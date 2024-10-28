20+ школьных историй, которые отпечатались в памяти не хуже алфавита

А ещё очень хочется послушать истории учителей, как начальные родители бегают выбивать оценки... у каждой медали две стороны
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В школе мы провели такую кучу лет, что захочешь забыть — не получится. Причем каждый помнит что-то свое: легендарное «А голову ты дома не забыл?», хитровыдуманные шпоры или первые дискотеки. Мы уверены, что о школьных годах есть, что рассказать абсолютно каждому.
А вот еще несколько школьных историй, от которых ностальгия попадает прямо в глаз:
А ещё очень хочется послушать истории учителей, как начальные родители бегают выбивать оценки... у каждой медали две стороны