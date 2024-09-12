Вот не нравятся мне такие незаконченные истории! Согласился он попки откушать или нет?
16 официантов, которые добавили красок в обычный поход в кафешку
Домашняя еда — это, конечно, хорошо, но порой так хочется забить на готовку, посидеть в красивом месте и отведать чего-нибудь вкусненького. И, естественно, впечатление от такой посиделки складывается в том числе и от общения с официантом. А они бывают ну очень разными.
- Был у нас в ресторане один вредный гость, друг директора, все его хотелки исполняли.
Вот как-то сидит он с директором, кушает. Официантка, их обслуживающая, была не из терпеливых. Принесли ему огурцов, очищенных от попок. А он:
— Зачем отрезала? В попках самые витамины!
А официантка с серьезным лицом:
— Ну их в отдельном блюде сервируют. Желаете отдельно покушать попки? © Причал смешных историй / VK
- Я сама итальянка, и мы оставляем чаевые, только когда обслуживание прям вау. И вот недавно с подругами были в Германии, зашли в баварский ресторанчик. Все было так себе: посадили за грязный стол и вообще. Но чаевые с нас все равно потребовали. Я сказала, что ничего оставлять не буду, потому что обслуживание мне вообще-то не понравилось. Так официант зарядил целую лекцию о том, что так положено, так работает система, а если у меня нет денег на чаевые — то нужно сидеть дома. Потом стал требовать чаевые у подруг, но они не говорили по-английски, так что я за них ответила, мол, без чаевых. Официант расфыркался, а мы встали и пошли. И тут за нас догонят тот самый официант. Оказывается, он забыл включить в счет наши напитки. © franklollo / Reddit
- Ходили на выходных поесть. Все было довольно дорого, ну ладно, оставил еще чаевых 17%. Оплатили, и тут брат говорит, мол, каким же мелким шрифтом они там в чеке написали про автоматические чаевые. Я зову официантку и спрашиваю, сколько составляют эти автоматические чаевые. Ответила, что 18,5%. Уф, нормально так. Сказал, чтобы мне вернули те мои 17%, потому оставлять 35% чаевых — это уже перебор. Она же просто приняла заказ и принесла еду. Официантка психанула, ушла и заявила своему начальнику, мол, он хочет забрать мои чаевые! В итоге она просто швырнула мне новый чек и заявила: «Это возврат МОИХ чаевых». Блин, ну это уже реально слишком. © b1acknmi1d / Reddit
- У нас на свадьбе официант должен был по плану уронить торт-обманку. Торт рухнул, все судорожно вздохнули, но тут ввозят настоящий. И официант берет тележку, чтобы подвезти его к нашему столу, поскальзывается на взбитых сливках от обманки, падает, а тележка от толчка летит неуправляемой ракетой в стену. Все в шоке, но уже ржут и аплодируют. Надо было видеть их лица, когда они поняли, что это был настоящий торт. Ели испорченный. Тогда было до слез обидно, а спустя столько лет, вспоминаем с улыбкой. © Мамдаринка / VK
- Муж у меня любит всякие эксперименты в отношениях. Недавно предложил: «Давай в субботу детей маме отвезем и устроим игру, как будто мы только познакомились». Ну хорошо, так и сделали. Сижу я в кафе и жду, когда ко мне знакомится придут, подходит муж: «Вы замужем?» — «Нет» — отвечаю, кокетливо улыбаясь. И тут мимо проходящий официант: «Как нет? Я на вас уже полгода заглядывался, вы такая очаровательная девушка! Но вы с детьми постоянно, я думал, что ваши». Объяснили ему все, игру закончили, как и планировалось. Но самооценка у меня просто взлетела в тот день. Мне 38, а официанту на вид лет 25. © Мамдаринка / VK
Эта история либо лютое враньё, либо допущу, что муж заплатил официанту чтобы он такое сказал. Потому что представить такое в реальной жизни - ну абсолютно невозможно)
- Работала в кафешке. Пришли однажды паренек с девушкой, сразу видно, что денег у него не густо. Но даму-то впечатлить хочет. Заплатил по счету, еще и чаевых щедро отсыпал. А самого явно аж ломает, последнее отдает. Ну я посмотрела на это, а потом вдруг, вроде как посчитав деньги, догнала его и сказала, что у нас не принято брать слишком щедрые чаевые. Ну и вернула ему всю эту сумму. Я увидела, что он понял меня и был благодарен, что так решилась проблема. Девушка же не обратила на это внимания, так как разговаривала в это время по телефону. © Рита / Ispovedi
- У меня был милый случай в небольшом английском городке. Зашла в кафешку выпить кофе с пирожным. Там были безумно красивые десерты, но цены выше, чем хотелось. Но все равно решила себя порадовать в серый дождливый вечер. Это было 14 февраля, везде сидели влюбленные парочки, а я в компании с десертом продумывала свой маршрут на следующий день. И тут подходит официант и оставляет мне салфетку с текстом: «Вы очень милая. Этот десерт и кофе за счет заведения. Счастливого Дня Валентина». До сих пор греет сердце это воспоминание. © Camila Narimanova / ADME
Девушка, занимающаяся тяжелой, низкооплачиваемой работой, проспонсировала дурное бахвальство мужчины, расчитывающего переспать с другой девушкой. Милмая, возьми с полки пирожок.
- Я с детства люблю пить много обычной воды. И вот в кафе меня просто убила официантка, которая на мою просьбу принести бутылку воды, пока все друзья пили кофе, сказала: «Девушка, кофе у нас дешевле, не переживайте». Что? Причем здесь мои деньги, кофе и вода?! Бесит. © Подслушано / Ideer
- Сидим с друзьями в ресторане. Всем принесли заказ, едим, болтаем. Тут подходит красная официантка и говорит: «Я убрала со стола салфетку, а в ней было что-то такое... Вам это что-то надо?!» Друг поднял голову и чуть не заорал: «Несите быстрее!» Оказалось, он на время приема пищи снял пластинку для выравнивания зубов и завернул в салфетку. Как же мы смеялись. © Подслушано / Ideer
- Пару лет назад была в отпуске. Ровно в свой день рождения вдрызг разругалась с подругой и осталась отмечать в гордом одиночестве. Сидела вечером в ресторанчике на побережье над куском торта со свечкой и рыдала. Единственной радостью за тот день стала чудесная официантка, которая весь вечер пыталась меня успокоить и развеселить, принесла огромное мороженое в подарок от себя. До сих пор часто вспоминаю о ней и безмерно благодарна за такую доброту. © Подслушано / Ideer
- Сидели мы как-то с подругой в кафе, заказ приняла официантка. Мы сидим дальше, болтаем и решили дозаказать кое-что, официантка наша как раз мимо проходила. Она нас выслушала и говорит: «Подождите, я позову вашего официанта», — и уходит. Потом подходит обратно через полминуты и невозмутимо говорит: «Я вас слушаю». У нас с подругой ступор от такого раздвоения личности у человека. Она, видимо, догадалась и сообщила, что просто они с сестрой-близняшкой вместе работают. Потом их вместе увидели. © Подслушано / Ideer
- Пришел в ресторан, заказал обед. Съел не все, поскольку просто не справился с размерами порции. Смотрю чек — там сумма меньше, чем была указана в меню. Спрашиваю, мол, с какой стати? Официантка говорит, что сделала скидку, поскольку мне не понравилось, ведь я не все съел. Объяснил, что мне очень понравилось, просто порция большая. Заплатил полную сумму и оставил на чай. © Keisinger / Twitter
- Однажды мы с друзьями праздновали день рождения большой компанией в ресторане, и официантка увидела, как я у всех с десертов собираю мяту и ем ее. Так она принесла мне целую гору на блюдечке. Каждый раз, когда мяту покупаю, вспоминаю. © bardulya / Twitter
- Сидел сегодня в ресторане и наблюдал фееричное. Официант, видимо, перепутал заказ и принес экспрессивному мужчине с мадамой не то блюдо. Реакция мужчины была просто дикая: «Ты что, офонарел? Это не мой заказ! Сам давись этим!» А официант вдруг начал действительно есть! Да еще и причмокивал от удовольствия, а потом сказал: «Зря не захотели есть, паста просто божественна!» © Палата 6 / VK
- Работал у нас официантом парень один. Когда клиент просил принести «эКспрессо», он поднимал специальную табличку, где было правильно написано название этого напитка со словами: «Внимание! Минутка грамотности!». Клиенты были в шоке. © Палата 6 / VK
- Сегодня с подругой в кафе обедали. Подруга на 6-м месяце. Просит у официанта: «А можете мне в торт добавить немного креветок»? Официант посмотрела на нее, подумал и ответил: «Вареньем поливать»? Смеялись, а просьбу выполнил. © Мамдаринка / VK
А вот еще несколько случаев в ресторанах, которые точно не забудешь:
Комментарии
По поводу последних денег и желания произвести впечатления.
Вот прямо в один день параллельно наблюдала. Довольно дорогой ресторан. Слева от нас пара, парню лет тридцать, девушке чуть поменьше. Вот прям чуйкой чую, что для него дорого. Но он заказал девушке всякого, а сам немного потаскал с ее тарелки. Про чаевые не знаю, не следила, да и там платят по коду чаевые.
Справа от нас: мужик лет 37, эдакий крепыш-бычок из 90х. С ним стандартная губастая деваха, возраст - не могу сказать, слишком много тюнинга. Мы там сидели часа два, так за это время они пили и пили по кружке пива. Даже без закуски. Дивилась.
И про возврат чаевых: имо, всё-таки это унизительно. Если уж понтоваться, то до конца. Фу
Про эКспрессо и табличку - хамство какое-то. Я ещё какой граммар-наци, но это уже перебор, особенно по отношению к Клиентам, которые тебе, не уважаемый официант, вообще-то деньги платят.
Про официанта, который доедал пасту и про "минутку грамотности" весьма сомнительно.
Про репутацию, которая впереди тебя бежит.
В прошлую пятницу ждали гостей, заходим в знакомый магазин вино к столу купить.
Продавщица только завидев нас, бежит к стеллажам с радостным криком "- у нас есть, есть ваше любимое!"