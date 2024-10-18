15 человек уже давно закончили школу, но воспоминания-то остались
Истории
2 часа назад
Школьное время — это годы чудесные. Или нет. И в самом деле, если кто-то с теплотой вспоминает учителей с одноклассниками, то кто-то и спустя десятилетия радуется тому, что 1 сентября не нужно идти в школу. В любом случае, воспоминания о месте, где провел приличную часть жизни, точно не оставляют равнодушным.
- Было у меня собеседование перед школой. Сидим, значит, в кабинете: я, мама и учительница. И вот учительница меня спрашивает: «Что такое соединение?» Я подумала и начала: «Ну, это когда дяденька и тетенька...» Мама в этот момент краснеет, учительница потеет, а я продолжаю: «...берутся за руки!» Они обе выдохнули. © Подслушано / Ideer
- Когда учились в начальных классах, был в нашей школе знаменитый физрук. Был такой веселенький, отчего занятия всегда были увлекательными. На новогодний праздник ему досталась роль Деда Мороза. И вот выходит «борода из ваты» и спрашивает: «Дети, вы знаете, кто я?» И вся школа хором ему отвечает: «Да, вы Иван Анатольевич!» © Подслушано / Ideer
- А нам в школе задали склеить трехмерные геометрические фигуры. Кто не принесет — тому двойки. Ну мы с другом склеили. И я предложил еще склеить. Он спросил, мол, зачем. А я ответил, что, скорее всего, все забудут и, чтобы не получить двойки, готовы будут купить. Мы склеили кучу этих фигур. Получилось 4 пакета. И не прогадали. Действительно, почти никто ничего не склеил и наши фигуры разошлись, как горячие пирожки. Потом еще несколько дней мы клеили их для тех, кому учительница дала отсрочку и для параллельных классов. Более легких денег у меня никогда в жизни не было. © Unknown author / Pikabu
- Я в детстве жила в маленьком городке. И у нас в начальных классах была очень странная учительница, которая частенько кричала и обзывалась. В один момент я не смогла этого стерпеть и спросила у нее: «Зачем вы преподаете, если так не любите детей?» На что она мне с насмешкой ответила: «Поэтому и преподаю». © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Наша учительница обвинила меня и одноклассника в списывании на экзамене, потому что у нас был одинаковые ответы. Только это был тест с выбором ответа, и она просто расстроилась, что мы оба ответили правильно. © JTGrings1776 / Reddit
- Как-то раз учительница наказала меня за жевание жвачки. А я даже не успела толком войти в класс. Она просто почувствовала запах мяты у меня изо рта, когда я пожелала ей доброго утра. © -Punjabi- / Reddit
- Я была тихой воспитанной девочкой, которая читала книжки запоем. И именно это моей классной (она же — учитель биологии и химии) казалось особенно подозрительным. Поэтому у меня были четверки по биологии и химии, а один раз она даже мне поставила 4 по поведению. Правда, тут у нее случился облом: моя мама поинтересовалась почему. Та сказала, что «девочка слишком тихая». Что именно моя мама ей тогда сказала, она до сих пор не сознается, но после этого при встрече с ней учитель ощутимо бледнела, а по поведению у меня всегда были пятерки. © Melissa / ADME
- Когда я учился во втором классе, к нам пришел мальчишка Сергей Титоренко. Он быстро влился в коллектив и ничто не выдавало в нем «новенького». А через два года в школу пришла его мама и устроила разнос классному руководителю и учителям, работающим в нашем классе. Оказалось, что педагоги два года перевирали его фамилию! Они его назвали ТиторЕнко, а надо было — ТитОренко! Мы — дети, со страхом слушали ее возмущенные крики. Если она из-за ударения так разошлась, что будет, когда она узнает, что мы Серегу называем просто Тит? Когда разборки закончились, мы тихонько спросили Серегу, почему он никогда не исправлял неправильное ударение? Серега посмотрел на нас как на не очень догадливых людей и спокойно ответил: «Да потому, что мне пофиг!» © smile2 / Pikabu
- Куча лет назад, я ученик первого класса. Дали нам домашнее задание: подготовить наизусть цифры от 1 до 10. Знал, что будут вызывать к доске, поэтому подготовка максимальная: повторил все раз 50, прокручивал в голове, как выйду и все круто расскажу, получив пятерочку. Итак, день Х настал. Выхожу к доске весь такой уверенный, учительница дает отчет и... Я: «Раз...» Учительница: «Не раз, а один!» Это был самый быстрый фейл в моей жизни... © kostman12 / Pikabu
- В 1 классе нам учительница дала домашнее задание: «Помечтайте. Вот у вас одно желание, что вы загадаете?» На следующий день все рвались отвечать. Кто-то хотел волшебную палочку, кто-то — всем здоровья, но больше всего запомнился Максим. Он мечтательно закатил глаза и, смакуя каждое слово, выдал: «Хочу чтоб у меня была палка колбасы, от нее отрезаешь, а она не заканчивается!» © Gule / Pikabu
- Случай произошел со мной в первом классе, почти 14 лет назад, но я его до сих пор отлично помню. Я не хочу сказать что я самый умный человек на земле, но уж как минимум не дурак. В общем, учительница наша на уроке природоведения задала вопрос, дальше диалог:
— Дети, скажите, что такое айсберг?
— Это лед, — ответил я.
— Нет! Айсберг это не лед! Это большая глыба льда!
— Но ведь глыба льда состоит из льда.
— То есть ты считаешь что у тебя во дворе зимой на лужах айсберги? Ты что, дурак? Айсберги! Это огромных размеров куски льда!
Я тогда был мелкий, но кое-что о людях понял. © YaroslavHast / Pikabu
- 10-й класс. Нашу школу сделали гимназией, обязали всех покупать форму. Но старшие классы просто обязали носить светлый верх и темный низ. Девочки еще более-менее придерживались этого правила, а мальчики носили джины. Всякий раз, когда классная руководительница спрашивала, почему джинсы, отвечали, мол, вчера постирали брюки, а они не высохли. И это у них у всех было такое объяснение. © Таня Черкашина / ADME
- У нас в школе какое-то время был строгий дресс-код по велению директрисы. Стандартно: черный низ, белый верх. То же касалось и преподавателей. И все бы ничего, но сама директриса расхаживала в ярко-красной блузке и длинной алой юбке, показывая отличный пример, ага. Как сейчас помню: заходит она с проверкой на урок и выгоняет меня из класса за черный узор на сорочке с криком, что школа — не цирк, чтобы носить красочную одежду. © Подслушано / Ideer
- Помню 4-й класс, урок рисования. Всем велели рисовать мифическое существо и ребята принялись за работу, в том числе я. Выбрал для своего образа, как ни банально, дракона. И вот уже время представлять свою работу. Пришла моя очередь, не успел я вставить слово, как класс засмеялся. Кто то из ребят сказал, что дракон не мифическое существо. Я был в ступоре и попросил у учительницы поддержки, а она выдала: «Это же правда, драконы существовали». Сельская школа, блин, до сих пор вспоминаю и злюсь. © Подслушано / Ideer
- Было это очень давно. Старший брат заканчивал школу, а класс у них был очень дружный.
В моду тогда вошли дипломаты и как-то они очень не нравились учителям. Собрали всех десятиклассников и запретили. А стоило удовольствие недешево, многие потратились. Тогда на следующий день весь их класс пришел на уроки с жестяными ведрами! Учебники, ручки — все там. Был большой тарарам.... Но дипломаты отстояли. © Соседка Клоунов / ADME
А вот еще несколько всяких разных школьных историй:
Комментарии
Уведомления
О, дипломаты, помню такое. Это в моем детстве было, триста лет назад 😅
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У меня дипломат был с металлическими рейками между верхом и низом, которые были плохо подогнаны друг к другу. Сколько он мне порвал колготок - не передать. В отпуске купили большую импортную сумку по типу тоута - была очень довольна и ходила с ней.
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