнуло, но впечатление произвело огромное! Своевременное признание, ничего не скажешь. © Подслушано / VK
- Месяц планировали встречу выпускников. За несколько дней в чате один поинтересовался, кто кем работает, чтобы знать, есть ли смысл ему идти. В итоге он пришел, мы классно провели время, я спросил у него, зачем он задавал тот вопрос. Офигел, когда услышал: «Ну просто если бы тут были одни бизнесмены и директора, то фиг бы я пришел. А тут то модель, то блогер, то сммщик, поэтому стало понятно, что нужно идти спасать ситуацию. Хоть кто-то же адекватный должен быть, не зря я слесарем работаю». © Палата № 6 / VK
Встречи с бывшими одноклассниками умеют пробуждать самые яркие воспоминания. Если вам понравились эти истории, загляните в нашу подборку о школьных моментах, которые точно надолго остаются в памяти.
