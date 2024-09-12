16 официантов, которые добавили красок в обычный поход в кафешку

По поводу последних денег и желания произвести впечатления.



Вот прямо в один день параллельно наблюдала. Довольно дорогой ресторан. Слева от нас пара, парню лет тридцать, девушке чуть поменьше. Вот прям чуйкой чую, что для него дорого. Но он заказал девушке всякого, а сам немного потаскал с ее тарелки. Про чаевые не знаю, не следила, да и там платят по коду чаевые.



Справа от нас: мужик лет 37, эдакий крепыш-бычок из 90х. С ним стандартная губастая деваха, возраст - не могу сказать, слишком много тюнинга. Мы там сидели часа два, так за это время они пили и пили по кружке пива. Даже без закуски. Дивилась.