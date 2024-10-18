15 человек уже давно закончили школу, но воспоминания-то остались

Школьное время — это годы чудесные. Или нет. И в самом деле, если кто-то с теплотой вспоминает учителей с одноклассниками, то кто-то и спустя десятилетия радуется тому, что 1 сентября не нужно идти в школу. В любом случае, воспоминания о месте, где провел приличную часть жизни, точно не оставляют равнодушным.