20+ школьных историй, которые отпечатались в памяти не хуже алфавита

В школе мы провели такую кучу лет, что захочешь забыть — не получится. Причем каждый помнит что-то свое: легендарное «А голову ты дома не забыл?», хитровыдуманные шпоры или первые дискотеки. Мы уверены, что о школьных годах есть, что рассказать абсолютно каждому.